«Такие конкурсы растят у детей «крылышки»: победители конкурса «Губернаторский дневник» поделились эмоциями с награждения

Победителей конкурса «Губернаторский дневник» пригласили в Смольный, где им удалось пообщаться с Александром Бегловым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

13 июня прошло награждение победителей конкурса «Губернаторский дневник». Ребят пригласили в Смольный, где им удалось пообщаться с Александром Бегловым. Официальная часть мероприятия прошла в формате чаепития, на котором ученики задавали вопросы губернатору Петербурга и рассказывали о своих проектах.

Некоторые ребята посетили Смольный не впервые. Ученица ГБОУ Лицея №554 Таисия Иванова была в числе победителей «Губернаторского дневника» в прошлом году, и в этом году у девочки остались приятные эмоции от награждения.

- Я была рада снова оказаться в Смольном. Награждение в этом году отличалось от прошлого, но мне все понравилось, - говорит Таисия. - Общее впечатление у меня положительное! Хочу сказать спасибо организаторам и, конечно, губернатору за столь приятное и интересное времяпрепровождение.

В этом году в рамках акции «Губернаторский дневник» прошел конкурс проектов, приуроченный к 320-летию Санкт-Петербурга. Своими эмоциями после награждения поделились победители в номинации «Лучший блогерский ролик» - ученики школы ГБОУ Лицея №554 Елизавета и Кирилл Пашины.

- На награждении у губернатора было очень волнительно и необычно. Мы первый раз на мероприятии такого уровня. Хочется отметить, что Александр Дмитриевич очень приятный и добрый человек. Было совсем не страшно с ним общаться. Он развернуто и обстоятельно отвечал на наши вопросы. Также для нас провели экскурсию по Смольному. Это было познавательно, информативно и занимательно. Мы приложим все усилия, чтобы в следующем году снова попасть на встречу! Огромное спасибо «Комсомолке» за высокую оценку нашего творчества и такую награду! - радостно рассказывают ребята, - отмечают ребята.

Ребят сопровождали родители и педагоги. Они тоже не остались без культурной программы. Для них тоже провели экскурсию по Смольному.

- Встреча с губернатором - замечательная идея! - говорит Татьяна, мама ученицы ГБОУ СОШ №550 «Школа информационных технологий» Таисии Прохоренко. - Я думаю, что настоящему успешному ученику было интересно и полезно побывать на такой встрече. Да, это не материальный подарок, но впечатление может сохраниться надолго и дать толчок к развитию.

Победа в «Губернаторском дневнике» стала важным событием в жизни перспективных и успешных учеников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди ребят были победители творческих конкурсов и олимпиад Петербурга. Но победа в «Губернаторском дневнике» стала важным событием в жизни перспективных и успешных учеников.

- Это первая значимая победа дочки. Ей все очень понравилось. Впечатления и эмоции останутся с ней надолго, радостно говорит Елена, мама ученицы ГБОУ СОШ №407 Пушкинского района Санкт-Петербурга имени В. П. Бухтеева Миланы Мухачевой.

2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. На встречу победители пришли со своими любимыми учителями. Педагоги и классные руководители поддерживали ребят и болели за них всей душой.

- Большое спасибо редакции «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» за оказанное доверие и возможность принять участие в таком интересном конкурсе. Это и правда отличный старт, думаю, что ребята, оказавшись на награждении в Смольном, никогда не забудут встречу с губернатором, разговор, экскурсию. Это событие, на которое они могут не раз опереться в своей жизни. Для детей важно быть значимыми. Такие конкурсы растят у детей «крылышки»: кто-то из них станет инициативным лидером, кого-то глубже увлечет многообразие творческих или научных направлений, кто-то просто поверит в свои силы, реализацию своих «задумок», - с заботой говорит Евгения Кудринская, учитель победителя конкурса проектов Артема Коршунова.

Победители получили памятные подарки от партнеров проекта. Их лично вручил губернатор Петербурга Александр Беглов и поздравил ребят с окончанием учебного года. Ученикам очень понравилась встреча. Ребята отметили, что обязательно будут участвовать в следующем году. А еще были пожелания, чтобы такую же встречу проводили и для родителей.