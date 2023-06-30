Средневековая таверна на Финском заливе: в Петербурге пройдет фестиваль «ЖаритьФест»

Познакомиться с кулинарными традициями разных народов петербуржцы смогут на берегу Финского залива. Фото: Тальников Михаил.

Уже 8-9 июля в Петербурге состоится большой семейный гастрономический шоу-фестиваль «ЖаритьФест». Тема фестиваля в этом году - «Кухни мира». Познакомиться с кулинарными традициями разных народов петербуржцы смогут на берегу Финского залива. Гастрономический праздник объединяет собой пространство культурного квартала Брусницын и Roof Place.

«ЖаритьФест» удивляет своим масштабом. Мероприятие займет площадь более 15 тыс. кв. метров и разделится на тематические зоны. Гостей фестиваля аллея с ресторанами, где готовят блюда разных стран, рынок фермерских продуктов и даже настоящая средневековая таверна «Старый город». А для детей будет работать большой крытый детский сад «Сладкая Вата» с мастер-классами и аниматорами.

Гостей фестиваля аллея с ресторанами, где готовят блюда разных стран, рынок фермерских продуктов и даже настоящая средневековая таверна «Старый город». Фото: Конопляник Анастасия.

«ЖаритьФест» - не только вкусно, но и весело. В первый день на сцене RUSSIAN BBQ EXPERT для всех желающих будут проходить мастер-классы по приготовлению мяса, а на следующий день на сцене «Лучший Ресторан» выступят блогеры и шеф-повара. В этому году фестиваль порадует гостей насыщенной музыкальной программой. Концерты пройдут на сцене «Свежий ветер» в пространстве Roof Place, где выступят группа «ФРУКТЫ», Billy's Band, «БИРТМАН» и многие другие.