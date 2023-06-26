Массовое отравление подростков и взрослых произошло на выпускном девятого класса в Петербурге

Выпускной вечер закончился госпитализацией для некоторых школьников. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выпускной девятиклассников из гимназии №92 в Выборгском районе Петербурга закончился массовым отравлением. Родители устроили для детей и учителей праздник в ресторане на набережной канала Грибоедова. Но в итоге школьники попали в больницу.

По предварительной информации, отравленная пища оказалась на столах учеников сразу трех классов. В ресторане собрались примерно 90 человек.

- Прокуратура вместе с сотрудниками регионального Роспотребнадзора и специалистами МЧС организовали проверку, - говорится в сообщении надзорного ведомства Петербурга.

Сотрудники правоохранительных органов и другие специалисты дадут оценку обстоятельствам случившегося. Работники Роспобребнадзора взяли пробы пищевой продукции, которую предлагали школьникам, их родителям и учителям.

Если нарушения действительно будут выявлены, то прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования. Состояние детей пока не уточняется.