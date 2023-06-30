Татьяна Черниговская прочитала со сцены мини-лекцию, а Светлана Крючкова - стихи: В Петербурге прошла ежегодная премия «Медиаперсона - 2023»

Комсомолка выбрала медиаперсон года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот и наступил самый долгожданный вечер этого лета – церемония вручения премии «Медиаперсона - 2023». Уже в восьмой раз на шикарном «Белом балу» награждали героев самых ярких публикаций изданий «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». Событие всегда проходило с размахом, однако в этом году оно прогремело на всю Северную столицу. Как это было? Сейчас расскажем!

Главное светское мероприятие этого лета - «Белый бал» прошло в пространстве VOKZAL 1853. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВАЖНАЯ ДАТА

2023 год - важная дата для «Комсомолки». 30 лет назад в Санкт-Петербурге открылся филиал медиагруппы «Комсомольская Правда». Поэтому все мероприятие проходило в атмосфере грандиозного юбилея. Место для торжества выбрали под стать. Церемония проходила в пространстве самого большого фудмолла России и Европы VOKZAL 1853. Огромный нарядный зал сиял яркими огнями, блеском бокалов и красотой белоснежных вечерних нарядов.

Поскольку вечер проходил в историческом здании бывшего Варшавского вокзала, программа вручения премии превратилась в увлекательное путешествие по железной дороги памяти с остановками на станциях-вехах в истории «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». По залу носились бойкие аниматоры в костюмах вокзальной публики прошлого: газетчики с номерами «КП», гадалка на картах таро, карточные фокусники. Вместе с гостями все это сливалось в шумный калейдоскоп веселья и позитива. Машинистами и бортпроводниками поезда «КП» стала звездный дуэт: известный российский актер театра и кино Андрей Носков, а также актриса и ведущая радио «Комсомольская правда в Петербурге» Ольга Маркина.

Александр Бельский поздравил «Комсомолку» с 30-летним юбилеем. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Стоит отметить, что у «Комсомолки» сегодня женское лицо, так как у руля - сплошь женщины. Сперва для приветственного слова и открытия церемонии под громкие аплодисменты на сцену вышла главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» - Олеся Носова.

- Поднимаясь на сцену, я чувствую себя настоящей рок-звездой, - поделилась Олеся Носова. - Мне очень приятно оказаться в Петербурге и поздравить всех с этой замечательной премией, а также любимую «Комсомольскую правду в Петербурге» с 30-летием. Скажу по секрету: практически каждого сотрудника офиса в Северной столице готовы с удовольствием принять в столичной редакции, однако никто так и не поехал - всем слишком нравится работать в городе на Неве.

После этого на сцену к коллеге вышла главный направляющий поезда «КП» - генеральный директор, главный редактор «Комсомольской правды в Петербурге» Ирина Жеглова.

- Дорогие друзья, спасибо за то, что вы все сегодня с нами, - отметила Ирина Жеглова. - Многие из вас каждый год поддерживают нас и нашу премию. Я надеюсь, что сегодняшнее путешествие во времени на комсомольском экспрессе будет увлекательным и вы выйдете отсюда с улыбкой и хорошими эмоциями. Поехали!

«Комсомолку» читают везде! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» прибыла в Петербург в 90-е годы. Официально филиал в Северной столице существует с 14 июля 1993 года. Своим рождением издание обязано своему основателю и первому гендиректору ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирине Потехиной, которой выпала честь стать первым лауреатом премии «Медиаперсона - 2023». Сегодня Ирина Петровна занимает должность вице-губернатор Санкт-Петербурга. Она находилась в командировке и обратилась к гостям в видеоформате. Получилось не менее тепло и душевно.

ПОТОК ЗВЕЗД

С каждым годом Петербург увеличивается в размерах, а вместе с ним и количество ярких событий и героев «КП». Поэтому на восьмой церемонии награждения «Медиаперсона года» было целых 20 номинаций. На сцену выходили политики, бизнесмены, известные актеры, писатели и герои публикаций «Комсомолки».

