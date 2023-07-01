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Звезды1 июля 2023 20:35

Секретные реставрационные мастерские Музея истории Петербурга на один день открылись для горожан

В гости к специалистам пустили в честь Дня реставратора
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Самые старые произведения искусства здесь - родом из XVIII века. Все они хранятся в фонде музея.

Самые старые произведения искусства здесь - родом из XVIII века. Все они хранятся в фонде музея.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Есть в Петропавловской крепости уголки, куда заказан путь простым посетителям. Там произведения искусства берут прямо в руки, а не прячут под рамами и стеклом. Но раз в год и гостям Заячьего острова дают добро на вход в эти секретные локации – реставрационные мастерские Музея истории Санкт-Петербурга. Заведует эксклюзивными визитами экскурсионный проект «Открытый город», который ежегодно участвует в «Неделе реставрации». Добрую традицию завел местный Союз реставраторов при поддержке КГИОП несколько лет назад. Накануне 1 июля, Дня реставратора, всем желающим показывают изнутри кропотливый процесс восстановления произведений искусств и архитектуры. «Комсомолка» заглянула в мастерские вместе с горожанами.

ФАРФОРОВАЯ «ОПЕРАЦИОННАЯ»

Свежий вид мировым шедеврам возвращают сразу в шести «закулисьях»: в одном обновляют живопись и графику, в другом – фарфор, стекло и керамику, в оставшихся – кожу, ткань, мебель, металл. Первые мастерские в музее создали в 1980 году, с тех пор в них чинят шедевры из фонда самого музея. Самые старые предметы – родом из XVIII века. Приглашение на искусный ремонт картине, вазе или скульптуре могут дать в двух случаях: предмету пора готовиться к тематической выставке или же хранители фонда заметили, что он в плохом состоянии.

Мелкие детали на этой старинной раме для зеркала были утеряны. Реставратор изготавливает их точнейшие копии вручную.

Мелкие детали на этой старинной раме для зеркала были утеряны. Реставратор изготавливает их точнейшие копии вручную.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В фарфоро-керамической мастерской прохладно. Реставратор по имени Игорь корпит над цветастой фарфоровой рамой для зеркала – ее потрепало время. Кусочки декоративных цветов и узоров кое-где отбились и потерялись, потускнели.

- Зеркало абсолютно целое, его только прикрыли от краски. Раму разобрать почти невозможно, приходится делать опалубку для формовки деталей. Цветочки придется формовать, их много утратилось целиком. Долепливаешь на раму, шлифуешь и тонируешь. Цветки тоненькие, чуть что надламывается – работа заново начинается. Я начал эту раму две недели назад, придется потрудиться до конца августа, - поделился специалист.

Реставратор демонстрирует еще и несколько старинных тарелочек и чернильницу в виде мальчика с дудкой – ни одной былой трещины на них не видно. Утерянные элементы кропотливо восстанавливали в том числе по фотографиям.

Над рамой реставратор будет трудиться два месяца. А перед ней специалист вернул к жизни чернильницу в виде мальчика - ни одной былой трещинки теперь не видно.

Над рамой реставратор будет трудиться два месяца. А перед ней специалист вернул к жизни чернильницу в виде мальчика - ни одной былой трещинки теперь не видно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАЖДОЙ КАРТИНЕ – СВОЙ ПОДХОД

В двух соседних кабинетах лежат на «операциях» картины XIX-XX веков: несколько портретов, пейзажи. Но попадают к специалистам не только холсты, здесь работают также с деревянными иконами и предметами на разных основах: металле, бумаге, картоне. Попадался реставраторам даже перламутр. Главная задача специалистов здесь – понять структуру произведения и найти причину повреждений.

- Самая частая проблема – несоблюдение температурно-влажностного режима. Холст ведь как тряпочка, может усаживаться или растягиваться, красочный слой начинает «гулять», трескаться, отставать, - говорит реставратор Надежда. - Каждая картина – как пациент, к которому нужен свой подход. Нельзя поголовно все «лечить» одним и тем же. Даже полотна одного художника на одинаковых холстах по-разному себя ведут – бытование накладывает свой отпечаток.

В мастерской живописи и графики возвращают свежий вид портретам, пейзажам, иконам. Работа занимает от месяца до нескольких лет.

В мастерской живописи и графики возвращают свежий вид портретам, пейзажам, иконам. Работа занимает от месяца до нескольких лет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реставраторы чинят картинам не только красочный слой, но и холст, рамы, порвавшиеся нитки и заржавевшие гвоздики. В работе с красочным слоем специалисты ювелирно счищают старые слои лака и загрязнения, закрашивают белые пятна. В работе экспертам здорово помогает обычный свет и ультрафиолет. Под первым можно визуально исследовать картину под всевозможными углами, под вторым – увидеть разные слои красок и лаков, поскольку каждый светится своим оттенком. Ультрафиолет раскрывает даже темперамент художника – под ним видно, сколько раз перерисовывался и закрашивался тот или иной участок полотна. Так специалисты понимают, какой кусочек картины можно безопасно зачистить от старого покрытия, а с каким нужно быть предельно осторожным.

С некоторыми «пациентами» специалисты справляются за месяц, некоторые требуют труда годами. Кстати, каждому пролеченному предмету дают немного отдохнуть после работ – понаблюдать, как он себя поведет.

Работать приходится и с маленькими, и с большими "пациентами". К каждому, конечно, находят свой подход.

Работать приходится и с маленькими, и с большими "пациентами". К каждому, конечно, находят свой подход.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Петербургскую реставрационную школу считают одной из лучших в России, она начала свою работу 1 июля 1945 года. Руками городских специалистов восстановили Петергоф, Павловск, Гатчину, Царское село, Янтарную комнату в Екатерининском дворце.

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