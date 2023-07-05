30 лет отметили в белом

В Петербурге прошла церемония вручения премии «Медиаперсона - 2023». Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Вот и наступил самый долгожданный вечер этого лета - церемония вручения премии «Медиаперсона - 2023». Уже в восьмой раз на шикарном «Белом балу» награждали героев ярких публикаций «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». Событие всегда проходило с размахом, однако в этом году оно прогремело на всю Северную столицу. Как это было? Рассказываем!

ВАЖНАЯ ДАТА

2023 год - важная дата для «Комсомолки». 30 лет назад в Санкт-Петербурге открылся филиал «КП». Поэтому все мероприятие проходило в атмосфере грандиозного юбилея. Место для торжества выбрали под стать. Церемония проходила в пространстве самого большого фудмолла России и Европы VOKZAL 1853. Огромный нарядный зал сиял яркими огнями, блеском бокалов и красотой белоснежных вечерних нарядов.

Поскольку вечер проходил в историческом здании бывшего Варшавского вокзала, программа вручения премии превратилась в увлекательное путешествие по железной дороге памяти с остановками на станциях-вехах в истории «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». По залу носились бойкие аниматоры в костюмах вокзальной публики прошлого: газетчики с номерами спецвыпуска «КП», гадалка на картах таро, карточные фокусники. Вместе с гостями все это сливалось в шумный калейдоскоп веселья и позитива. Проводниками поезда «КП» стал звездный дуэт: известный российский актер театра и кино Андрей Носков, а также актриса и ведущая радио «Комсомольская правда в Петербурге» Ольга Маркина.

Проводниками поезда «КП» стал звездный дуэт: известный российский актер театра и кино Андрей Носков, а также актриса и ведущая радио «Комсомольская правда в Петербурге» Ольга Маркина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоит отметить, что у «Комсомолки» сегодня женское лицо, так как у руля - сплошь женщины. Сперва для приветственного слова и открытия церемонии под громкие аплодисменты на сцену вышла генеральный директор и главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» - Олеся Носова.

- Я чувствовала себя настоящей рок-звездой, когда поднималась на эту сцену, - поделилась Олеся Носова. - Мне очень приятно оказаться в Петербурге и поздравить всех с этой замечательной премией, а также любимую «Комсомольскую правду в Петербурге» с 30-летием. Скажу по секрету: практически каждого сотрудника офиса в Северной столице готовы с удовольствием принять в московской редакции, однако никто так и не поехал - всем слишком нравится работать в городе на Неве.

После этого на сцену к коллеге вышла главный машинист локомотива «КП в СПб» - генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Петербурге» Ирина Жеглова.

- Дорогие друзья, спасибо за то, что вы все сегодня с нами, - отметила Ирина Жеглова. - Многие из вас каждый год поддерживают нас и нашу премию. Я уверена, что сегодняшнее путешествие во времени на «Комсомольском экспрессе» будет увлекательным и вы выйдете отсюда с улыбкой и хорошими эмоциями. Поехали!

«Комсомольская правда» прибыла в Петербург в 90-е годы. Официально филиал в Северной столице существует с 14 июля 1993 года. Своим рождением издание обязано своему основателю и первому гендиректору «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирине Потехиной, которой выпала честь стать первым лауреатом премии «Медиаперсона - 2023». Сегодня она занимает должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. В день мероприятия Ирина Потехина находилась в командировке и обратилась к гостям в видеоформате. Получилось не менее тепло и душевно.

- «Комсомолка» всегда виртуозно умела чувствовать тренды времени, приспосабливаться к новой жизни и находить ответы на вопросы, решения которых не знает никто другой, - заметила Ирина Потехина. - Но самое главное то, что она умела находить общий язык со своими читателями и за это ее любят до сих пор. Я желаю «Комсомольской правде в СПб» не потерять эту связь и продолжать слушать и говорить со своей аудиторией!

ПОТОК ЗВЕЗД

С каждым годом Петербург увеличивается в размерах, а вместе с ним и количество ярких событий и героев «КП». Поэтому на восьмой церемонии награждения «Медиаперсона года» было целых 20 номинаций. На сцену выходили видные политики, бизнесмены, известные актеры, писатели и герои публикаций «Комсомолки».

Уже по традиции мероприятие посетили члены городской администрации. Как всегда позитивный и энергичный Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский лично вручил премию в номинации «Профессия «Мама» матери-героине Ирине Скрипко.

