Не только опытный и умный: каким должен быть хороший женский врач

Если пациентки видят заинтересованное отношение и опыт врача, то начинают доверять своему доктору, отмечает врач акушер-гинеколог Екатерина Фалитнова. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

ЛЕЧИТЬ ДЕЛОМ И СЛОВОМ

Современная медицина - конкурентная среда, в которой даже государственные клиники вполне реально конкурируют за пациентов в рамках системы ОМС. А между тем пациенты становятся все более требовательными. К примеру в числе наиболее значимых характеристик врача-гинеколога для женщины наряду с квалификацией значится доброжелательное и вежливое отношение.

- Это важно для пациенток любого возраста. В нашем центре молодые петербургские пары могут совершенно бесплатно пройти обследование для оценки репродуктивного здоровья по «Сертификату молодоженов», поэтому часто обращаются женщины в возрасте от 20 до 30 лети. Они более раскрепощены и не стесняются рассказывать о своих проблемах. Пациентки старшего возраста бывают не так открыты, но если они видят внимание, заинтересованное отношение и опыт врача, то начинают доверять своему доктору, - рассказывает врач акушер-гинеколог «Центра планирования семьи и репродукции» Санкт-Петербурга Екатерина Фалитнова.

БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ

Расположить к себе пациента и показать свою компетентность важно и для врача. А для этого доктору нужно идти в ногу со временем и обладать самыми последними знаниями. Современный врач должен быть в курсе последних исследований и рекомендаций.

- Мы опираемся на европейские клинические рекомендации, зарубежные исследования, участвуем в конференциях. Сегодня, в эпоху интернета процесс получения новых знаний и знакомства с передовыми технологиями стал гораздо проще, - добавляет Екатерина Фалитнова.

Санкт-петербургский «Центр планирования семьи и репродукции» - это большой консультативно-диагностический центр со своей поликлиникой, собственной современной лабораторией, отделением лучевой диагностики и круглосуточным стационаром, где пациенткам оказывают в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь. Оснащение центра передовым диагностическим оборудованием позволяет провести обследование быстро, точно и в самые короткие сроки.

- Мы работаем с любыми гинекологическими проблемами, которые можно решить в рамках амбулаторного лечения. Это эндометриоз, болезни шейки матки, климактерические проявления, подбор контрацепции, то есть все то, чем занимается амбулаторная гинекология. И все-таки основной фокус - это подготовка к беременности или помощь парам с бесплодием, - говорит Екатерина Фалитнова.

КОГДА ВСЕ ПОНЯТНО

Хороший врач удачно сочетает в себе медицинскую квалификацию и высокие коммуникационные навыки. Гинеколог не говорит с пациенткой на языке непонятных медицинских терминов, а объясняет все доступным языком, помогает расшифровать анализы и подробно рассказывает обо всех этапах лечения. Если доктор в чем-то сомневается (а все знать невозможно!), он не стесняется попросить о помощи более опытных коллег. Кстати, в крупных учреждениях такая возможность есть. Например, в «Центре планирования семьи и репродукции» Санкт-Петербурга работают опытные и высококвалифицированные специалисты, которые всегда готовы делиться с коллегами своими знаниями.

- Поэтому качество оказания медицинской помощи у нас высокое и пациенты это подтверждают, - с гордостью говорит Екатерина Фалитнова.

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