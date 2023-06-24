Михаил Турецкий: «Однозначно не терплю пьянства. А еще могу поставить артиста на весы»

Михаил Турецкий признался spb.kp.ru в любви к Петербургу и раскрыл секреты популярности коллектива. Фото: пресс-служба Хора Турецкого

«Хор Турецкого» знаменит тем, что за два-три дня может сделать шоу из песни любой страны на ее языке. Накануне концерта в БКЗ «Октябрьский» создатель и руководитель коллектива Михаил Турецкий рассказал spb.kp.ru о том, что его связывает с Петербургом, о таланте, импровизации и чудесах дипломатии.

Концентрация романтики

- Михаил Борисович, название концерта говорит само за себя «Тебе, Санкт-Петербург!». Значит, посвящен юбилею города?

- Название условное. Если мы приезжаем в Петербург 30 июня и говорим, что посвящаем концерт юбилею города, то получается ненавязчивый подхалимаж. Манипуляция такая, когда артисту нечего сказать своей аудитории, и он не знает, чем ее удивить. Это будет концерт-настроение с летним акцентом, я бы даже сказал с курортным. Потому что время уникальное – белые ночи. Концентрация романтики невероятная. И у нас в программе тоже будет много романтики, нескучной классики, мировая развлекательная палитра на разных языках. Заодно чуть-чуть обкатаем испаноязычную часть для гастролей в Латинской Америке, куда мы оправимся сразу после концерта в Петербурге.

Любовь к Петербургу Михаилу привил его отец. Фото: пресс-служба Хора Турецкого

- Будете приглашать зрителей на сцену?

- По настроению зала. Мы делаем это иногда. Когда вижу много детей или люди встают в конце концерта, понимаю, что надо вместе с ними что-нибудь спеть. Мы вообще часто импровизируем и даже меняем по ходу выступления репертуар в зависимости от того, какая у публики реакция. Основной закон режиссуры - место определяет действие. Я счастлив от того, что у меня каждый день новая задача. Недавно нас попросили подготовить песню на туркменском языке для официального мероприятии в Сочи. Мы на 20 языках поем, но этот оказался самым сложным. Нашли песню про Туркмению, нашли фольклорную хоровую композицию, соединили это в единое произведение и спели. Правда, репетировали дольше обычного.

Место силы и песни победы

- Что для вас Петербург?

- К Петербургу отношусь с нежностью, какая-то другая здесь культура. В юности меня поражало: заходишь в столовую на Невском проспекте, а там на столах белые скатерти. Учась на втором курсе Гнесинки, я часто приезжал сюда, чтобы попасть на репетиции оркестра под управлением Евгения Мравинского. Билетерш филармонии подкупало, что московский парень специально приезжает на репетиции и они меня всегда пропускали. Сидел, как завороженный, и вникал. Мравинский часто прерывал музыкантов, подробно объяснял, как и что нужно играть. И они начинали играть лучше. Именно тогда я понял, что хочу создать свой коллектив и что руководить им можно не с позиции силы и давления на психику артистов, а за счет собственных навыков, знаний и энергетики.

Иногда Хор Турецкого приглашает зрителей на сцену во время концертов. Фото: пресс-служба Хора Турецкого

- В первый раз в каком возрасте сюда приехали?

- Я поздний ребенок. Оба мои родителя прошли Великую отечественную войну, отец - участник прорыва Ленинградской блокады, он дошел до Берлина. Когда мне исполнилось 4 года папа привез меня в Ленинград и первым делом показал казармы на Фонтанке, 90 - то место откуда он уходил на фронт. Периодически я туда наведываюсь.

- Получается, отец вам подарил место силы.

- Да, и патриотизм привил. У него было любимое занятие: взять бесплатный билет (ему как ветерану полагалось) и сесть в поезд до Питера. Он очень этим гордился и с удовольствием ездил в Петербург самостоятельно даже в почтенных годах. Любил приезжать и на мои выступления. Однажды у нас было подряд несколько концертов. Он на всех присутствовал, ходил по залу и повторял: «Четыре вечера подряд и ни одного свободного места в «Октябрьском» зале». В какой-то момент я пригласил его на сцену. Он взял микрофон и прочитал стихотворение Сергея Островского: «Нас все меньше и меньше, / А ведь было нас много, / А ведь было нас столько, / Аж ломалась дорога…» На последних строчках: «Нас все меньше и меньше, / Мы уходим далече», зал встал.

