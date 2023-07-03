«Наехал колесом на ногу»: В Петербурге водитель автобуса сбил девушку на пешеходном переходе

Девушку сбил автобус Фото: СОЦСЕТИ

Для 40-летней Анны Георгиевой утро понедельника чуть не закончилось смертью. Рано утром она попала в ДТП на пересечении улицы Чернова и проспекта Бабушкина в Петербурге – на нее наехал автобус. Spb.kp.ru удалось пообщаться с пострадавшей, свидетельницей, самим водителем и выяснить, почему все они боятся за свою жизнь.

- Утром я отвела маленькую дочку в детский садик, а потом пошла к метро, чтобы поехать на работу. Я начала переходить дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. Все было хорошо, казалось, опасности нет, - вспоминает Анна Георгиева.

Петербурженка краем глаза заметила зеленый автобус, но он был далеко. По правилам дорожного движения, водитель был обязан пропустить пешехода.

- Я неожиданно упала и почувствовала нестерпимую, адскую боль в ногах. Думала только об одном – нельзя потерять сознание от боли. Автобус какое-то время стоял у меня на ноге. Я начала сильно кричать. Мне показалось, что водитель только тогда понял, что наехал на меня. Повезло, что под передними колесами у меня оказались только ноги, а голова и тело - у поребрика. 26 июня – мой второй день рождения.

Медики приехали быстро, забрали покалеченную Анну в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Врачи по кусочкам собирали раздробленную кость женщины.

- Я молилась, чтобы остаться живой, и просила сохранить мне ногу. Моя маленькая дочка часто плачет и ждет меня дома. Я объяснила своему ребенку, что у меня болит ножка, поэтому я пока не могу быть с ней рядом – не хочу ее травмировать. Сейчас ребенка помогает воспитывать бабушка, - рассказывает Анна.

Водитель выяснил, где восстанавливает здоровье пострадавшая Анна. Мужчина принес девушке в больницу фрукты и записку с извинениями, где заявил о готовности помочь в лечении и реабилитации.

- Мне тяжело принять его подарки. Я могла остаться без ног. Мы готовимся к двум сложнейшим операциям. Врачи говорят, что восстанавливаться придется очень долго, впереди много затрат, - говорит пострадавшая девушка.

Водитель злосчастного 327 автобуса Камиль в разговоре с Spb.kp.ru сказал, что сожалеет о случившемся.