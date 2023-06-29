Бананы за 450 млн рублей: 50 килограммов кокаина нашли во фруктах в порту Петербурга

Бананы с наркотиками направлялись из Африки в Узбекистан. Фото: ФТС

Таможенники обнаружили в порту Петербурга бананы, стоимостью более 450 миллионов рублей. Дело в том, что в них перевозили крупную партию наркотиков. Более 50 килограммов кокаина специалисты нашли в одном из десяти рефрижераторных контейнеров, которые прибыли на таможенный пост Гавань. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Спрятанные наркотики нашли в холодильнике. Фото: ФТС

- Бананы направлялись из Африки через Европу в Узбекистан на морских судах. Запрещенное вещество увидели во время сканирования контейнеров. Инспектор заметил на мониторе посторонние предметы в скрытой полости холодильной установки, - говорится в сообщении.

Специалисты достали из холодильника 50 упакованных брикетов с белым порошком. Позже экспертиза подтвердила, что это кокаин. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Преступникам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.