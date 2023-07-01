Французская классика на русский манер: пятьдесят костюмов, семнадцать артистов и шестнадцать новелл Мопассана

Театр Комиссаржевской завершает 80-й сезон мощным высказыванием о любви во всех ее проявлениях. Фото: Олег Стефанцов

В данный момент в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской полным ходом идут прогоны премьерного спектакля «Новеллы о любви» с примеркой костюмов и отработкой мизансцен. Ставят Ги де Мопассана - мастера короткой формы, который умел драматизировать любое, самое на первый взгляд незначительное событие. Его рассказы - идеальный материал для инсценировок. Но выбор оказался не таким простым.

- Мопассан написал более 300 новелл, и выбрать из них 16 оказалось большой проблемой, - рассказал автор сценария и режиссер Леонид Алимов. Все эти потрясающие истории написаны в разное время и в разных жанрах. Но в процессе репетиций родился ход: в каждой истории присутствует Кюре (священник), которому герои исповедуются. Он - связующее звено.

В список рассказов не попали наиболее известные, хрестоматийные вещи, вроде Пышки и Ожерелья. Но и среди выбранных есть просто шедевры: Усы, Койка-29, Дьявол, В порту, Два приятеля, Бесполезная красота, Признание и т.д. За время репетиций, которые начались еще в декабре прошлого года, выработался особый жанр подхода и разбора текстов: а-ля «жестокий романс». Также была поставлена задача сделать французские истории для актеров и зрителей родными, русскими, а потому музыкальное сопровождение, подобранное режиссером, может показаться неожиданным.

Мопассан написал более 300 новелл, и выбрать из них 16 оказалось большой проблемой. Фото: Олег Стефанцов

Еще немного и полечу!

- Я люблю неочевидное распределение ролей и неочевидное музыкальное сопровождение, - подчеркнул Леонид Алимов. - Чаще всего постановочная идея приходит после того, как в голове рождается музыкальный образ. В данном случае, при сочинении спектакля часто на помощь приходила аутентичная музыка времен Мопассана, так, к примеру, в одном из эпизодов герои, находясь в оперном театре, слушают одну из самых популярных европейских опер второй половины XIX века «Роберт-дьявол» композитора Джакомо Мейербера. Хотя у автора в тексте лишь короткая реплика - «вечером они отправились в оперу». Но основным музыкальным лейтмотивом французских историй, в нашей постановке служат, как ни парадоксально, именно русские песни - народные, каторжные, городской романс. У России какая-то мистическая связь с Францией именно в понимании вечных тем. И Мопассан в этом не исключение.

В спектакле заняты 17 артистов всех возрастов: от старшего поколения до самых юных. В числе звезд - Валентина Панина, Ольга Белявская, Елизавета Нилова, Анастасия Мельникова, Большинство актеров играет по две, три и даже четыре роли. Герои у всех совершенно противоположные, разброс невероятных ситуаций огромный. Приложено максимум усилий, чтобы сделать постановку компактной. В итоге получилось два акта по час пятнадцать минут каждый.

После небольшого перерыва продолжился прогон и на сцену вышла Валентина Панина, впервые примерив костюм. В одной из новел она играет бабушку семейства.

- Валентина Викторовна, какое прекрасное платье, - заметил режиссер, - оно вам очень идет! Вам удобно в нем?

- Боялась, что будет тяжело, - ответила заслуженная артистка, - а оно такое легкое оказалось, что еще немного и полечу!

Театр - один большой компромисс

«Новеллы о любви» - второй совместный спектакль главного режиссера театра со сценографом и художником по костюмам Владимиром Фирером. Они вместе ставили на этой сцене гончаровского «Обломова» и тоже в исторических костюмах. Получилось грандиозно.

- Мне казалось, что в данном случае мы можем обойтись условными костюмами, но художник предложил поиграть в историю, - пояснил Леонид Алимов. - Начиная репетиции, я даже не думал, что будет так. 50 костюмов! Театр - это всегда один большой компромисс.

- Костюмов ужасно много, как в хорошем оперном театре, - рассказал Владимир Фирер. - Артисты много переодеваются. Можно было другой ход придумать, но мы не захотели. Я старался делать костюмы цветными на контрасте с монохромной декорацией, чтобы они читались. В стилистике присутствуют XIX и ХХ век. Военные мундиры все из 1870-х. Какие-то получились быстро, какие-не очень. Всегда все зависит от настроения и состояния, потому что рисую я сразу, без набросков.

Тема в спектакле одна – любовь. Всякая разная: семейная, братская, материнская, экстремальная... По словам режиссера, в этом мире все пронизано любовью и ничего веками не меняется. Любовь всеобъемлющая побеждает все.

- Почему для меня так прекрасен Мопассан и за что его так любил, к примеру, Чехов? Я так, вообще, считаю двух этих писателей «родными литературными братьями», - говорит режиссер. - Мопассан не делает никаких «вселенских» оценок, никому не грозит пальцем, никого не осуждает. Никто из его героев, совершенно по-чеховски, не знает последней и настоящей правды. Каждый человек - разный, где-то слабый, где-то сильный. И у него в точности, как и у Чехова последний абзац зачастую меняет смысл происходящего на противоположный.

Конкретно!

Новую постановку «Новеллы о любви» можно увидеть 1, 2, 27 июля, 4 августа и потом только в следующем сезоне.