Уже по традиции мероприятие посетили члены городской администрации. Как всегда позитивный и энергичный Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский лично вручил премию в номинации «Профессия «Мама» матери-героине Ирине Скрипко.

- Поздравляю нашу питерскую редакцию с красивым юбилеем, - сказала Ирина Скрипко. - Спасибо за интересные статьи о необычных людях. Желаю больше творческих идей и много новых читателей.

Аскольд Запашный вручил премию новому директору Ленинградского зоопарка Юрию Журавлеву. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, политику и многодетной матери есть что обсудить, так как у самого Александра Николаевича пятеро детей. После чествования лауреата государственный деятель поздравил Олесю Носову и Ирину Жеглову с юбилеем «Комсомолки» и вручил подарки от Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

- Девочки, я искренне хочу вас поздравить с вашим юбилеем, - сказал Александр Бельский. - 30 лет для СМИ не так много, однако за это время вы достигли очень многого. Я желаю вам процветания, удачи и новых идей. Правительство Санкт-Петербурга всегда поддерживал и будет поддерживать «Комсомольскую правду».

Следом вручать премию вышла еще одна звезда городского правительства - вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, который в прошлом году сам стал лауреатом премии. Борис Михайлович передал награду в номинации «Рок жив и будет жить!» легендарной музыкальной семье Горшеневых в память о Михаиле «Горшке» Горшеневе за то, что все они вселяют в нас огонь.

- Я бы хотел начать с поздравления замечательной «Комсомольской правды в Петербурге» с юбилеем, - заявил Борис Пиотровский. - Я хочу сказать, что «Рок жив» - это не только название номинации. Это стиль работы Правительства Санкт-Петербурга и «Комсомолки»!

Мама Михаила Горшенева. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Мать рок-звезды Татьяна Ивановна Горшенева - преданный читатель «Комсомолки», которая ответила на вопрос, будоражащий многих: почему «Короля и Шута» и Михаила сейчас любит уже новое поколение молодежи?

- Все благодаря энергетике, - уверена Татьяна Горшенева. - Дело в фанатизме Миши. Он ради музыки шел на все. Он говорил: «Единственная моя любовь - это музыка». И если у него существовала внутренняя энергетика, то она потом передавалась и в музыке. В его песнях. А это все зажигает и горит так, что не устоять! А молодежи и нужен вот этот драйв.

Помимо чествования рок-музыкантов, на церемонии уделили внимание не менее знаковым жанрам. Например, лауреатом премии стал музыкальный коллектив русских народных инструментов из Санкт-Петербурга «Терем-квартет». Он объединил различные музыкальные направления, выйдя за рамки жанра, создав свой неповторимый стиль – «русский кроссовер» или «теремизм». За годы существования коллектив неоднократно представлял Санкт-Петербург на многих мероприятиях международного значения и дал свыше 4000 концертов. Статуэтку в номинации «Инструментальный народ. За то, что несут народную культуру в массы» музыкантам вручил управляющий филиалом Банка Уралсиб в Санкт-Петербурге, ставшим премиум-партнером премии, Ренат Сейфетдинов.

- В этот торжественный момент хочется сказать спасибо «Комсомольской правде» за то, что дали возможность стать партнерами этого яркого праздника, а также поблагодарить коллектив «Терем-квартет». С самого детства я слушал ваши песни. Я считаю, что вы самые известные и наиболее четко ассоциирующиеся с Россией коллектив. Я искренне вас поздравляю и рад вручить вам эту премию.

Невозможно было не отметить и общественных деятелей, делающих наш город лучше. Награду в номинации «меценат нашей памяти» получил меценат и общественный деятель Грачья Погосян. Партнер церемонии - Благотворительный фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича активно поддерживает общественные организации и жителей блокадного Ленинграда, ведет большую работу, направленную на патриотическое воспитание детей и молодежи, пропаганду идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального согласия.

