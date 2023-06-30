МегаФон лидирует по средней скорости загрузки передачи данных от абонента. Фото: Олег ЗОЛОТО

МегаФон лидирует по средней скорости загрузки передачи данных от абонента. Такой вывод сделали специалисты информационно-аналитического агентстваTelecomDaily по результатам исследования скорости мобильного интернета в Санкт-Петербурге.

По оценке TelecomDaily, средняя скорость загрузки от пользователя у МегаФона в Санкт-Петербурге составила 23 Мбит/с. Этот показатель выше результатов, полученных независимыми экспертами в сетях ближайшего конкурента на 26%. По мнению специалистов агентства, в летнее время количество людей в городе может вырастать на 50%, и в разы увеличиваться нагрузка на сеть. Поэтому, одним из приоритетных параметров сети в текущих условиях становится средняя скорость в обратном канале.

Замеры проводились в течение десяти дней, в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки сети. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по городу в общей сложности около 150 км. Тестирование осуществлялось в движении на сим-картах операторов большой четверки. Маршрут включал основные магистрали, спальные районы, туристический центр, а также локации с традиционно высоким турпотоком.

«Петербург – важный туристический центр России. Только в прошлом году, по данным городского комитета по развитию туризма, город на Неве посетили 8 миллионов путешественников. Пик туристической активности традиционно приходится на летнее время – в этот период число абонентов сотовой связи вырастает на несколько миллионов. И почти каждый из них хочет поделиться яркими моментами своего путешествия с близкими через мессенджеры или социальные сети. К началу сезона мы активно готовим сеть, чтобы клиенты компании могли комфортно пользоваться услугами связи даже в периоды пиковой активности», - отмечает Максим Токаренко, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным аналитиков МегаФона, с начала лета в Санкт-Петербурге трафик передачи данных вырос на 27% относительно показателей ранней весны. Погулять по набережным Невы приезжают в основном туристы из Москвы и области, Самарского и Свердловского регионов.

Основной поток иностранных туристов - гости из Белоруссии, Китая и Казахстана.