- Поздравляю нашу питерскую редакцию с красивым юбилеем, - сказала Ирина Скрипко. - Спасибо за интересные статьи о необычных людях. Желаю больше творческих идей и много новых читателей.

Кстати, политику и многодетной матери есть что обсудить, так как у самого Александра Бельского пятеро детей. После чествования лауреата государственный деятель поздравил Олесю Носову и Ирину Жеглову с юбилеем «Комсомолки» и вручил подарки от Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

- Я искренне хочу вас поздравить с вашим юбилеем, - сказал Александр Бельский. - 30 лет для СМИ не так много, однако за это время вы достигли очень многого. Я желаю вам процветания, удачи и новых идей. Правительство Санкт-Петербурга всегда поддерживал и будет поддерживать «Комсомольскую правду».

Следом вручать премию вышел вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, который в прошлом году сам стал лауреатом премии. Он передал награду в номинации «Рок жив и будет жить!» легендарной музыкальной семье Горшеневых в память о Михаиле «Горшке» Горшеневе за то, что все они вселяют в нас огонь.

- Я хочу сказать, что «Рок жив» - это не только название номинации. Это стиль работы Правительства Санкт-Петербурга и «Комсомолки»! - заявил Борис Пиотровский.

Мать рок-звезды Татьяна Горшенева - преданный читатель «КП», которая ответила на вопрос, будоражащий многих: почему «Короля и Шута» и Михаила сейчас любит уже новое поколение молодежи?

- Все благодаря энергетике, - уверена Татьяна Горшенева. - Дело в фанатизме Миши. Он ради музыки шел на все. Он говорил: «Единственная моя любовь - это музыка». И если у него существовала внутренняя энергетика, то она потом передавалась и в музыке. В его песнях. А это все зажигает и горит так, что не устоять! А молодежи и нужен вот этот драйв.

Помимо чествования рок-музыкантов, на церемонии уделили внимание не менее знаковым жанрам. Например, лауреатом премии стал музыкальный коллектив русских народных инструментов из Санкт-Петербурга «Терем-квартет». Он объединил различные музыкальные направления, выйдя за рамки жанра, создав свой неповторимый стиль - «русский кроссовер» или «теремизм». За годы существования коллектив неоднократно представлял Санкт-Петербург на многих мероприятиях международного значения и дал свыше 4000 концертов. Статуэтку в номинации «Инструментальный народ. За то, что несут народную культуру в массы» музыкантам вручил управляющий филиалом Банка Уралсиб в Санкт-Петербурге Ренат Сейфетдинов, представитель премиум-партнера премии «КП».

- В этот торжественный момент хочется сказать спасибо «Комсомольской правде» за этот яркий праздник, а также поблагодарить коллектив «Терем-квартет» за их творчество, - заявил Ренат Сейфетдинов. – На мой взгляд, вы самый известный и наиболее четко ассоциирующиеся с Россией коллектив. Я искренне вас поздравляю и рад вручить вам эту премию.

Управляющий филиалом Банка Уралсиб в Санкт-Петербурге Ренат Сейфетдинов вручил статуэтку коллективу русских народных инструментов из Санкт-Петербурга «Терем-квартет». Фото: Николай ОВСЯННИКОВ.

Невозможно было не отметить и общественных деятелей, делающих наш город лучше. Награду в номинации «Меценат нашей памяти» получил Грачья Погосян. Благотворительный фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича уже много лет усердно работает над сохранением нашего общего великого прошлого. Отметим, что как частное лицо и как руководитель одноименного благотворительного фонда, Грачья Погосян реализовал порядка 400 проектов. Более половина из них посвящена Ленинградской земле. Реклама. Благотворительный фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича. LjN8JvHpt

- Уважаемая «Комсомольская правда», поздравляю вас с юбилеем, - сказал Грачья Погосян. - Позвольте выразить вам низкий поклон за вашу высокую оценку наших трудов. Очень символично, что ваш юбилей в этом году совпал с юбилеем Петербурга, ведь «Комсомолка» сделала очень многое для процветания Северной столицы.

Награду в номинации «Меценат нашей памяти» получил Грачья Погосян. Фото: пресс-служба фонда Благотворительного фонда имени Погосяна Грачьи Мисаковича.

