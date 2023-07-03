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Авто3 июля 2023 16:23

После введения платной парковки на Петроградке автомобили начали прятать во дворах

Рассказываем, как целый район зажил по-новому
Анна ГРЕНЬ
Во дворах на Петроградской стороне стало тесновато.

Во дворах на Петроградской стороне стало тесновато.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июля на Петроградке заработали платные стоянки для автомобилей - они обозначены на дороге синими линиями. Такой разметкой «исполосовали» 141 улицу - на них разместили около 10 тысяч парковочных мест. Корреспондент «Комсомолки» прогулялся по району, чтобы посмотреть, как здесь прижилось транспортное нововведение.

Зона платной парковки обозначена дорожным знаком.

Зона платной парковки обозначена дорожным знаком.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

АБОРИГЕНЫ И ПРИЕЗЖИЕ

Первыми делом бросились в глаза опустевшие улицы и, напротив, «нафаршированные» автомобилями дворы. Кое-где жители поставили автоматические ворота и раздали «своим» брелоки, но в некоторые углы доступ по-прежнему свободный. Там прячут машины от эвакуаторов хитрые приезжие. Все же на Петроградской стороне много офисов, куда люди прибывают утром.

С местными жителями у них пока конфликтов не возникает, потому что аборигены в это время, скорее всего, тоже куда-то уехали. Да и настроение у них чуть лучше, чем у арендаторов бизнес-центров - им доступно парковочное разрешение за 1800 рублей в год. Правда, только одно на квартиру. А вот если ты приехал на работу, то придется заплатить 800 рублей за 8 рабочих часов. Или 180 тысяч за год. Повезет, только если ты выходишь в ночную смену - с 20:00 до 08:00 место на асфальте дармовое.

Паркоматы здесь установили еще несколько дней назад.

Паркоматы здесь установили еще несколько дней назад.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Местная жительница Наталья уже получила разрешение. Говорит, удобно: «Поставила машину и пошла по своим делам», - разводит она руками, мол, в чем проблема?

А вот другой житель Петроградки, представившийся Иваном Ивановичем, считает, что для местных разрешение должно быть полностью бесплатным - петербуржец готов оплачивать парковки в других районах города, но в своем платить не хочет.

Жители Петроградки уже не рады такому преображению своих дворов.

Жители Петроградки уже не рады такому преображению своих дворов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И все же люди говорят, что им с появлением платных парковок стало комфортнее.

- Так спокойнее, и, по крайней мере, появился нормальный проезд, иначе черти что творится! - говорят Александр и Марина. Во дворе у петербуржцев есть стоянка, но они все равно оформили разрешение, чтобы оставлять авто там, где им удобно.

- Но в то же время было бы неплохо, если бы в городе была альтернатива таким парковкам - паркинги наземные и подземные, - добавляют они.

Многие действуют по-старинке: закрывают госномера бумажками.

Многие действуют по-старинке: закрывают госномера бумажками.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКОЙ ХИТРОСТИ

Уже появились и «хитрецы», которые закрывают регистрационные номера, рассчитывая, что удастся сэкономить. Местные к таким относятся с нескрываемым презрением.

- На бутылку пива 100 рублей не жалко, а на это жалко, - возмущается Марина.

Владелец скромного «Дэу-Матиз», припаркованного на Колпинской улице, закрыл один из знаков на номере своего авто карточкой, на которой красовалась фраза: «Чудеса там, где в них верят». Но чуда, скорее всего, не случится. На дорогах работают специально обученные инспекторы, которые таким водителям портят всю малину, срывая маскировку.

Этому водителю, действительно, остается верить только в чудо. Что не придет штраф 3000 рублей.

Этому водителю, действительно, остается верить только в чудо. Что не придет штраф 3000 рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А если не оплатил, то у тебя будут трудности. Штраф: три тысячи рублей.

Дисциплинированные водители, вроде встретившегося нам Ильи, говорят, что лучше заплатить за стоянку, зато избежать более серьезных неприятностей.

- Зачем скрывать номера? Парковка стоит 100 рублей в час, а проблем можно нажить больше, чем на 100, - говорит он.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Петербурге введут поминутную оплату парковки, но есть нюансы

Официально уже давно говорят о введении «поминутки», но до регулирования этого вопроса дошли только сейчас. Проект постановления находится на рассмотрении в Смольном.

Поминутный расчет будет работать только со второго часа парковки: то есть первый час надо будет оплатить целиком, а дальше - по факту. Если уехать раньше времени, неиспользованная часть суммы будет возвращена на счет - главное, чтобы следующий час был уже оплачен.

Автоновости