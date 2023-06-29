Студенты ВШЭ поборются за гранты на обучение в магистратуре. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России давно живет стереотип, что получить высшее образование по творческим направлениям бесплатно - нереально. Федеральные вузы активно борются с этим заблуждением, продвигая различные системы грантов на обучение. Одним из таких проектов стал новый формат работы с магистрами в Школе дизайна НИУ ВШЭ. В рамках партнерства с девелоперской компанией «Главстрой» пройдет открытый конкурс портфолио, восемь победителей которого получат гранты на обучение в магистратуре «Дизайн среды. Продвинутый уровень» в Москве. На протяжении двух лет студенты будут совершенствовать профессиональные навыки, работая над реальными брифами, чтобы стать частью команды одного из крупнейших российских девелоперов после защиты диплома.

- Коллаборация с одним из ведущих вузов России дает нам уникальную возможность не только выбрать наиболее перспективных студентов для дальнейшего взаимодействия, но и плотно работать с ними на протяжении всего времени обучения, - комментирует Анна Лях, директор по персоналу «Главстрой Санкт-Петербург». - Студенты, в свою очередь, смогут решать реальные производственные задачи, предлагать свои идеи и воплотить их в крупнейших проектах комплексного освоения территорий Северной столицы.

Программа магистратуры «Дизайн среды. Продвинутый уровень» рассчитана на слушателей с опытом работы в сфере архитектуры или дизайна среды. Она подойдет тем, что хочет получить навыки многоуровневого проектирования, а также управления проектами в сфере городских общественных пространств.

Обучение построено на проектном подходе: с первого занятия студенты работают над собственными дизайн-проектами, параллельно получая новые знания и формируя профессиональное портфолио топового уровня. Грантовая программа не только поддерживает талантливых профессионалов, но и помогает им получить работу сразу после окончания обучения.

- В курсе основное внимание уделяется именно креативной стороне профессии - концептуальному проектированию, разработке городской айдентики, навигации и архитектурно-дизайнерских решений от МАФов до городских планов, - рассказали кураторы программы Александр Джикия и Вадим Липатов. - В качестве среды для экспериментов будет выступать стандартный небольшой город, масштаб которого позволяет в учебном формате рассмотреть алгоритм создания различных элементов среды, как пространственных, так и объемных. Работа над проектами выстроена по уже ставшей известной «карте креативных компетенций», позволяющей студенту системно взглянуть на приобретаемые в ходе обучения навыки. В течение двух лет студенты выполнят пять проектов, подготовят ВКР и создадут уникальное портфолио, которое будет незаменимым в поиске работы на быстро развивающемся рынке благоустройства малых городов России.

Чтобы принять участие в конкурсе на грантовую поддержку, нужно подать документы для поступления на магистерскую программу «Дизайн среды» (профиль «Дизайн среды. Продвинутый уровень») в НИУ ВШЭ в Москве до 15 сентября, успешно пройти вступительное собеседование и конкурс портфолио. Во время вступительных испытаний жюри выберет восемь абитуриентов, которые получат грант в размере стоимости первого семестра обучения (200 000 рублей). Дальнейшая грантовая поддержка предоставляется на конкурсной основе: в течение двух лет обучения шанс получить грант будет у каждого студента, получающего высокие оценки за выполненные проекты по итогам полугодия.