Семья Михаила Круга рассорилась из-за особняка шансонье стоимостью 60 миллионов рублей и больше не может жить вместе

Михаил Круг. Фото: Иван Пучков

1 июля 2002 года не стало Михаила Круга. Историю его убийства уже распутали досконально, только вот семье певца от этого нелегче. Ранее сестра шансонье Ольга Медведева жаловалась «КП», что семья получает за песни брата смешные деньги – «хватает только на хлеб». Она одна из немногих, кто давал интервью о певце. Самым закрытым членом семьи все это время был старший сын шансонье. Дмитрий Воробьев работает в полиции, поэтому не дает интервью. На фоне этого вокруг его личности было много слухов о том, что он не слушает шансон и даже не любит песни отца. Но к годовщине смерти Михаила Круга Дмитрий согласился пообщаться с «КП» и в эксклюзивном интервью рассказал о семейном конфликте вокруг наследства отца…

«НЕ ПОЮ ДАЖЕ В ДУШЕ»

В Твери в годовщину смерти шансонье традиционно проходит конкурса «Русского жанра имени Михаила Круга». Дмитрий для всех участников фестиваля делает своими руками подарки. Это гитары из эпоксидной смолы.

- В этом году я тоже делаю сувениры - гитары, в прошлом году они были синего цвета. А в этом они черные, но на просвет они будут отливаться изумрудом. Гитары будут вручены каждому участнику конкурса, - поделился с «КП» Дмитрий.

Дом Михаила Круга Фото: предоставлено "КП"

- Вокруг вас много мифов из-за того, что вы не общаетесь со СМИ. А вы правда не любите шансон?

- Никто не говорил, что я не люблю шансон. Я больше слушаю русский рок. Но бывает, что и шансон.

- Еще говорят, что вы не слушаете композиции отца, якобы у вас даже нет его любимой песни…

- Это все бред. Я просто однажды сказал, что не слушаю постоянно шансон. И пошли такие слухи. Слушаю отца, но не очень часто. У меня его любимая песня - «Тишина». Что касается моих детей, то они еще слишком маленькие, поэтому еще не слушают дедушку. Они в детских сад еще ходят. Зато вещей у них от него много осталось: награды, сувениры, одежда и прочее.

- А сами вы поете?

- Нет, даже в душе не пою. Не пробовал. И не нравится.

- Ваша тетя говорит, что вам медведь на ухо наступил…

- Не знаю, я с ней согласен.

Здесь произошло убийство певца Фото: предоставлено "КП"

- Вы правда получаете небольшие деньги за песни отца?

- Да, небольшие. Это связано с тем, что я не один наследник, их много. Может, для одного было бы нормально. Всего же нас четверо: я, брат, последняя жена и моя тетя.

- Говорят, что вы с братом и его мамой даже не общаетесь.

- Это почему? Общаюсь и с братом, и супругой отца. Откуда пошли такие слухи, я не знаю. Иногда, когда брат приезжает, мы отмечаем, что давно не виделись.

- Хобби у вас есть?

- У меня работа, дома – дети. И в итоге на увлечения времени просто нет.

- То есть, даже на гитаре не пытались играть?

- Пробовал на гитаре учиться, но это не мое. Для интереса ознакомился. Все понял, но дальше интереса это не зашло.

- Вас атакуют поклонники отца возле дома?

- Летом, когда туристический сезон, они подъезжают к дому. Фотографируют, бывает, что звонят в час ночи и упорно говорят, что тут музей.

Часть дома выставлена на продажу Фото: предоставлено "КП"

«ТЕТЯ ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ БИЗНЕС В ДОМЕ ОТЦА»

После вопроса об особняке сын Михаила Круга неожиданно признался «КП», что решился продать свою часть дома. По наследству половина семейного гнездышка принадлежит ему. Еще половина – его тете (сестре шансонье – прим. ред.). Сейчас половина особняка уже выставлена на аукцион. Цена вопроса – 30 миллионов рублей!

«К продаже представлены 1/2 дома и 1/2 земельного участка с невыделенными долями. В этом доме жил известный артист русского жанра Михаил Круг. Даже по сей день дом притягивает к себе фанатов творчества знаменитого шансонье, на картах дом помечен как достопримечательность, но по закону это обыкновенный жилой дом. Михаил любил отдыхать на мансардном этаже, играть в бильярд. В доме преимущественно сохранился ремонт тех лет, остался след от пули с той роковой ночи. Это трехэтажный коттедж площадью 350 квадратных метров», - говорится в релизе к аукциону.

На первом этаже дома находятся зал, котельная, кухня, два санузла, бассейн, сауна с дровяной печкой, гараж, кладовая с подогревом полов. На втором этаже расположились четыре жилые комнаты, два санузла и зимний сад с водопадами. На третьем этаже - просторная мансарда с бильярдом, санузлом, баром и верандой. Дом продается вместе с мебелью. Участок у него - шесть соток.

Старший сын Михаила (крайний справа) работает капитанов в полиции Фото: предоставлено родственниками

- Это моя часть дома. В нем помещения не поделены. Каждый владелец может пользоваться любым помещением, - объяснил Дмитрий. - Тетя не хочет продавать дом. Я решил продать, потому что у нас случился конфликт с ней. Она захотела стать собственницей всего дома. Делать на нем бизнес, сдавать его посуточно, водить туда экскурсии. А мне это дело не нравится. Она хотела выкупить у меня дом очень дешево со словами: «Давайте уезжайте, вам этот дом неправильно достался. Я тут единственная хозяйка!».

- Почему вам неправильно достался?

- Потому что она хочет быть единственной хозяйкой дома. Но пока я тут еще живу. Моя семья после конфликта с тетей не общается. Открытой ссоры у нас нет. Но супруга нервничает уже, хочет отдельно жить. Мне тоже тяжело, не могу даже во двор выйти, потому что тут экскурсии водят. Хочу свое отдельное жилье.

- Вас не угнетало, что в этом доме был убит ваш отец?

- Нет, не угнетало. След от пули действительно еще остался. Вещи от отца тоже: одежда, мебель. Думаю, что дом купят для коллекции. Он такой один на всю Россию.

Теперь дом продается Фото: предоставлено "КП"

«МЛАДШИЙ СЫН ЧИТАЕТ РЭП»

В свою очередь сестра Михаила Круга Ольга Медведева конфликт со своим племянником в разговоре «КП» опровергла. По ее словам, у них в семье все хорошо.

- Ничего мы не ссорились, - возмутилась сестра шансонье. - У нас все хорошо. Конфликтов у нас нет. Раз говорят, что племянник хочет продать, возможно, это так. Пусть говорят. У нас все нормально. Что вы ищите? Что вынюхиваете? У нас вот сейчас конкурс песенный, в нем принимает участие в качестве жюри младший сын брата Саша. Потом концерт, на котором он выступит. Также у нас планируется экскурсия, которую я провожу. Планируются посиделки во дворе дома. Во дворе будем награждать людей, вручать призы и подарки.

Младший сын Михаила Круга родился от второй жены шансонье Ирины Круг. Александр полная противоположность своего брата. В отличие от Дмитрия он решил пойти по стопам отца. Он выступает на концертах вместе с матерью и поет сольно. Александр исполняет песни своего отца, пишет сам композиции и читает рэп.

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