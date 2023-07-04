На Петроградке за один день нашли 16 нарушений платной парковки

Инспекторы обнаружили 16 нарушителей, 11 из них закрыли часть номера. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Денег на оплату стоянки нет, зато смекалка есть! Так подошли к нововведению на Петроградской стороне зоны платной парковки некоторые автовладельцы. Способов не платить и при этом не быть пойманным за руку три, все «дедовские»: «спрятать» свой транспорт во дворах, частично скрыть регистрационный номер или вовсе его снять.

Во дворе машину ставить можно, если, конечно, жители не против. А вот с остальными «хитрецами» борются сотрудники Городского центра управления парковками. И иногда местные, которые по велению души помогают инспекторам. Некоторые из них самоорганизовались и вышли на охоту за нарушителями, собственноручно срывая с автомобилей маскировку.

Но вообще этим делом занимаются профи. Для выявления нарушений правил пользования парковочного пространства внутри центра управления парковками создан «Отдел фиксации». В понедельник, 3 июля, его представители провели рейд по платным стоянкам Петроградки.

- Инспекторы обнаружили 16 нарушителей, 11 из них закрыли часть номера, стараясь перехитрить систему, а еще 5 и вовсе его скрутили, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела по связям с общественностью этого учреждения Анна Самсоненко.

Кроме того, с 19 владельцами авто специалисты провели разъяснительную беседу. Водителям рассказали, как можно оплатить парковку, некоторым помогли скачать приложение для оплаты.

Рутина инспекторов выглядит так: обход улиц, поиск скрытых номеров и последующая «зачистка». Это делается для того, чтобы проезжающий по маршруту автомобиль парковочной инспекции зафиксировал нарушение, и, если в течение 15 минут водитель не оплатил парковку, то ему придет штраф. Заплатить придется немало - 3000 рублей. В случае, если автомобиль на платной парковке оставлен вообще без номеров, то его могут убрать на спецстоянку, что чревато еще большими тратами.