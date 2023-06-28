Из футболиста в батюшку: Экс-напарник Аршавина и Дзюбы по «Зениту» отказался от гламурной жизни и стал священником

Бывший игрок "Зенита" Юрий Роденков подался в веру и прошел путь от алтарника до священника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

37-летний Юрий Роденков коренным образом поменял жизнь, завершив карьеру нападающего «Зенита» и став священником после долгой учебы и работы в монастыре. Вместо пафосной сумки «Гуччи» у него скромная черная барсетка, поездки на семейном авто заменяют элитное «Инфинити», а молитвы и служения почти стерли память о времени бурной молодости. А ведь когда-то он бок о бок играл с Артемом Дзюбой и Андреем Аршавиным, забивал «Локомотиву» и «Ростову» в чемпионате России. Но сейчас Юрий – уже отец Георгий. Объясняет это просто: «На все воля Божья!».

«Щипал себя, не сплю ли я»

Юрий – коренной петербуржец. Прошел через пот, драки и слезы в крепких футбольных школах «Смены» и «Динамо», после чего попал на карандаш «Зенита» и оказался в дубле команды.

На тренировках Юрий выкладывался по полной. Но пробиться в основу того "Зенита", будущего обладателя Кубка УЕФА, - было очень трудно. Фото: ФК "Зенит" / vk.com/yuriy1986rodenkov

- Первую зарплату, первый контракт помню до деталей. Примерно 2 700 рублей с учетом вычета налога, - поделился с spb.kp.ru отец Георгий. – Купил себе CD-плеер. Слушал разную попсу вроде «Руки Вверх», «Вируса» и «Красок», из-за чего друзья шутили, что мне нужно установить дополнительные дворники внутри машины, чтобы мои слезы вытирали.

Зимой 2007 года 20-летнего парня из дубля заметил легендарный тренер основы «Зенита» Дик Адвокат. Юрия позвали на зимние сборы. Роденкова заселили в комнату с Аршавиным. Они быстро сдружились и попадали в забавные истории.

Юрий быстро сдружился с Аршавиным, когда его подтянули на тренировки с основным составом команды. Фото: ФК "Зенит" / vk.com/yuriy1986rodenkov

- Андрей очень умный, простой парень и лучше футболиста в современной России я не видел. Помогал мне адаптироваться, благо мы играли примерно на одной позиции. Но и помимо него легенд на поле было достаточно, я щипал себя, не сплю ли. Когда вокруг тебя Риксен, Быстров, Радимов, Денисов, Домингес, Малафеев. Да, могли напихать мне за ошибки, но заслуженно. Был смешной случай, когда мы с Аршавиным не знали, как выключить свет в нашей комнате в Марбелье. 10 минут обыскивали все вокруг. Ладно, психанули и решили спать так, а потом я случайно закрыл дверцу шкафа, и свет внезапно погас, - улыбается Роденков.

Но после сборов Адвокат прямо сказал парню, что пробиться в основу ему будет сложно. Предложил вариант уйти в «Спартак-Нальчик». Роденков долго советовался с Аршавиным.

- Андрей много раз повторял: «Пока из «Зенита» не выгонят, то не уходи». Он твердил, что собирается хорошая команда и обязательно будет успех. Как в воду глядел, ведь через год они выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА, - вспоминает с ностальгией отец Георгий.

Молодой Роденков на вечеринке со своим другом Виктором Васиным, экс-защитником ЦСКА. Фото: vk.com/yuriy1986rodenkov

«Гуччи», «Инфинити» и другие звездные болячки

Но родители Роденкова и наставления Адвоката все же повлияли на парня. Поэтому он поехал доказывать себе и всем, что способен стать лидером аутсайдера. Как итог, ни разу не пожалел.

- В Нальчике меня приняли как своего. Там настолько добрые, дружелюбные, преданные болельщики и жители, что меня почти что носили на руках. Многие узнавали на улицах, кричали: «Юра, заходи на шашлык!». Это потрясающее время, когда я играл против сильнейших игроков лиги – Акинфеева, Вагнер Лава, Жо, Павлюченкова, Данни. Даже забил «Локо» и «Ростову». Лучше так, чем «пылиться» на скамейке «Зенита» и выйти на 15 секунд в сезоне, - уверен футболист-священник.

Сейчас Юрию не нужны крутые тачки. Фото: vk.com/yuriy1986rodenkov

Дальше Юрий менял команды ФНЛ одна за другой, забивал свои «дежурные» пять-шесть голов. В 2011 году перебрался в «Балтику», боровшуюся за выживание. В Калининграде он впервые задумался о своей жизни на широкую ногу.

