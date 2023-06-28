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Общество28 июня 2023 4:47

Противопожарный режим в Петербурге продлят до 1 августа

Ранее предполагалось, что он будет действовать до 30 июня
Анастасия НУРАДИЛОВА
В лесу нельзя разводить костры. Фото: МЧС

В лесу нельзя разводить костры. Фото: МЧС

В Петербурге планируют продлить действие особого противопожарного режима. Ранее предполагалось, что он будет действовать до 30 июня, но теперь планируется, что ограничения продлят до 1 августа. Проект постановления находится на сайте правительства. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

- Контролировать выполнение постановления будет вице-губернатор Петербурга, руководитель городской администрации, Валерий Пикалев, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что документ будет находиться на антикоррупционной экспертизе с 27 июня максимум до 10 июля. Потом постановление отправится на подпись губернатора Петербурга Александра Беглова.

Напомним, в городе запрещено запускать салюты, а также разводить костры. Помимо этого, запрещается проводить любые пожароопасные работы в лесах региона и среди зеленых насаждений. Нельзя ходить в лес.

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