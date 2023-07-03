300 миллионов рублей ущерба: Прокуратура считает, что «Серебряный кит» вредит экологии города

Дебаркадер «Серебряный кит» уберут в течение нескольких месяцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красивая история ресторана «Серебряный кит» заканчивается, так и не начавшись. Когда-то его собственник мечтал открыть плавучее заведение необычной формы в Москве, а когда столичные власти ему отказали, перевез «млекопитающее» в Петербург. Но и здесь бизнес не пошел. Компания, являющаяся собственником ресторана, начала тонуть в согласованиях, а в марте этого года утонул уже сам «кит». Во время активного ледохода он накренился и «пощупал дно».

В итоге спасатели были вынуждены проводить серьезные манипуляции для того чтобы серебряный дебаркадер не поплыл по Неве, мешая судоходству, что могло бы привести к реальным происшествиям.

История ресторана «Серебряный кит» закончилась. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все это время власти города пытались воздействовать на собственника по разным каналам, но собственник на связь предпочел не выходить. Он и раньше-то не стремился оплачивать аренду. Так, «кит» пролежал на дне, брошенный всеми, кроме сотрудников МЧС, который ежедневно мониторили его состояние. Тут терпение властей лопнуло, и ресторан решили убрать с места «почетной стоянки».

Сделали бы это и раньше, да внезапно появился владелец, подавший апелляцию на решение суда. Пересмотр дело пройдет 4 июля. После этого уже ничто не помешает городу покончить с «китом». Параллельно уголовное дело возбудила прокуратура. Она усмотрела в действиях собственника нарушение правил охраны окружающей среды. Ущерб оценили в 300 миллионов рублей.

- Ущерб посчитан по методике, учитывается тоннаж, площадь, масса. Отсюда и получается сумма, которая была озвучена, - объяснил петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко на встрече с журналистами. - Ранее нами было направлено исковое заявление в суд об обязательстве собственника поднять дебаркадер. Но собственник от этого уклонился.

Посудина нанесла ущерб окружающей среде в 300 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь поднимать «кита» будут за счет бюджета, то есть налогоплательщиков. Причем, подъем - это только первый этап. А дальше - либо демонтаж, либо транспортировка. Правда, пока что непонятно куда. Ресторан ранее выставили на продажу за 22 миллиона рублей, но получившая пробоину посудина никого не заинтересовала. Известно, что операция по устранению плавучего ресторана займет пару месяцев: специалисты сделают заплатки и откачают воду.

В дальнейшем районные власти собираются провести на набережной благоустройство и создать променад для прогулок, который в спайке с парком Бабушкина станет еще одной точкой притяжения.

А там, может, и еще какой-то ресторан на воде появится.