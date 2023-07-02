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2 июля 2023 13:10

«Только неталантливые говорят плохо о великих»: Лолита неожиданно заступилась за сбежавшую из страны Пугачеву

Лолита заступилась за сбежавшую из страны Аллу Пугачеву
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Лолита назвала Пугачеву своей наставницей.

Лолита назвала Пугачеву своей наставницей.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Пока многие звезды шоу бизнеса и поклонники осуждают уехавшую из России Аллу Пугачеву, Лолита неожиданно заступилась за нее. Своими мыслями певица поделилась на VK Fest в Петербурге.

Особенно сильно знаменитость разозлила российскую публику, назвав своих соотечественников "холопами и рабами". Предательскими и русофобскими фразами посчитали и высказывания ее супруга, иногента Максима Галкина*. Еще одна из претензии к Примадонне от других коллег по цеху – это то, что звезда препятствовала их развитию, боясь конкуренции. Но исполнительница хита на «Титанике» встала грудью, защищая Пугачеву.

- Только неталантливые и ленивые говорят плохо о выдающихся и великих людях. Кстати, части из этих людей эта выдающаяся женщина помогала. Сказки о том, что она кого-то закрыла и не давала расти, забудьте сразу. Она не могла кого-то не взять в «Рождественские встречи». И я тоже не всегда попадала. Потому что мои песни не подходили в том или ином году, не было материала. Это ее личный режиссерский проект. Алла Борисовна имела право! Конечно, наверное, кто-то не обижался. Я не обижалась. Поэтому я была на встречах через раз, через два, - поделилась Лолита.

Сама же Лолита считает, что ее карьера состоялась именно благодаря Примадонне. Даже песню «Маленький», которую она исполняла вместе с Александром Цыкало в дуэте «Академия», изначально была написана для Пугачевой. Та подарила этот трек им, ставший потом настоящим хитом.

- Я в жизни не слышала, чтобы она говорила о ком-то плохо. Потому что она из разряда великих. И в ближайшее время я пока замены ей по масштабности не вижу. Относиться все могут кто как считает нужным и хочет. Но давайте разделять, правда, величайшее исполнение этой женщины и сколько выросло людей, - закончила свой монолог Лолита.

Кстати, Лолита осенью будет отмечать 60-летний юбилей. Ко дню рождения она собирается выпустить сборник советов от Аллы Пугачевой. Примадонну она считает своей наставницей и учителем.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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