Кроме знаменитостей лауреатами премии «Медиаперсона - 2023» стали простые герои из народа - члены поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», который занимается поиском пропавших без вести. За все время существования к ним обращались с заявками о пропаже детей из Петербурга и Ленобласти 2525 раз. Тысячи людей вздыхали со спокойным сердцем, когда видели надпись на портале движения «найден.жив». Награду «За неоценимую ежедневную помощь» членам «ЛизаАлерт» вручили Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова и генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24», выступившей премиум партнером вечера, Евгений Федоров.

- Я считаю, что очень важно поддерживать «Комсомольскую правду», - подчеркнул Евгений Федоров. - Это СМИ не только создают новости, но также организуют массу полезных проектов, в том числе для детей. «Комсомолка» много помогает детским домам, больным и нуждающимся. Дети - это самое важное в жизни, поэтому я призываю всегда о них помнить и помогать им.

Каждое объявление номинации и победителя премии публика встречала овациями. За время церемонии зрители стали свидетелем награждения многих ярких жителей Северной столицы: советской и российской актрисы театра и кино Светланы Крючковой, актера театра и кино, музыканта Игоря Скляра, известного политика Людмилу Нарусову. А самым милым лауреатом стал бульдог на скейте Барон, который забрал награду в номинации «Пес, который смог». Это необыкновенный питомец, ставший звездой интернета просто из-за того, что делает то, что ему нравится.

А когда на сцену вышла Татьяна Черниговская, известный ученый-нейролингвистик, гости в зале перевели свои смартфоны в режим видеокамер. И Татьяна Владимировна оправдала ожидания поклонников, прочитав небольшую лекцию:

- Мозг отличается от всех других мозгов планеты тем, что он сам создает миры, - отметила Черниговская. - Мы создали математику, мы создали музыку. И ничего подобного в мире не было, если бы не мы. Поэтому я не прекращаю выступать публично, потому что важно чтобы люди это узнали. И им стало интересно в эту игру играть.

Каждый победитель получил от «Комсомольской правды» внушительную и увесистую именную статуэтку. Подготовить шикарные награды помог партнер проекта «Первая Сувенирная Компания», которая занимается созданием мерча, бизнес-сувениров и корпоративных подарков с логотипом. Фирма входит в топ-10 компаний России и в топ-3 по Санкт-Петербургу в области оптовых продаж сувенирной продукции из России, Европы и Азии. В 2020 году в экосистеме компании появилась собственная дизайн-студия PSDS, которая предоставляет услуги по созданию фирменного стиля и уникальных визуальных концепций для брендов. С 2021 года открыто новое направление деятельности - природная артезианская вода в бутылках из перерабатываемого пластика с нанесением логотипа компании или с уникальным дизайном этикетки.

Поздравление лауреатов сопровождалось вручением подарков, фотографии на память и, конечно же, цветов! Подготовить изумительные букеты победителям премии помог партнер мероприятия - салон титульных букетов «Статский». В нем всегда - свежие и красивые букеты. Компания гарантирует бережную сборку и быструю доставку поэтому ей доверяют самые важные Цветочные задачи. К каждому букету прилагается официальный документ, заверенный печатью компании. «Статский» - это особый подход к цветам с безусловной, искренней любовью. Такой букет выразит и донесет вашу благодарность, любовь, уважение, заботу и значимость.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

Какой праздник без музыки? Также подумала «Комсомолка» и пригласила на премию музыкантов, известных на всю страну. Сперва перед публикой выступила лауреат международных конкурсов, побывавшая со своими музыкальными программами на гастролях в разных уголках России и зарубежья, единственная скрипачка России, выступавшая в Шоу «ЕДИНСТВО», посвященном 75-летию Президента РФ, ведущая эстрадная скрипка Санкт-Петербурга - Анастасия Лаптева. Пронзительная скрипка в руках мастера заставила каждого проникнуться чувственной красотой момента и на несколько минут позабыть обо всем другом. Следующей в программе был номер известного камерного хора «Collegium Cantus» под руководством выпускницы Санкт-Петербургской консерватории Дарьи Голоушкиной. Тягучие голоса, слившись в единый поток, завораживали и заставляли притихнуть и слушать с замиранием сердца. Кроме того, знаменитый на весь мир коллектив «Терем-квартет» не только получил награду, но и порадовал публику композицией «Прогулка с Феллини» Нино Рота.

