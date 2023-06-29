Общественное пространство с набережной, SPA-комплексом и всесезонным бассейном появится в Сестрорецке

Общественное пространство обустроят на берегу Южного Водосливного канала. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многофункциональное общественное пространство построят в Сестрорецке. Оно будет находиться на берегу Южного Водосливного канала. Там обустроят набережную, SPA-комплекс, всесезонный бассейн. На территории будет работать ресторан высокой кухни. Завершить работы планируется в июне 2025 года.

- Пространство появится на участке площадью 2,5 гектар. Ранее там находились рыболовецкая база и лодочный причал – заброшенные и обветшалые, - сообщает пресс-служба Element Development.

SPA-центр займет половину всего общественного пространства. Там появится гидротермальный комплекс с всесезонным бассейном и банный комплекс, тренажерный зал и зона отдыха с панорамными окнами.

На набережной обустроят места для отдыха с системой деревянных настилов и сделают плавный спуск к воде. Общественное пространство станет самым масштабным проектом в Курортном районе.