Кроме знаменитостей, лауреатами премии «Медиаперсона - 2023» стали простые герои из народа - члены поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», который занимается поиском пропавших без вести. За все время существования к ним обращались с заявками о пропаже детей из Петербурга и Ленобласти 2525 раз. Тысячи людей вздыхали со спокойным сердцем, когда видели надпись на портале движения «найден.жив». Награду «За неоценимую ежедневную помощь» членам «ЛизаАлерт» вручили Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова и генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24», выступившей премиум партнером вечера, Евгений Федоров.

- Я считаю, что очень важно поддерживать «Комсомольскую правду», - подчеркнул Евгений Федоров. - Это СМИ не только создает новости, но также организует массу полезных проектов, в том числе для детей. «Комсомолка» много помогает детским домам, больным и нуждающимся. Дети - это самое важное в жизни, поэтому я призываю всегда о них помнить и помогать им.

Директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Федоров вручил награду членам «ЛизаАлерт». Фото: Николай ОВСЯННИКОВ.

Каждое объявление номинации премии публика встречала громом оваций. За время церемонии зрители стали свидетелем награждения многих ярких жителей Северной столицы: актера театра и кино, музыканта Игоря Скляра, известного политика Людмилу Нарусову, ученого - нейролингвиста Татьяну Черниговскую, а также советской и российской актрисы театра и кино Светланы Крючковой.

- Хочу поздравить «Комсомольскую правду» с юбилеем, а также поблагодарить за награду в области поэзии, которой занимаюсь 53 года, - высказалась Светлана Крючкова. - В честь сегодняшней церемонии я бы хотела вспомнить строки поэтессы Марии Петровых, о которой Анна Ахматова называла шедевром лирической поэзии 20-го века.

На сцену выходили видные политики, бизнесмены, известные актеры, писатели и герои публикаций «Комсомолки». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После этого Светлана Николаевна потрясла аудиторию глубокими и чувственным стихотворением «Назначь мне свидание», звучащем в кинофильме Эльдара Рязанова «Старые клячи».

Награду получил новый директор Ленинградского зоопарка, биолог, руководивший разработкой экспозицией нескольких зоопарков в России и за рубежом, Юрий Журавлев. Почетную статуэтку ему вручил российский артист цирка, представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении Аскольд Запашный.

А самым милым лауреатом стал бульдог Барон, который забрал награду в номинации «Пес, который смог». Это необыкновенный питомец стал звездой интернета просто из-за того, что делает то, что ему нравится - катается на скейте. Именную статуэтку талантливому псу вручила генеральный директор «Первой сувенирной компании» Ольга Жукова.

А самым милым лауреатом стал бульдог Барон, который забрал награду в номинации «Пес, который смог». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Первая Сувенирная Компания» помогла «Комсомолке» подготовить внушительные и увесистые именные награды к премии «Медиаперсона года-2023». Компания занимается созданием мерча, бизнес-сувениров и корпоративных подарков с логотипом. Фирма входит в топ-10 компаний России и в топ-3 по Санкт-Петербургу в области оптовых продаж сувенирной продукции из России, Европы и Азии. В 2020 году в экосистеме компании появилась собственная дизайн-студия PSDS, которая предоставляет услуги по созданию фирменного стиля и уникальных визуальных концепций для брендов. С 2021 года открыто новое направление деятельности - природная артезианская вода в бутылках из перерабатываемого пластика с нанесением логотипа компании или с уникальным дизайном этикетки. Реклама. ООО «Первая Сувенирная Компания». LjN8KB51r

Поздравление лауреатов сопровождалось вручением подарков, фотографиями на память и, конечно же, цветами! Подготовить изумительные букеты победителям помог партнер премии - салон титульных букетов «Статский». В нем всегда - свежие и красивые букеты. Компания гарантирует бережную сборку и быструю доставку, поэтому ей доверяют самые важные цветочные задачи. К каждому букету прилагается Цветочная Родословная - паспорт букета, заверенный печатью компании. «Статский» - это особый подход к цветам с безусловной, искренней любовью. Реклама. ИП Баталова Елена Геннадьевна. LjN8KERqA

Еще одним партнером праздника стал туроператор Anex.

