«Только неталантливые говорят плохо о великих»: Лолита неожиданно заступилась за сбежавшую из страны Пугачеву

Лолита назвала Пугачеву своей наставницей. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Пока многие звезды шоу бизнеса и поклонники осуждают уехавшую из России Аллу Пугачеву, Лолита неожиданно заступилась за нее. Своими мыслями певица поделилась на VK Fest в Петербурге.

Особенно сильно знаменитость разозлила российскую публику, назвав своих соотечественников "холопами и рабами". Предательскими и русофобскими фразами посчитали и высказывания ее супруга, иногента Максима Галкина*. Еще одна из претензии к Примадонне от других коллег по цеху – это то, что звезда препятствовала их развитию, боясь конкуренции. Но исполнительница хита на «Титанике» встала грудью, защищая Пугачеву.

- Только неталантливые и ленивые говорят плохо о выдающихся и великих людях. Кстати, части из этих людей эта выдающаяся женщина помогала. Сказки о том, что она кого-то закрыла и не давала расти, забудьте сразу. Она не могла кого-то не взять в «Рождественские встречи». И я тоже не всегда попадала. Потому что мои песни не подходили в том или ином году, не было материала. Это ее личный режиссерский проект. Алла Борисовна имела право! Конечно, наверное, кто-то не обижался. Я не обижалась. Поэтому я была на встречах через раз, через два, - поделилась Лолита.

Сама же Лолита считает, что ее карьера состоялась именно благодаря Примадонне. Даже песню «Маленький», которую она исполняла вместе с Александром Цыкало в дуэте «Академия», изначально была написана для Пугачевой. Та подарила этот трек им, ставший потом настоящим хитом.

- Я в жизни не слышала, чтобы она говорила о ком-то плохо. Потому что она из разряда великих. И в ближайшее время я пока замены ей по масштабности не вижу. Относиться все могут кто как считает нужным и хочет. Но давайте разделять, правда, величайшее исполнение этой женщины и сколько выросло людей, - закончила свой монолог Лолита.

Кстати, Лолита осенью будет отмечать 60-летний юбилей. Ко дню рождения она собирается выпустить сборник советов от Аллы Пугачевой. Примадонну она считает своей наставницей и учителем.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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