«Поверил, что они из ФСБ»: Профессор вуза из Петербурга отдал мошенникам 2,3 миллиона рублей

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Профессор одного из вузов Петербурга стал жертвой мошенников. Махинации преступников зашли слишком далеко, и ученый не заметил, как перевел злоумышленникам 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Они угрожали преподавателю, что если он не переведет деньги на указанные счета, то все узнают о его уголовном деле по поводу мошенничества, которого на самом деле, конечно, не существовало. Но доверчивый сотрудник университета решил перестраховаться и перевел деньги, чтобы спасти свое имя.

75-летний профессор поверил, что ему звонили из ФСБ. Фото: guap.ru

- Мошенники угрожали 75-летнему профессору с 27 по 29 июня. Все это время ему звонили неизвестные, - рассказал источник spb.kp.ru.

Преступники по банальной схеме представлялись сотрудниками Центробанка и ФСБ. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве и сейчас делают все, чтобы поймать злоумышленников.

Известно, что пострадавший профессор – кандидат исторических наук и автор множества научных работ, за которые был удостоен высоких наград.