- Такой формат мероприятия позволяет стать ближе к менталитету крупного города, который является одним из основных городов вылета и сотрудничества для нашей компании, - отметил заместитель генерального директора Anex Яна Муромова. - Мы становимся ближе к нашим клиентам и партнерам. А также, это возможность вдохновиться на новые проекты. Особенно приятно, что организаторами выступает такая площадка, как «Комсомольская правда». Чувствуется желание объединить разные сферы и отрасли под единой позитивной эгидой. Реклама. ООО «Анекс Туризм». LjN8KDRTn

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

Какой праздник без музыки? Также подумала «Комсомолка» и пригласила на премию музыкантов, известных на всю страну. Сперва перед публикой выступила лауреат международных конкурсов, побывавшая со своими музыкальными программами на гастролях в разных уголках России и зарубежья, единственная скрипачка России, выступавшая в Шоу «ЕДИНСТВО», посвященном 75-летию Президента РФ, ведущая эстрадная скрипка Санкт-Петербурга - Анастасия Лаптева. Пронзительная скрипка в руках мастера заставила каждого проникнуться чувственной красотой момента и на несколько минут позабыть обо всем другом.

Следующим в программе был номер камерного хора «Collegium Cantus» под руководством выпускницы Санкт-Петербургской консерватории Дарьи Голоушкиной. Завораживающие голоса, слившиеся в единый музыкальный поток, гости слушали с замиранием сердца.

Кроме того, знаменитый на весь мир коллектив «Терем-квартет» не только получил награду, но и порадовал публику композицией «Прогулка с Феллини» Нино Рота.

В завершение вечера в свете софитов зажигал коллектив «Дунаевский Orchestra», основанный в 2011 году артистом Молодежного театра на Фонтанке Константином Дунаевским. Яркая кавер-команда сыграла любимые всеми хиты, превратив площадку в импровизированный танцпол. Ребята так понравились, что гости не отпускали их со сцены и несколько раз вызывали на бис.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Конечно, одной только торжественной церемонией дело не ограничилось. Все пространство вокзала было наполнено тематическими стендами, фотозонами в стиле 90-х и нулевых, укромными уголками для отдыха, а также зонами с мастер-классами и конкурсами.

Целые очереди выстраивались у особой фотобудки от премиум-партнера проекта «Медпомощь 24», где можно было сделать фотографии на память о «Белом бале» и сразу же их распечатать. Компания уже не в первый раз поддерживает премию «Медиаперсона года» и другие проекты «КП». «Медпомощь 24» - это сеть многопрофильных медицинских центров комфорт класса, где врачи ведут амбулаторный прием и лечение пациентов более чем по 70 различным направлениям. В клинике не только придерживаются индивидуального подхода к пациентам, но и проводят обследования на современном оборудовании, а для исследований работает собственная лаборатория. Реклама. ООО «М24». LjN8K9j68

На видном месте расположилась зона премиум-партнера ПАО «БАНК УРАЛСИБ», входящего в число ведущих российских банков. Основные направления деятельности банка - розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». LjN8JuHP6

- На стенде мы представили премиум сегмент наших услуг клиентам с капиталом от 2 миллионов рублей, - пояснил представитель банка. - Мы помогаем разместить эти средства наиболее выгодно и готовы удовлетворить все запросы и требования вкладчика. На «Белом балу» мы наладили первичный контакт с потенциальными клиентами, познакомили их с нашими продуктами и даем первичные консультации и советы.

Особое внимания привлек стенд партнера церемонии - «Финам Премиум». Инвесторы выбирают «Финам Премиум» благодаря мгновенному доступу к мировым биржам и эксклюзивным условиям работы, за персональное сопровождение и приоритетную поддержку. «Финам Премиум» - это разумные инвестиции для самых взыскательных. Представители компании рассказывали гостям вечера об уникальных сервисах, делились контактами и подбирали индивидуальные инвестиционные решения, основанные на многолетней экспертизе «Финам Премиум». Реклама. АО «ФИНАМ». LjN8KUsYC

То, что отметил каждый гость «Белого бала» - шикарный фуршет, подготовленный премиум партнером события - рестораном выездного обслуживания «Мобайл фуд кейтеринг». Он специализируется на мероприятиях разного уровня и может накормить от двух до 2000 человек. За 13 лет работы на рынке компания провела более 2500 мероприятий и угостила более 80 тысяч человек. Вкуснейшие закуски с мясом и морепродуктами еще долго будут всплывать в памяти участников церемонии. Реклама. ИП Кириллова Елена Валерьевна. LjN8KVD28

