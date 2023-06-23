ГУАП провел мемориальное мероприятие в день начала Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба ГУАП.

22 июня 1941 года немецкие захватчики напали на нашу страну. Вражеская авиация и артиллерия бомбили города и сёла, железные дороги и аэродромы, морские базы. Наша Родина прошла тяжелый путь потерь. Огромное количество людей в годы Великой Отечественной войны пропало без вести и погибло в концлагерях, под обстрелами немцев. Руководство и обучающиеся Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения с особым трепетом относятся к теме сохранения памяти об этом героическом поколении.

В этом году бойцы поискового отряда «След» Ломоносовского района Ленинградской области обнаружили у деревни Воронино останки трех погибших солдат времен Великой Отечественной войны. Двое из них оказались нашими, студентами ГУАП. Юрий Севастьянов и Всеволод Михайлов в 1941 году ушли на фронт из стен тогда еще Ленинградского авиационного института. Ребята только начинали жить и узнавать студенчество. Когда немцы напали на Родину, молодые парни добровольцами ушли на фронт в составе 2-ой дивизии народного ополчения, чтобы защитить страну. К сожалению, в стены родного института они уже не вернулись.

Фото: пресс-служба ГУАП.

Сегодня ГУАП совместно с патриотическим клубом «МиГ» и военным учебным центром при ГУАП, и Администрацией Ломоносовского района провели мемориальное мероприятие «Из института на фронт» на месте гибели студентов ЛАИ-ГУАП Юрия Севастьянова и Всеволода Михайлова. Мы почтили память наших ребят, где они приняли свой последний бой. Это историческое место пропитано духом подвига, самоотверженности и бесстрашия солдат.

— Сегодня мы чтим память совсем молодых, ещё не почувствовавших жизнь студентов ГУАП. Они сделали всё, чтобы сейчас мы наслаждались каждый днём. Сами, к сожалению, погибли. Мы вместе продолжаем их судьбу, много людей собралось, чтобы увековечить память Юрия и Всеволода. Я думаю, мальчики видят нас сверху, мы не забываем их, — с трепетом произнесла Лариса Николаева, проректор по воспитательной работе и молодежной политике ГУАП.

Фото: пресс-служба ГУАП.

— Я участвовал в специальной военной операции с первых дней. Когда Родине потребовалась моя жизнь, безукоризненно встал на защиту. Наша задача чтить память тех, кто когда-то положил свою жизнь за нас, — сказал Дмитрий Терешенков, руководитель отделения «Союз добровольцев Донбасса» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Руководство ГУАП отмечает уникальность события — такое у нас происходит впервые. Интересно, что Юрию и Всеволоду в этом году могло исполниться сто лет. Именно в юбилейную дату молодые люди получили вторую жизнь — о них восстановили память. Примечательно и то, что глава Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района, которое находится около места обнаружения останков, наш выпускник. Вместе с местными жителями они возложили цветы к памятному знаку. Игорь Осьмирко, руководитель военно-патриотического клуба «Рубеж», который сообщил о найденных останках, также выпускник ЛИАП, отметил, что на данный момент ведётся поиск родственников погибших.

Фото: пресс-служба ГУАП.

Никто не остался в стороне. Военно-патриотический клуб «Орленок» Яльгелевского образовательного центра и их руководитель капитан третьего ранга Пётр Черкасов приняли участие в мероприятии и памятном возложении цветов. Важно рассказывать молодому поколению о солдатах, передавать память о невернувшихся с войны.

Земля отдала нам своих героев. Наконец-то в нашем вузе восстановлена ещё одна неизвестная страница. Пока мы помним о храбрых солдатах, которые стояли на передовой, память об их самоотверженности и силе духа будет передаваться от поколения к поколению. Нам никогда не забыть какой ценой завоёвана Победа. Вечная слава и память.