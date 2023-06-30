Имплантация без синяков и отеков: как установить протез без скальпеля

Современная стоматология предлагает множество методик, которые делают посещение врача комфортным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Современная стоматология предлагает множество методик, которые делают посещение врача комфортным. Новые методы снижают болевые ощущения и экономят бюджет пациентов. Об одной из таких методик в области имплантирования рассказал главный врач хирург-имплантолог Центра имплантации Universtom Олег Онохов развеял мифы и рассказал о безлоскутном методе проведения операции.

Какие есть показания к имплантации?

- Имплантация нужна, когда у пациента нет одного или более зубов. В первую очередь мы проводим обследования. Мы делаем рентгеновские снимки, осматриваем полость рта и определяем те дефекты, которые нужно устранить.

Преимущество имплантации заключается в том, что не травмируются зубы пациента. В клинике Universtom используют только то место, где отсутствует зуб и куда нужно поставить имплантат. Таким образом, другие зубы мы не затрагиваем

Как проходит имплантация?

- Мы делаем анестезию, затем - маленький прокол в десне размером примерно со спичечную головку. Через него мы вводим имплантат. Он приживается на протяжении трех месяцев, а после на него ставится протезная конструкция - коронка, мостовидный протез или другие варианты.

Процедура безболезненна, так как используется современная анестезия преимущественно из Германии и Италии. Эти современные хирургические анестетики, которые дают стопроцентное обезболивание. Через 3-5 минут после введения уже можно приступать к установке имплантата.

Главный врач хирург-имплантолог Центра имплантации Universtom Олег Онохов рассказал о безлоскутном методе проведения операции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что такое безлоскутный метод? В чем его преимущества?

- Этот метод, при котором не делается разрезов скальпелем. Во время процедуры не обнажается костная ткань. Работа происходит только через мягкий прокол, что сокращает объем и время операции. Послеоперационный период проходит иначе, чем после имплантации с разрезом. При безлоскутном методе кровотечения, синяки и отеки отсутствуют.

Безлоскутный метод экономит время пациента. Вся процедура занимает около 5 минут. После нее человек может вернуться к своим делам, так как никакой раны у него нет. Но травма может поболеть 1-2 дня в зависимости от болевого порога, но с этим помогут обезболивающие таблетки.

А сколько стоит установка имплантата безлоскутным методом?

При работе с безлоскутным методом не используется шовный и другие материалы, которые сокращают стоимость процедуры. В клинике действуют акции, например, «Второй имплантат в подарок». Также вы можете оформить разные виды рассрочек и кредитов.

Как записаться на прием?

Записаться на консультацию к врачу хирургу-имплантологу Центра имплантации Universtom Олегу Онохову можно по ссылке или по телефону 8 (812) 90-90-375.

Клиники располагаются по адресам:

- Торжковской д.2к.1

- Римского-Корсакова д65/11

* Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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