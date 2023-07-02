Жаркие танцы Asti, сбежавшая от ребенка Iowa и неожиданные признания Лолиты: чем удивил первый день VK Fest

Лолита зажгла толпу в парке 300-летия в Петербурге. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Парк 300-летия в Петербурга в июле снова стал самым желаемым местом, куда хотели бы попасть все подростки города. У Финского залива 1 и 2 июля проходит уже традиционный VK Fest. Сотни музыкантов разной величины, звезды шоу-бизнеса, блогеры и артисты – в Северной столицы высадился целый десант знаменитостей, чтобы раскачать толпу фанатов.

Показываем самые яркие моменты первого дня.

Десятки фотозон для снимков на память. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

ЭТО НЕ СЛЕЗЫ, ЭТО ПРОСТО ДОЖДЬ

Чтобы попасть на фестиваль, нужно было сначала купить билеты. Они, кстати, продавались еще за несколько месяцев до события. Но можно было приобрести проходку прямо на кассе в парке. Днем возле нее там скопилась нехилая очередь из желающих. Цена вопроса 4 тысячи рублей на один день фестиваля, 7 тысяч - на оба. Перелезть через забор не получится, возле него бдят охранники, которые ловят «зайцев».

VK Fest в Санкт-Петербурге будет проходить 1 и 2 июля. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Ну а всем остальным гостям тоже кое-что подпортило настроение. Еще до начала VK Fest на Петербург обрушился сильный ливень: дорожки парка затопило, люди промокли до нитки, даже пришлось перенести открытие на час, чтобы не испортить оборудование. Первым выйти на сцену должен был рэпер Мот.

- Артист на Синей ждет, когда ливень хотя бы стихнет - техника под таким дождем умрет. Ее убрали временно со сцены, - говорили организаторы.

Но суровая петербургская погода решила, что фестивалю все-таки быть. Да и люди несмотря на дождь, послушно ждали под зонтиками.

- Привет, мои мокрые друзья. Давайте зажжем, - появился на сцене долгожданный артист.

Танцуя под трек «Мама, я в Дубае», фанаты даже успели согреться после мокрой стихии.

Дорожки парка слегка подтопило после дождя, но фестиваля все равно состоялся. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

КОМУ ПРИЗНАЛАСЬ В ЛЮБВИ ИВЛЕЕВА?

На другой сцене, на Белой, в это время раскачивала зал другая рэперша. Толпа школьниц побежала к площадке, как только услышала первые аккорды нашумевшего в интернете хита – «За деньги, да».

Инстасамка, которая совсем недавно вернулась в Россию из Дубая, исполнила свой трек аж два раза.

- Эту сумку мне муж купил, эти «Ролексы», муж купил, кольцо с бриллиантами – муж купил. Муж купил, мне муж купил, - орала толпа, успевая снимать все происходящее на телефон.

Кстати, сама артистка была одета довольно скромно – в длинном до пят серебристом платье с капюшоном.

Певица IOWA похвасталась фигурой спустя четыре месяца после родов. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

А вот более откровенный наряд выбрала Катя Iowa. Исполнительница песни «Маршрутка» вышла на сцену в облегающем полупрозрачном костюме. Ну грех не похвастаться такой фигурой. И это всего через четыре месяца после родов. Певица призналась, что несмотря на то, что ей пришлось сбежать своего Левушки, она сильно переживает и скучает.

- Мне хочется закричать «Я больше так не могу!». Но я одновременно кайфую от работы, а сейчас у меня по два концерта в день. Вот пока я с вами тут разговариваю, моя сестра отправляет грудное молоко на такси. Я бегом возвращаюсь к ребенку, хочу с ним больше побыть, а меня опять увозят на другой концерт. Но я не хочу полностью уходить в отпуск, - разоткровенничалась Iowa.

Хорошее настроение обеспеченно. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Лолиту, кажется, ждали больше всех на Синей сцене. Артистка без комплексов сорвала овации, появившись в откровенном черном мини. Нет не надо слов и не надо паники. Сдержать эмоции не смогла даже ведущая фестиваля Анастасия Ивлеева.

- Это моя любимая женщина. Я не могу сдерживаться, - выбежала к певице блогерша, упав к ней в объятия.

Анастасия Ивлеева и Дмитрий Масленников стали ведущими фестиваля. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Вот ее бывший Элджей «обрадуется».

Лолита тоже была настроена пооткровенничать и после выступления дала небольшое интервью, где сделала пару заявлений.

- Я обожаю молодых артистов. Сейчас у нас идут переговоры с Инстасамкой, хотим сделать совместный трек. Я обожаю Дашу, называю ее своей любимой девочкой, - неожиданно заявила звезда. - Готовлюсь к своему юбилею. В ноябре мне стукнет 60. Но пить в этот день не буду. Проведу его в узком кругу без алкоголя.

Ну и куда без Чебурашки - хит этого года, как никак. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Выступления артистов - это далеко не единственные развлечения на фестивале. В этот раз в парке 300-летия было все – вкусная еда, видео игры, ретро-автомобили.

В нескольких локациях можно было попасть в настоящую сказку. Но не в ту, что из старых книжек, а уже в современную. Здесь и деревня Простоквашино, где можно очутиться на месте Дяди Федора. Или вот вам, пожалуйста, звезда 2023 года – Чебурашка.

Популярная тема для коспелея в этом году - компьютерная игра Atomic Hearts. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Ну и традиционным стал фестиваль косплея. В этом году популярны герои видео игры Atomic Hearts, которая стала известна во всем мире. Сюжет погружает игроков в альтернативную СССР с роботами.

ДИВА В КРАСНОМ, НО БЕЗ САЛЮТА

И вот наконец-то вечер. Главным хедлайнером первого дня стала Анна Asti. Еще год назад певица ушла в свободное плавание из группы, которая была так популярна. Злопыхатели не верили, что у нее получится сольная карьера, но сильно ошибались. Песни Анны не сходили с ротаций на радио и тв. Так что ее несомненно ждали гости фестиваля.

Дождь не стал помехой для веселья. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

И вот она появилась - вся в красном, в облегающем комбинезоне. Вместе с танцорами Asti устроила настоящую жару на сцене. А свой хит «По барам» пели тысячи зрителей. Слова трека вывели на экран, но их и так все уже наизусть знают.

Анна ASTI главный хедлайнер фестиваля. Фото: Юлия СТАЛИНА

К слову, первый день фестиваля обошелся без салюта. Фейерверк пообещали в день закрытия ВК Феста.