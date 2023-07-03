После введения платной парковки на Петроградке автомобили начали прятать во дворах

Во дворах на Петроградской стороне стало тесновато. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июля на Петроградке заработали платные стоянки для автомобилей - они обозначены на дороге синими линиями. Такой разметкой «исполосовали» 141 улицу - на них разместили около 10 тысяч парковочных мест. Корреспондент «Комсомолки» прогулялся по району, чтобы посмотреть, как здесь прижилось транспортное нововведение.

Зона платной парковки обозначена дорожным знаком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

АБОРИГЕНЫ И ПРИЕЗЖИЕ

Первыми делом бросились в глаза опустевшие улицы и, напротив, «нафаршированные» автомобилями дворы. Кое-где жители поставили автоматические ворота и раздали «своим» брелоки, но в некоторые углы доступ по-прежнему свободный. Там прячут машины от эвакуаторов хитрые приезжие. Все же на Петроградской стороне много офисов, куда люди прибывают утром.

С местными жителями у них пока конфликтов не возникает, потому что аборигены в это время, скорее всего, тоже куда-то уехали. Да и настроение у них чуть лучше, чем у арендаторов бизнес-центров - им доступно парковочное разрешение за 1800 рублей в год. Правда, только одно на квартиру. А вот если ты приехал на работу, то придется заплатить 800 рублей за 8 рабочих часов. Или 180 тысяч за год. Повезет, только если ты выходишь в ночную смену - с 20:00 до 08:00 место на асфальте дармовое.

Паркоматы здесь установили еще несколько дней назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Местная жительница Наталья уже получила разрешение. Говорит, удобно: «Поставила машину и пошла по своим делам», - разводит она руками, мол, в чем проблема?

А вот другой житель Петроградки, представившийся Иваном Ивановичем, считает, что для местных разрешение должно быть полностью бесплатным - петербуржец готов оплачивать парковки в других районах города, но в своем платить не хочет.

Жители Петроградки уже не рады такому преображению своих дворов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И все же люди говорят, что им с появлением платных парковок стало комфортнее.

- Так спокойнее, и, по крайней мере, появился нормальный проезд, иначе черти что творится! - говорят Александр и Марина. Во дворе у петербуржцев есть стоянка, но они все равно оформили разрешение, чтобы оставлять авто там, где им удобно.

- Но в то же время было бы неплохо, если бы в городе была альтернатива таким парковкам - паркинги наземные и подземные, - добавляют они.

Многие действуют по-старинке: закрывают госномера бумажками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКОЙ ХИТРОСТИ

Уже появились и «хитрецы», которые закрывают регистрационные номера, рассчитывая, что удастся сэкономить. Местные к таким относятся с нескрываемым презрением.

- На бутылку пива 100 рублей не жалко, а на это жалко, - возмущается Марина.

Владелец скромного «Дэу-Матиз», припаркованного на Колпинской улице, закрыл один из знаков на номере своего авто карточкой, на которой красовалась фраза: «Чудеса там, где в них верят». Но чуда, скорее всего, не случится. На дорогах работают специально обученные инспекторы, которые таким водителям портят всю малину, срывая маскировку.

Этому водителю, действительно, остается верить только в чудо. Что не придет штраф 3000 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А если не оплатил, то у тебя будут трудности. Штраф: три тысячи рублей.

Дисциплинированные водители, вроде встретившегося нам Ильи, говорят, что лучше заплатить за стоянку, зато избежать более серьезных неприятностей.

- Зачем скрывать номера? Парковка стоит 100 рублей в час, а проблем можно нажить больше, чем на 100, - говорит он.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Петербурге введут поминутную оплату парковки, но есть нюансы

Официально уже давно говорят о введении «поминутки», но до регулирования этого вопроса дошли только сейчас. Проект постановления находится на рассмотрении в Смольном.

Поминутный расчет будет работать только со второго часа парковки: то есть первый час надо будет оплатить целиком, а дальше - по факту. Если уехать раньше времени, неиспользованная часть суммы будет возвращена на счет - главное, чтобы следующий час был уже оплачен.