Каждый номер был тщательно подготовлен и блестяще выполнен и поразил аудиторию музыкальным талантом и мастерством исполнения. Это подтвердили оглушительные аплодисменты из зала.

В завершение вечера в свет софитов вышел коллектив «Дунаевский Orchestra», основанный в 2011 году артистом Молодежного театра на Фонтанке Константином Дунаевским. Зажигательная команда сыграла любимые всеми хиты, превратив площадку перед сценой в импровизированный танцпол. Ребята так понравились гостям, что те не отпускали их со сцены и несколько раз вызывали на бис.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Конечно, одной только торжественной церемонией дело не ограничилось. Все пространство вокзала было наполнено тематическими стендами, фотозонами в стиле 90-х и нулевых, укромными уголками для отдыха, а также зонами с мастер-классами и конкурсами.

Целые очереди выстраивались у особой фотобудки от премиум-партнера проекта «Медпомощь 24», где можно было сделать фотографии в память о «Белом бале» и сразу же их распечатать. Компания уже не в первый раз поддерживает премию «Медиаперсона года». «Медпомощь 24» - это сеть многопрофильных медицинских центров комфорт класса, где врачи ведут амбулаторный прием и лечение пациентов более чем по 70 различным направлениям. В клинике не только придерживаются индивидуального подхода к пациентам, но и проводят обследования на современном оборудовании, а для исследований работает собственная лаборатория.

На видном месте расположилась зона премиум-партнера премии ПАО «Банк Уралсиб», который входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

- Здесь на стенде мы представляем премиум сегмент наших услуг клиентам с капиталом от 2 миллионов рублей, - пояснил представитель банка. - Мы помогаем разместить эти средства наиболее выгодно и готовы удовлетворить все запросы и требования вкладчика. Здесь на «Белом балу» мы налаживаем первичный контакт с потенциальными клиентами, знакомим их с нашими продуктами и даем первичные консультации и советы.

Немало внимания привлек стенд партнера церемонии - сервиса «Финам Премиум». Инвесторы выбирают «Финам Премиум» благодаря мгновенному доступу к мировым биржам и эксклюзивным условиям работы, за персональное сопровождение и приоритетную поддержку. «Финам Премиум» - это разумные инвестиции для самых взыскательных. Представители компании рассказывали гостям вечера о своих услугах, делились контактами и давали полезные советы по инвестициям.

То, что отметил каждый гость «Белого бала» - шикарный фуршет, подготовленный премиум партнером события – рестораном выездного обслуживания «Мобайл фуд кейтеринг». Он специализируется на мероприятиях разного уровня и может накормить от двух до 2000 человек. За 13 лет работы на рынке компания провела более 2500 мероприятий и угостила более 80 тысяч человек. Вкуснейшие закуски с мясом и морепродуктами еще долго будут всплывать в памяти участников церемонии.

А для сладкоежек был припасен особый подарок! Партнер события - торговая марка «Mirel» от компании «Хлебпром» подготовила гостям целые блюда вкуснейших пирожных с соленой карамелью и мини-медовиками. Остановиться было просто невозможно! Торговая марка MIREL существует более 20 лет на рынке. Это флагман среди продукции ОАО «Хлебпром», известный на территории всей нашей страны. Уникальная технология заморозки дает нам возможность осуществлять доставку наших тортов в самые отдаленные уголки страны.

Дамские сердца покорила особая аромарулетка от партнера вечера - бренда Floema от компании Aspera. В ней нужно было отгадывать предложенные ароматы и получать за это призы. Floema - это комплексное решение проблем выпадения волос. В состав сывороток входят активные компоненты растительного происхождения, оказывающие синергетический эффект на кожу головы и качество волос. Кроме того, на стенде была представлена продукция компании, включая особые аромадиффузоры на основе эфирных масел, которые безопасны для здоровья, в отличии от химических аналогов.

