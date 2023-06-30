Классика - в массы: как цифровые технологии делают классическую культуру популярной. Фото предоставлено организатором.

ПРОДВИНУТЬ ИСКУССТВО

ИТ-технологии способны дать новое прочтение классике. Они вовсе не отлучают молодое поколение от искусства, а становятся его проводником. Сегодня есть множество ИТ-проектов, популяризирующих классику, литературу, театр и живопись уже сегодня.

Нейросети с каждым годом совершенствуют свой писательский навык, «умные» камеры смартфона ищут и цитируют стихотворения известных поэтов по упоминанию окружающих предметов, мобильные приложения помогают «услышать» спектакль, искусственный интеллект восстанавливает утраченные фрагменты полотен, стриминговые сервисы сети несут классику в массы. Эта тема даже звучала на ПМЭФ-2023 в рамках дискуссии «Digital контент в культуре: онлайн трансляции VS новые цифровые продукты». Тогда было объявлено о запуске стримингового сервиса Leo Classics от Российского фонда культуры при поддержке VK. Официальный старт состоялся сегодня, 30 июня.

Фото предоставлено организатором.

Запуск сервиса сопровождался эксклюзивной для него видеотрансляцией концерта от партнеров платформы – Зала Зарядье. В программе концерта прозвучали шедевры фортепианной музыки в исполнении пианистов Николая Луганского и Вадима Руденко. Трансляция была доступна для «онлайн-присутствия» широкому зрителю вне зависимости от его места нахождения и страны проживания.

- Прямые трансляции концертов академической музыки необходимы для её популяризации, а также привлечения в концертные залы молодёжной аудитории, - считает генеральный директор Зала Зарядье, Заслуженный артист России Иван Рудин.

АКЦЕНТ НА МОЛОДЕЖЬ

На онлайн плаформе Leo Classics будут представлены следующие рубрики: музыка, кино, литература, театр, танец, история, музей, дети, леотуб. Площадка вбирает в себя тщательно отобранный контент, предоставляемый партнерами проекта - самыми известными культурными учреждениями страны: МКЗ Зарядье, БСО Чайковского, Александринский Театр, Театра имени Пушкина и другие. Уже сейчас зрителю будут доступны более 200 часов видео-контента с высоким качеством разрешения, пространством виртуальных экспозиций, в числе которых «Усадьба Морозовой», «Петергоф», «Музей Фаберже», десятки коллекций классической музыки, театральных постановок, выставки изобразительного искусства и многое другое.

Отдельно требует внимания рубрика Леотуб – раздел, ориентированный на популяризацию классической культуры среди молодой аудитории. На постоянной основе будет размещаться авторский контент Leo Classics: интервью, мастер-классы, трансляции и т.д. Так, на сайте платформы в ближайшее время стартует проект «Без них не начнем» - серия интервью с представителями неочевидных профессий в области культуры и искусства, без которых не начнется ни одно событие, не организуется ни одна выставка, не снимется ни один фильм. Каждый выпуск проекта посвящен скрытой от глаз работе в культурной сфере, которая раскрывается через призму личностей героев - тех, кто всегда остается за кадром, и чей труд неочевиден или неизвестной для остальных людей.

Также, к запуску в разделе готовится проект «Молодые таланты», в котором юные дарования рассказывают о своем творческом пути и тех задачах, которые они ставят перед собой.

- Российский фонд культуры на протяжении 36 лет следует своей миссии возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия. Новый проект LeoClassics поможет консолидировать огромный видео архив фонда культуры, дать доступ зрителями со всего мира к просмотру богатой видео-коллекции, а также стать новой современной онлайн площадкой, для размещения видео записей учреждений культуры страны, - подчеркнула генеральный директор Российского Фонда культуры Елена Головнина.

Фото предоставлено организатором.

КСТАТИ

Вдохновителем названия платформы - Leo Classics - послужил не кто иной, как русский гений пера и мысли – Л. Н. Толстой. Личность писателя, широта его взглядов и интересов впоследствии нашли свое отражение в бесспорных шедеврах, нашедших отклик в сердцах многочисленных поклонников как в России, так и за рубежом. Именно масштаб личности Толстого, литературное и даже музыкальное наследие, переданное им потомкам, оказало дальнейшее влияние на развитие и становление культурных предпочтений почитателей классической литературы по всему миру