Романтические круизы и исторические маршруты: В Смольном рассказали о самых популярных водных прогулках в этом сезоне

Из-за высокого спроса туристов в Петербурге планируют разнообразить экскурсии. Фото: Пресс-служба Смольного

В комитете по развитию туризма рассказали о самых популярных водных прогулках в этом сезоне. В ведомстве подчеркнули, что пассажиропоток увеличился на 10 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Особенно востребованными стали ночные водные экскурсии под разводными мостами.

Среди ночных водных приключений петербуржцы и гости города предпочитают круизы «Джаз под разводными мостами» и «Истории разводных мостов». Растет спрос и на такие новинки, как экскурсии с живым музыкальным сопровождением: «Романтика разводных мостов», «Уходим на закат», «Уходим на закат в порту». Но и другие маршруты не отстают.

- Весьма востребованы у гостей города водные прогулки на новых скоростных катамаранах «Форт Кроншлот» и «Форт Петр I» от «Дворцовой пристани» до причала музейно-исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте. Рейс позволяет быстро перенестись из сердца Северной столицы с ее классическими достопримечательностями в современное пространство, - отметили в Смольном.

Из-за высокого спроса туристов в Петербурге планируют увеличить количество предложений. В ближайшее время в городе запустят новый маршрут. Гости города смогут посмотреть на ночные набережные рек и каналов: теплоходы отправятся от исторического центра города до главных разводных мостов.

По словам экспертов, в этом году итоги сезона превысят прошлогодние показатели на 5-7 процентов.