Еще множество леди обступили особую зону-шоурум от партнера «Белого бала» компании LENA. Она работает в Санкт-Петербурге с 1988 года, уже 35 лет и производит высококачественную одежду только в Санкт-Петербурге. Сейчас LENA - это не только меха и русский Соболь. Еще это платья, вязаный трикотаж, пуховики, сумки. Все это произведено из лучших материалов с лаконичным Питерским дизайном. Сотрудники LENA снимали с гостей бала эксклюзивные мерки, а также консультировали в выборе эффектного образа.

Весь вечер гостей развлекала интригующая интерактивная от партнера премии - event-агентства «Инженеры События». Любой желающий мог пройти 4 необычных испытаний от волшебников-инженеров и получить за это приз - особое предсказание от агентства и Комсомолки». «Инженеры События» успели провели уже более 350 мероприятий в России и заграницей для более чем 60 международных клиентов. Компания занимается онлайн и офлайн форматами и гибридными мероприятиями и гарантирует инженерную четкость и креативные решения.

Для тех, кто немного устал ходить по зонам, фотографироваться и развлекаться партнер вечера «Ямагучи» подготовил целую лаунж-зону, где можно было расслабиться в удобных и технологичных массажных креслах. Компания «Ямагучи» занимает лидирующие позиции в мире в области массажного и фитнес оборудования. Это воплощение новейших разработок в индустрии здорового образа жизни, фитнеса и массажа. Можно закрыть глаза, включить массаж в кресле «Ямагучи» и получить моментальный прилив сил и энергии.

В этом году премиум партнером премии «Медиаперсона - 2023» стал ROYAL THAI. это одна из крупнейших федеральных сетей салонов тайского, балийского и аюрведического массажей, которая была основана в 2007 году, и на протяжении уже 15 лет поддерживает гармонию души и тела своих гостей. На текущий момент сеть насчитывает более 30 салонов в 5 регионах и активно масштабируется. Команда сети увлечена идеей - привнести в Россию многовековую культуру массажа, а также аутентичную атмосферу Таиланда, Индонезии и Индии. Вместе с ROYAL THAI можно подарить себе красивую, наполненную энергией, здоровьем и бодростью жизнь. А чтобы порадовать гостей церемонии, ROYAL THAI разыграл со сцены сертификат на любой массаж длительностью 60 минут и один ароматический диффузор.

- Мы рады выступить премиум партнером события, которое вот уже многие годы является одним из главных городских событий, - отметил представитель компании. - Мы от всей души поздравляем «Комсомолку» с юбилеем и желаем ей и дальше радовать Петербург своими проектами и идеями.

Еще одним партнером праздника стал туроператор Anex Tour, который уже более 27 лет работает на российском рынке, предлагая отдых за рубежом. С 2015 года ассортимент доступных направлений также пополнился регионами России. Кроме реализации пакетных туров на чартерных и регулярных рейсах через Anex возможно бронирование только размещения в гостиницах и авиабилетов. Туроператор предлагает в том числе премиальный продукт ANEX Priority. На сегодняшний день концепция реализуется в четырех странах - Турция, Египет, Мальдивы и ОАЭ.

После того, как все награды были розданы настал самый вкусный момент - вынос торта. В кульминационный момент под торжественную музыку по красной дорожке ввезли настоящее кондитерское произведение искусства. Трехъярусный торт, выполненный в стиле «Комсомольского экспресса» собрал на себя все камеры и восторженные взгляды. Олесе Носовой и Ирине Жегловой выпала честь сделать первый разрез. Сладкое чудо подготовил партнер мероприятия легендарный ресторан «Тройка», который с 1978 года радует гостей вкусной едой и потрясающей шоу-программой. Варьете «Тройка» – это профессиональный балет, уникальный вокал, яркие красочные костюмы и регулярно меняющиеся постановки. Это феерическое представление, где номера на современную хореографию сменяют стилизованные русские. А кондитерская «Тройка» уже не одно десятилетие балует сладкоежек тортами и десертами с натуральными взбитыми сливками.

