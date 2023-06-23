«Альтернатива серьезным людям в серьезных костюмах»: Международный фестиваль КУКART отмечает своё 30-летие

Фото: предоставлено организаторами Международного фестиваля КУКART.

В этом году заявлено более 60 коллективов из разных городов России и зарубежных стран. В программе примут участие как профессиональные бюджетные театры, так и негосударственные театры кукол.

Международный фестиваль КУКART - единственный благотворительный и некоммерческий фестиваль кукольников. С 1993 года он является одной из визитных карточек культуры Петербурга и России, фестиваль был высоко оценен профессиональным сообществом и каждый раз привлекает тысячи зрителей.

-У нас сейчас непростой год и нам всем нужно творческое вдохновение, чтобы глаз радовался, душа пела, сердце стучало хорошо, и я очень поддерживаю этот фестиваль и лично Давида Бурмана, который, на мой взгляд, делает очень важное и серьезное дело, - поделился народный артист России - Сергей Мигицко.

24 июня во дворе Строгановского дворца (Невский проспект, 17) будет проходить специальная программа «Петрушки на Невском», которая включает в себя 19 театров. Зрителей ждут совершенно уникальные спектакли.

Все спектакли показывают бесплатно, но посетителям необходимо пройти регистрацию.

Подготовил: Алексей Гордеев