Хор выступает даже в Латинской Америке, где у них появилась преданная публика. Фото: пресс-служба Хора Турецкого

- Исторический марафон «Песни Победы» в честь него?

- У меня было две мечты: отметить столетний юбилей отца в Кремлевском дворце или «Октябрьском» зале по его выбору и провести концерт «Песни Победы» в Берлине. Первое не получилось, на 97 году отца не стало. А второе сбылось – в 2017 году «Песни Победы» прозвучали на центральной площади Берлина. Для меня это было очень важно.

Вылез на сцену, соответствуй

- Известно, что лишь один процент артистов излучает талант и энергетику, остальные - крепкие ремесленники. Понятно, что вы относитесь к этому одному проценту. Но как удалось собрать два коллектива себе подобных?

- Просто я ставил их в такие условия, что ремесленник не потянет, не выдержит. Потому что нужно постоянно быть творцом, создавать нечто новое, искать свежие формы. У нас не может быть такого - собрали репертуар и всю жизнь его катаем. Никогда никого не увольняю и условий для этого не создаю, но заставляю трудится и развиваться. Тех, кто в этом не заинтересован, покинули коллектив еще в 90-х – нулевых. Те же, кто остался, приняли мою позицию, потому что увидели результат.

- Наказываете за что-нибудь?

- Однозначно не терплю пьянства. А еще могу поставить артиста на весы и сказать: так не пойдет, вылез на сцену, соответствуй, тобой должны любоваться. И все они знают: у нас не команда звезд, а звездная команда.

- Ваши дочки ведь тоже поют?

- Все четыре дочки абсолютно музыкальны. Начиная от 39-летней Натальи - матери двоих детей, заканчивая младшей 13-летней Беатой. Беата - это шедевр, она будущая поющая актриса. Средняя 16-летняя дочь Эммануэль принимала со мной участие в проекте «Две звезды. Отцы и дети». Она выросла в среде «Хора Турецкого» и научилась с детства сочетать разные жанры. Способна исполнить и оперную арию, и оперетту, спеть рок, какую-то попсовую песню, ретро шлягер, джазовую композицию на английском. В общем мы с ней за 12 выходов не повторились ни разу. Апофеозом этой истории стал «Призрак Оперы», где у женской партии запредельно высокие ноты. Я спросил ее: «Дочь, ты справишься?». Она ответила: «Папочка, дайте шанс». Для меня самого этот конкурс стал испытанием, я не певец, а музыкальный продюсер и дирижер. А моя Сарина - журналист, тоже творческий человек, занимается с мужем продюсированием.

- Вы хотели открыть студию для детей, получилось?

- У нас пока все упирается в помещение, надеюсь в следующем году оно у нас появится. И тогда наберем 20-30 талантливых, музыкально образованных детей и передадим им все, что умеем сами. Школа будет готовить артистов синтетического жанра абсолютно бесплатно, чтобы это никак не зависело от возможностей родителей. Наймем пять-шесть хороших педагогов, такие есть, им, главное, хорошо платить. А мои артисты будут помогать.

- Так понимаю, что география гастролей у вас изменилась.

- Изменилась. Но мы строим мосты дружбы и разбиваем лед недоверия. У нас появился рынок в Латинской Америке. Там мы зашли в Бразилию, Аргентину, Кубу, несмотря на то что там тоже есть сопротивление, в том числе, украинское.

- Провокации устраивают?

- Был такой момент в Сант-Пауло в Бразилии: вышел парень к сцене с украинским флагом, начал им размахивать, ходить туда-сюда. Я, не останавливая песню, говорю ему: «Ты, наверное, думаешь, что я сейчас вызову охрану, сорвешь нам концерт? Ничего подобного. У меня нет к тебе никаких вопросов, мы вас любим, заходи на сцену со своим флагом, если хочешь». Он поднялся к нам. Я говорю: «А теперь пой с нами русскую песню». И мы затянули вместе с залом: «Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра…» У меня даже есть видео, как этот парень стоит и тоже подпевает. Потом кто-то из зрителей принес российский флаг. «Вот, - говорю, - чудеса дипломатии, Россия и Украина снова вместе на территории третьей страны. Так когда-нибудь все равно случится в нашей жизни, и западные партнеры ничего с этим не смогут сделать». Зал зашелся в овациях.

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