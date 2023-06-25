Экипаж «Титана» взорвали: Писатель Покровский назвал трагедию с батискафом диверсией

Писатель-маринист Александр Покровский считает диверсией трагедию с батискафом "Титан". Фото: REUTERS

Трагедия со сгинувшим в Атлантическом океане батискафом «Титан», который спускался к затонувшему лайнеру «Титаник» с пятью людьми на борту, теперь надолго засядет в мировой повестке. Тут и мистическая связь судеб двух судов, которые похожи даже по названию, и разнящиеся версии о причинах случившегося. Официальное заявление береговой охраны США гласит: батискаф погубил внутренний взрыв, подводный аппарат буквально расплющило давлением воды. Однако российский писатель-маринист Александр Покровский, отдавший часть жизни служению на подводных лодках, называет официальную версию несостоятельной.

Писатель Александр Покровский не верит в заявления властей США о трагедии на "Титане". Фото: СОЦСЕТИ

Прежде всего, сомневается Покровский, батискаф не мог быть непригодным к столь глубокому погружению. Если экскурсии на глубину более четырех километров на батискафе уже проводились, значит, он рассчитан на соответствующее давление. Погружаться на более слабом аппарате было попросту опасно, а «капитана» батискафа Стоктона Раша, писатель считает опытным человеком. Поэтому аппарат не мог смяться, как консервная банка. Кроме того, правильно сконструированный батискаф, уточняет писатель, обладает положительной плавучестью – это значит, что при потере хода он самостоятельно всплывает, а не падает камнем на дно.

"Титан" мог погружаться на глубину до 4 тысяч метров. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Во-вторых, говорит писатель, взрыв под водой не могли не услышать. Тем более, если он случился в первые часы после погружения батискафа.

- Если судить по обломкам, они разбросаны на большом расстоянии, значит, был взрыв большой мощности. В воду должен был обязательно опущен гидрофон судна службы обеспечения – если он не опущен, значит это вообще не погружение. Так вот люди, сидящие за гидрофоном, должны были получить такой удар по ушам после взрыва, что кровь бы пошла. Все береговые станции должны были отметить этот взрыв. А выходить на связь с глубины экипаж не мог – сигнал под водой не распространяется. Возможно, у «Титана» была какая-то плавающая антенна, но связи под водой вообще нет, через «Фейсбук»* (признан в России экстремистским – прим.ред) точно не связались бы, - говорит Покровский. – Даже если бы батискаф потерял ход, потерял электричество, экипаж бы замерз через 20 минут. Температура на дне нулевая.

Не мог сыграть свою фатальную роль и возможный износ корпуса батискафа. Писатель уверен, что аппарат делали на совесть и точно не одноразовым, а если припомнить срок службы подводных лодок – около 30 лет – то батискаф должен оставаться «в тонусе» не одно десятилетие. Титан – самый прочный и подходящий для глубоких погружений материал, который способен выдерживать тонны океанического давления.

Легендарный “Титаник” лежит на отметке 3800 метров в Атлантическом океане. Фото: REUTERS

Дилетантским ошибкам в трагическом путешествии тоже не было места – Александр Покровский выразил уверенность в том, что экспедицией управлял профессионал. Потому что идти в океанические глубины с дилетантом – верная смерть. Да и у самого Стоктона Раша, основателя экскурсионной подводной компании, явно не было причин устраивать добровольную подводную расправу над собой, известным исследователем «Титаника» Полем-Анри Наржоле, миллиардером Хэмишем Хардингом и бизнесменом Шахзадой Давудом с его юным сыном Сулейманом.

Все эти доводы писатель сплетает в одно – батискаф мог погибнуть из-за диверсии. На борту якобы удачно собрался экипаж нон-грата для высоких политических лиц. Взрывчатку, уверен Александр Покровский, подложили внутрь батискафа.

Запаса воздуха в "Титане" обычно хватало на 96 часов. Фото: EAST NEWS

- Список пассажиров интересный. Четыре миллиардера, которые так или иначе были связаны с политикой. Все они были противниками то ли Байдена-старшего, то ли Байдена-младшего, то ли сторонниками Трампа. А владелец компании утаил от Пентагона какой-то свой замечательный секрет, не захотел делиться. На батискафе взрываться нечему! Разве что литиевая батарея, но ее нужно привести к тому состоянию, чтобы она была способна к взрыву. Вся эта спасательная операция, поиски на 26 тысячах квадратных километрах – выглядит как операция прикрытия. У батискафа нет связи с поверхностью, это должна быть антенна длиной четыре километра, чтобы связаться с землей. А если из воды торчит антенна, не надо искать аппарат на такой площади. Людям озвучивают откровенную ложь. Они там умерли скоро после погружения, от взрыва. И взрыв этот слышали, ни о каких 96 часов с кислородом и речи не могло быть, - констатирует писатель.

Построение компьютерной модели, на которой батискаф сжимается и разлетается в порошок, Александр Покровский считает продолжением операции-прикрытия. Писатель уверен, что американской общественности продолжают врать.

- Это трагедия, которая произошла на глазах у всех. Был внутренний взрыв, скорее всего диверсия. В глупость, дилетантизм, плохой аппарат я не верю, - заключил Покровский.

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