КОНКРЕТНО

Итак встречайте лауреатов «Медиаперсона года - 2023»:

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина получила премию в номинации «Основательница и первый директор «Комсомольской правды в Петербурге».

Советская и российская актриса театра и кино Светлана Крючкова получила премию в номинации «Мастерица художественного слова».

Советская и российская актриса театра и кино Светлана Крючкова получила премию в номинации «Мастерица художественного слова». Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Известный ученый - нейролингвист Татьяна Черниговская была отмечена в номинации «Татьяна Премудрая», потому что приоткрыла тайны вселенной мозга.

Известный ученый - нейролингвист Татьяна Черниговская была отмечена в номинации «Татьяна Премудрая», потому что приоткрыла тайны вселенной мозга. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Советский и российский педагог, культуролог, ректор, заведующий кафедрой философии и культурологии Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, академик «Российской академии образования», заместитель председателя Совета ректоров Санкт-Петербурга Александр Запесоцкий забрал премию в номинации «Ректор-реформатор» за то, что вводит такие реформы в университете, что соцсети гудят, и он попадает на первые строчки рейтинга в Медиалогии.

Писатель Андрей Константинов забрал награду в номинации «Небандитский петербуржец» за то, что заставляет нас думать.

Юрию Кнорозову присудили премию в номинации «Современный король древних цивилизаций» в качестве памяти ученого, разгадавшего тайну майя.

Один из сильнейших людей России Денис Вовк получил приз в номинации «Железный человек» за рекорды, которые ему под силу.

Михаила «Горшка» Горшенева отметили премией в номинации «Рок жив и будет жить!» в качестве благодарности легендарной музыкальной семье Горшеневых за то, что вселяют в нас огонь.

Михаила «Горшка» Горшенева отметили премией в номинации «Рок жив и будет жить!». Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Российский политический и общественный деятель Людмила Нарусова получила награду в номинации «Рекордный политик» за то, что много лет у руля и уверенно отстаивает свои позиции.

Движение «ЛизаАлерт» получили премию в номинации «Они непременно найдут!» за неоценимую ежедневную помощь.

Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев был отмечен наградой в номинации «Юрий, большое сердце» за то, что понимает животных и любит их всей душой.

Общественный деятель Грачья Погосян получил премию в номинации «Меценат нашей памяти» за то, что установил, восстановил, отреставрировал свыше 350 объектов исторического, культурного и духовного наследия и особенно за памятник погибшим журналистам.

Российский журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич получил премию в номинации «Журналист при исполнении» за то, что всегда верен профессии.

Мать-героиня Ирина Скрипко стала призером в номинации Профессия «Мама» за то, что выбрала такой путь и стала примером для всей страны.

Бульдог на скейте Барон забрал награду в номинации «Пес, который смог». Это необыкновенный питомец, ставший звездой интернета просто из-за того, что делает то, что ему нравится.

Бульдог на скейте Барон забрал награду в номинации «Пес, который смог». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Модель Валентина Ясень получил награду в номинации «Слава не имеет возраста!» за то, что вселила веру в то, что никогда не поздно стать звездой.

Музыкальный коллектив русских народных инструментов из Санкт-Петербурга «Терем-квартет» наградили в рамках номинации «Инструментальный народ» за то, что несут народную культуру в массы.

Российский актер театра и кино, музыкант Игорь Скляр забрал премию в номинации «Весь этот Скляр» за то, что заставил всю страну полюбить джаз.

Российский актер театра и кино, музыкант Игорь Скляр забрал премию в номинации «Весь этот Скляр» за то, что заставил всю страну полюбить джаз. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Дамы из женской футбольной команды «ЗЕНИТ» получили премию в номинации «Спортсменки и просто красавицы!» за то, что делают футбол в 100 раз зрелищнее.

Свою премию в номинации «От винта!» получили «Смешарики» за то, что воспитали новое поколение.