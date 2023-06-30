Имплантация без синяков и отеков: как установить протез без скальпеля

Современная стоматология предлагает множество методик, которые делают посещение врача комфортным.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Современная стоматология предлагает множество методик, которые делают посещение врача комфортным. Новые методы снижают болевые ощущения и экономят бюджет пациентов. Об одной из таких методик в области имплантирования рассказал главный врач хирург-имплантолог Центра имплантации Universtom Олег Онохов развеял мифы и рассказал о безлоскутном методе проведения операции.
Какие есть показания к имплантации?
- Имплантация нужна, когда у пациента нет одного или более зубов. В первую очередь мы проводим обследования. Мы делаем рентгеновские снимки, осматриваем полость рта и определяем те дефекты, которые нужно устранить.
Преимущество имплантации заключается в том, что не травмируются зубы пациента. В клинике Universtom используют только то место, где отсутствует зуб и куда нужно поставить имплантат. Таким образом, другие зубы мы не затрагиваем
Как проходит имплантация?
- Мы делаем анестезию, затем - маленький прокол в десне размером примерно со спичечную головку. Через него мы вводим имплантат. Он приживается на протяжении трех месяцев, а после на него ставится протезная конструкция - коронка, мостовидный протез или другие варианты.
Процедура безболезненна, так как используется современная анестезия преимущественно из Германии и Италии. Эти современные хирургические анестетики, которые дают стопроцентное обезболивание. Через 3-5 минут после введения уже можно приступать к установке имплантата.
Главный врач хирург-имплантолог Центра имплантации Universtom Олег Онохов рассказал о безлоскутном методе проведения операции.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Что такое безлоскутный метод? В чем его преимущества?
- Этот метод, при котором не делается разрезов скальпелем. Во время процедуры не обнажается костная ткань. Работа происходит только через мягкий прокол, что сокращает объем и время операции. Послеоперационный период проходит иначе, чем после имплантации с разрезом. При безлоскутном методе кровотечения, синяки и отеки отсутствуют.
Безлоскутный метод экономит время пациента. Вся процедура занимает около 5 минут. После нее человек может вернуться к своим делам, так как никакой раны у него нет. Но травма может поболеть 1-2 дня в зависимости от болевого порога, но с этим помогут обезболивающие таблетки.
А сколько стоит установка имплантата безлоскутным методом?
При работе с безлоскутным методом не используется шовный и другие материалы, которые сокращают стоимость процедуры. В клинике действуют акции, например, «Второй имплантат в подарок». Также вы можете оформить разные виды рассрочек и кредитов.
Как записаться на прием?
Записаться на консультацию к врачу хирургу-имплантологу Центра имплантации Universtom Олегу Онохову можно по ссылке или по телефону 8 (812) 90-90-375.
Клиники располагаются по адресам:
- Торжковской д.2к.1
- Римского-Корсакова д65/11
* Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Реклама. ООО «Университетская стоматология». LjN8KWWb2