То, что отметил каждый гость «Белого бала» - шикарный фуршет, подготовленный премиум партнером события - рестораном выездного обслуживания «Мобайл фуд кейтеринг». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А для сладкоежек был припасен особый подарок! Партнер события - торговая марка «Mirel» от компании «Хлебпром» подготовила целые подносы вкуснейших пирожных с соленой карамелью и мини-медовиками. Остановиться было просто невозможно! Торговая марка MIREL существует более 20 лет на рынке. Это флагман среди продукции ОАО «Хлебпром», известный на территории всей нашей страны. Уникальная технология заморозки дает возможность осуществлять доставку тортов в самые отдаленные уголки страны. Реклама. ОАО «Хлебпром». LjN8K1fcC

Дамские сердца покорила особая арома-викторина от партнера вечера - компании Аспера. В ней нужно было отгадывать предложенные ароматы и получать за это призы. Также на стенде была представлена продукция компании, включая особые аромадиффузоры на основе эфирных масел, которые безопасны для здоровья, в отличии от химических аналогов. Кроме того, производители рассказывали гостям, как решить проблему выпадения волос с помощью средств бренда Floema. В состав сывороток входят активные компоненты растительного происхождения, оказывающие синергетический эффект на кожу головы и качество волос. Реклама. ООО «ПК Аспера». LjN8K31Xv

Дамские сердца покорила особая арома-викторина от партнера вечера - компании Аспера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прекрасные дамы с удовольствием задерживались в особой зоне-шоуруме от партнера «Белого бала» компании LENA . Она работает в Санкт-Петербурге с 1988 года, уже 35 лет производит высококачественную одежду. Сейчас LENA - это не только меха и русский соболь, это еще это платья, вязаный трикотаж, пуховики, сумки. Все это произведено из лучших материалов с лаконичным петербургским дизайном. Сотрудники LENA снимали с гостей бала эксклюзивные мерки, а также консультировали в выборе эффектного образа. Реклама. ООО «Классика». LjN8K3M1r

Режиссерами премии вечера, а также идейными вдохновителями интерактива стал наш event-партнер премии - агентство «Инженеры События». Любой желающий мог пройти 4 необычных испытания от хранителей и получить за это приз - особое предсказание от агентства и «Комсомолки». «Инженеры События» провели уже более 350 мероприятий в России и за границей для более чем 60 международных клиентов. Компания специализируется на различных форматах корпоративных мероприятий: офлайн, онлайн и гибридных событиях. Агентство «Инженеры события» гарантируют, что ваше мероприятие будет создано с креативом и инженерной четкостью. Реклама. ООО «Инженеры События». LjN8K4MTe

В особой зоне от идейных вдохновителей интерактива вечера — агентства «Инженеры События» — любой желающий мог пройти 4 необычных испытания и получить за это приз. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Для тех, кто немного устал ходить по зонам, фотографироваться и развлекаться, партнер вечера «Ямагучи» подготовил отдельную лаунж-зону, где можно было расслабиться в удобных и технологичных массажных креслах. Компания «Ямагучи» занимает лидирующие позиции в мире в области массажного и фитнес оборудования. Это воплощение новейших разработок в индустрии здорового образа жизни, фитнеса и массажа. Можно закрыть глаза, включить массаж в кресле «Ямагучи» и получить моментальный прилив сил и энергии. Реклама. ООО «ЮЭС Медика СПб». LjN8K6NME

В этом году премиум партнером премии «Медиаперсона - 2023» стал ROYAL THAI. Это одна из крупнейших федеральных сетей салонов тайского, балийского и аюрведического массажей, которая была основана в 2007 году, и на протяжении уже 15 лет поддерживает гармонию души и тела своих гостей. На текущий момент сеть насчитывает более 30 салонов в 5 регионах и активно масштабируется. Команда сети увлечена идеей - привнести в Россию многовековую культуру массажа, а также аутентичную атмосферу Таиланда, Индонезии и Индии. Вместе с ROYAL THAI можно подарить себе красивую, наполненную энергией, здоровьем и бодростью жизнь. А чтобы порадовать зрителей церемонии, ROYAL THAI разыграл со сцены сертификат на любой массаж длительностью 60 минут и ароматический диффузор. Кроме того, каждому гостю бала достался подарочный сертификат на массаж. Реклама. Петроченко Надежда Олеговна. LjN8KBQaC

Церемонию награждения «Медиаперсона года-2023» поддержал премиум-партнер СПА-салон Royal Thai. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы рады выступить премиум партнером события, которое вот уже многие годы является одним из главных городских событий, - отметил представитель компании ROYAL THAI. - От всей души поздравляем «Комсомолку» с юбилеем и желаем ей и дальше радовать Петербург своими проектами и идеями.