- Мой агент тогда сказал, что у меня одна из самых высоких зарплат в команде. Я чувствовал вседозволенность. Все время играл в основе, после тренировок слонялся без дела. Денег много, карман жмет. Покупал сумки «Гуччи». Ездил на «Инфинити» с откидной крышей. Отдыхал на море, нарушал режим. Дешевые понты, как говорят молодые. Но спасибо Богу за то, что свел меня с духовным наставником – батюшкой Александром Азаренковым.

Юрий с духовником Александром. На фото справа - 2011 год, времен игры Роденкова за "Балтику". Слева - 2017 год. Фото: vk.com/yuriy1986rodenkov

Духовник Роденкова тоже бывший спортсмен, а сейчас священник. Мама Юрия попросила сына пообщаться с ним, и тот прозрел.

- Осознал, каким мелочным, падшим, гнилым человеком я был. В его глазах увидел себя. Понял, что неправильно живу. Иду не к Богу, а от Бога, - признался отец Георгий. – При этом отец Александр даже не направлял меня на другой путь, с его стороны не было ни советов, ни призывов. Просто я сам для себя все понял и решил после общения с ним.

Юрий стеснялся открыться одноклубникам, но потихоньку избавился от всех излишков успешной жизни футболиста.

- Моя вера крепла постепенно. Сначала я немного смущался. Старался ездить на ранние службы подальше от места, где живут многие ребята из команды. Но в конце карьеры я уже спокойно приносил в раздевалку иконки и молился, если это было необходимо, - говорит экс-зенитовец.

Юрий вспоминает, что Артем Дзюба и раньше был таким же весельчаком. Фото: vk.com/yuriy1986rodenkov

«Господь перекрыл пути в футболе»

Роденков завершил карьеру в 29 лет в 2015 году. Считается, что обычно это время расцвета футболиста, но молодой человек оказался не нужен ни одной из команд – даже в Таиланде.

- Господь перекрыл мне все пути, - так трактует свою судьбу отец Георгий. – Ведь был готов играть бесплатно. Но никто не хотел подписать меня на контракт даже на минимальную зарплату. Да и внутри все остыло. Я стал готовиться к духовной семинарии. Поступил в Воронеж на заочку и отучился там 7 лет.

Юрий был алтарником, потом диаконом, а теперь уже больше недели он - священник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На пути Юрия было много приключений. Он ездил с духовником в знаменитую тюрьму «Черный дельфин», где отбывают пожизненное заключение, помогал в хосписах и детских домах. Однажды, Роденков три месяца прожил в монастыре, где только трудился и молился. По мнению Юрия, после этого он стал более близко общаться с Богом, молитва давалась легче.

За семь лет бывший зенитовец прошел путь от алтарника до священника. Теперь он проходит Сорокоуст в Церкви Димитрия Солунского в Коломягах, а дальше будет служить в Храме Преподобного Сергия Радонежского. А за советами и исповедью к батюшке приходят не только обычные прихожане, но и профессиональные футболисты.

Прихожане рады новому батюшке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В основном, обращаются по семейным вопросам. Однажды даже встретил Артема Дзюбу в храме. Крестил третьего сына. Если говорит в общих чертах, то футболисты переживают, что мало времени уделяют своим женам, детям. Я считаю, что мы в целом недостаточно внимания уделяем институту семьи в школе, из-за чего взрослые люди потом сталкиваются с серьезными проблемами. Семья – основа нашего общества. И меня пугает большой процент разводов в стране.

Сам Роденков уже четыре года счастлив в браке с матушкой Анастасией. У них подрастают две дочки – одной три года, другой один. Но с делом всей жизни - футболом - отец Григорий все-таки не расстался. По вечерам он тренирует детей в школе «Смены» и старается воспитывать из них добрых, ответственных и отзывчивых.

Утром, днем и вечером у отца Георгия проходят службы. Уже после этого он спешит на тренировки к детям в "Смену". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопрос - ребром

Кричит ли отец Георгий на судей?

- Да, вы поймали меня, - кивает батюшка. – Нашим судьям в целом не позавидуешь, на них вымещают всю злобу, это неправильно. Недавно я тоже ошибся. Повысил голос. Понял, что был не прав. Это к слову о том, что я не святой. Я все еще веду борьбу со своими грехами и страстями, заработанными за жизнь. И этот труд, путь к Богу, будет идти еще долго, до самой смерти.

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