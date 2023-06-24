Праздничный концерт «Алые паруса» начался на Дворцовой площади

В 22:00 на сцену вышли Ида Галич и Дмитрий Хрусталев. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Петербурге тысячи выпускников собрались на Дворцовой площади, чтобы попрощаться со школой и детством. 24 июня в Северной столице проходит праздник вчерашних школьников «Алые паруса». Ранее предполагалось, что торжество посетят 80 тысяч подростков, но с учетом их родителей и просто петербуржцев, желающих увидеть легендарный корабль, людей соберется гораздо больше.

На Дворцовой площади собрались тысячи выпускников. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Похудевшая Ида Галич и соведущий Дмитрий Хрусталев появились на сцене. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Официальная часть торжественного события началась ровно в 10 часов вечера. И через несколько минут школьников начали поздравлять звезды отечественного шоу-бизнеса. Ведущие тоже оказались – звездными: похудевшая блогер Ида Галич и комик Дмитрий Хрусталев. Молодежь встретила их визгами. Первым выпускников поздравил губернатор.

Перед выпускниками выступил Александр Беглов. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Этой ночью по воде пройдет бриг "Россия" под алыми парусами. Загадайте желание, и оно обязательно сбудется. Пусть ваши мечты пройдут сквозь шторм и штиль. С праздником! - сказал со сцены глава Петербурга Александр Беглов.

Выпускники с нетерпением ждали выхода ведущих. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Для выпускников в этот вечер выступят такие исполнители, как Тося Чайкина, «Моя Мишель», Gafur, Burito. Хедлайнером вечера будет группа «Чайф». Первой на главную сцену Петербурга вышла Юлианна Караулова, которая спела хит "Угнала тебя". И, несмотря на то, что это песня не самая современная, выпускники знали ее наизусть и подпевали во весь голос.

Юлианна Караулова покорила публику. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Школьник танцевали на площади. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Знаменитый бриг с алыми прусами пройдет по Неве в 00:40. Все это волшебство будет сопровождаться грандиозным пиротехническим шоу. К слову, "Алые паруса" пройдут по Неве в 55 раз. Именно столько существует праздник.