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Происшествия3 июля 2023 8:30

«Трепал несколько секунд»: Медведь вцепился в голову дрессировщицы во время циркового представления в Карелии

Медведь вцепился в голову дрессировщицы на глазах у зрителей цирка в Карелии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Медведь напал на дрессировщицу на глазах у детей.

Медведь напал на дрессировщицу на глазах у детей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жуткий инцидент произошел во время циркового представления в Карелии. По словам очевидцев, дрессированный медведь вцепился в голову женщине, которая находилась с ним на сцене. Это произошло в воскресенье, 2 июля, в Петрозаводске. О случившемся рассказали в паблике «Подслушано в ПТЗ».

- Сходили в выездной цирк , после окончания своего «выступления» медведь вцепился в голову одной из дрессировщиц, совсем недалеко от первого ряда, где сидели дети, - говорится в сообщении.

По словам зрителей, медведь трепал дрессировщицу около шести секунд. Сотрудники цирка быстро увели животное за кулисы. Пострадавшая женщина тоже убежала со сцены. Но никто не стал акцентировать на этом внимание, и представление продолжилось.

Некоторые очевидцы выбежали на улицу и увидели карету скорой помощи. Администрация цирка так и не прокомментировала случившееся.

ЧППроисшествия: ЧП