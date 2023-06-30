Античный эксклюзив: Почему ученых из Петербурга так удивила древняя севастопольская находка

Необычность находки в том, что ритуальная и общественная функции никогда не объединялись в одной постройке. Фото: Музея-заповедника Херсонес Таврический

На землях древнегреческого Херсонеса, где более 1500 специалистов трудятся с мая 2021 года, обнаружили уникальную постройку. Сооружение, сочетающее в себе общественную часть и погребальный комплекс, веками ждало исследователей на западной стороне древней улицы, которая пролегала по территории городского некрополя.

АНАЛОГОВ В МИРЕ НЕТ

Необычность находки в том, что ритуальная и общественная функции никогда не объединялись в одной постройке: над землей возвышалась беседка, а под ней покоилась многокамерная усыпальница. Похожих построек во всем мире больше не найти! По предположению ученых, в саркофагах из известняка захоронены члены местной знатной фамилии. Как рассказала «Комсомолке» замдиректора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, на раскрытие личностей захороненных потребуется время. Антропологи, с которыми плотно взаимодействуют археологи, делают анализы останков на половозрастные характеристики и болезни, они же определят, все ли усопшие были членами одной семьи.

Интерес для ученых представляют и бытовые предметы, которые нашли в античной могиле: глиняные кувшины, миски, светильники, стеклянные бальзамарии, а также украшения.

- Все пока разбирается. Там есть посуда – сопроводительный погребальный инвентарь. Есть украшения - бусы гагатовые и сердоликовые, нагубники и наглазники из золота для погребального обряда, части веночков золотых – это мы точно знаем, - рассказала Наталья Соловьева и призвала любителей археологии потерпеть до результатов раскопок. Полный перечень интересных находок ученые смогут составить позже.

Фото: Музея-заповедника Херсонес Таврический

ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ

Нынешняя сенсация, оказалось, соседствовала с другими уникальными постройками: на той же территории ранее нашли героон, храм в антах, гробницу-колумбарий.

- На этой улице в некрополе были самые знаковые захоронения, здесь погребали выдающихся воинов. По одну сторону центральной улицы – ритуальные комплексы, по другую – захоронения знати. Мы их уже исследовали, будем сохранять методом перемещения. Сейчас они на временном хранении, потом мы начнем их реставрацию в историко-археологическом парке, - сказала Наталья Соловьева.

По мнению историка, рядом с зоной раскопок еще прячутся уникальные находки. Большая и мало исследованная территория херсонесского некрополя может преподнести сюрпризы новой смене специалистов.

Сами же сотрудники ИИМК РАН вскоре завершат раскопки здесь, в Херсонесе, и переключатся на другие крупные проекты на стыке археологии, архитектуры и реставрации. Самый значимый из них – восстановление сирийской Триумфальной арки Пальмиры, разрушенной в 2015 году террористами. Кроме того, поделилась Наталья Соловьева, историки продолжат проводить с Эрмитажем подводные исследования на Акре, недалеко от Керчи, вернутся к едва начатым работам в Туве – там исследуют ранний скифский курган.

КОНКРЕТНО

Раскопки в Севастополе историки ИИМК РАН ведут вместе с коллегами из Эрмитажа, института археологии Крыма, музея «Херсонес Таврический». Работы стартовали после поручения президента и поддерживаются Минобороны России и фондом «Моя история». Артефакты приведут в порядок реставраторы Эрмитажа, после чего предметы и части античных построек переедут в фонды Херсонесского музея.

ЦИФРА

За время севастопольских раскопок археологи изучили территорию площадью 85 тысяч квадратных метров.

500 археологических комплексов и 4 млн находок было найдено.