После того, как все награды были розданы, настал самый вкусный момент - вынос торта. В кульминационный момент под торжественную музыку по красной ковровой дорожке вывезли к сцене настоящее кондитерское произведение искусства. Трехъярусный торт, выполненный в стиле «Комсомольского экспресса» обратил на себя все камеры и восторженные взгляды. Олесе Носовой и Ирине Жегловой выпала честь разрезать торт. Сладкое чудо подготовил партнер мероприятия легендарный ресторан и кондитерская «Тройка», который с 1978 года радует гостей вкусной едой и потрясающей шоу-программой. Кондитерская «Тройка» уже не одно десятилетие балует сладкоежек тортами и десертами с натуральными взбитыми сливками. Реклама. ООО «Ресторан «Тройка». LjN8KE6Re

После того, как все награды были розданы, настал самый вкусный момент - вынос торта от легендарного ресторана и кондитерской «Тройка». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Встречайте лауреатов «Медиаперсона года - 2023»:

1. Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина получила премию в номинации «Основательница и первый директор «Комсомольской правды в Петербурге».

2. Мать-героиня Ирина Скрипко стала призером в номинации Профессия «Мама» за то, что выбрала такой путь и стала примером для всей страны.

3. Михаила «Горшка» Горшенева отметили премией в номинации «Рок жив и будет жить!» в качестве благодарности легендарной музыкальной семье Горшеневых за то, что вселяют в нас огонь.

4. Один из сильнейших людей России Денис Вовк получил приз в номинации «Железный человек» за рекорды, которые ему под силу.

5. Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий забрал премию в номинации «Ректор-реформатор» за то, что вводит такие реформы в университете, что попадает на первые строчки рейтинга в Медиалогии.

6. Известный ученый - нейролингвист Татьяна Черниговская была отмечена в номинации «Татьяна Премудрая», потому что приоткрыла тайны вселенной мозга.

7. Российский политический и общественный деятель Людмила Нарусова получила награду в номинации «Рекордный политик» за то, что много лет у руля и уверенно отстаивает свои позиции.

8. Российский журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич получил премию в номинации «Журналист при исполнении» за то, что всегда верен профессии.

9. Юрию Кнорозову присудили премию в номинации «Современный король древних цивилизаций» в качестве памяти ученого, разгадавшего тайну майя.

10. Андрей Константинов забрал награду в номинации «Небандитский петербуржец» за то, что заставляет нас думать.

11. Общественный деятель Грачья Погосян получил премию в номинации «Меценат нашей памяти» за то, что установил, восстановил, отреставрировал свыше 350 объектов исторического, культурного и духовного наследия.

12. Движение «ЛизаАлерт» получили премию в номинации «Они непременно найдут!» за неоценимую ежедневную помощь.

13. Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев был отмечен наградой в номинации «Юрий, большое сердце» за то, что понимает животных и любит их всей душой.

14. Бульдог на скейте Барон забрал награду в номинации «Пес, который смог». Это необыкновенный питомец, ставший звездой интернета просто из-за того, что делает то, что ему нравится.

15. - Советская и российская актриса театра и кино Светлана Крючкова получила премию в номинации «Мастерица художественного слова».

16. Свою премию в номинации «От винта!» получили Смешарики за то, что воспитали новое поколение.

17. Модель Валентина Ясень получил награду в номинации «Слава не имеет возраста!» за то, что вселила веру в то, что никогда не поздно стать звездой.

18. Дамы из женской футбольной команды «ЗЕНИТ» получили премию в номинации «Спортсменки и просто красавицы!» за то, что делают футбол в 100 раз зрелищнее.

19. Российский актер театра и кино, музыкант Игорь Скляр забрал премию в номинации «Весь этот Скляр» за то, что заставил всю страну полюбить джаз.

20. Музыкальный коллектив русских народных инструментов из Санкт-Петербурга «Терем-квартет» наградили в рамках номинации «Инструментальный народ» за то, что несут народную культуру в массы.