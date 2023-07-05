Расширен список банков-эмитентов Единой карты петербуржца. Фото: пресс-служба ПСБ.

Приезжая в Северную столицу, многие отмечают насколько здесь удобно и комфортно пользоваться общественным транспортом, посещать музеи, а также государственными и муниципальными услугами. Дело в том, что несколько лет назад Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга и «Центр информационного сопровождения» разработали для жителей города «Единую карту петербуржца» (ЕКП). По сути, это электронная смарт-карта, которая объединяет в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карты, электронного проездного и носителя электронной подписи.

Оформить ЕКП может любой гражданин России, достигший 14 лет. Для этого нужно обратиться в один из банков: ВТБ, Сбербанк, банк «Санкт-Петербург» и «Газпромбанк». С недавнего времени этот список пополнил ПСБ.

- Расширяя перечень банков-эмитентов, мы приумножаем возможности ЕКП как банковского продукта и, что не менее важно, предоставляем большую вариативность выбора для держателей карты, - прокомментировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко. - Теперь они могут выбирать наиболее подходящий для себя банк, чтобы пользоваться всеми преимуществами Единой карты петербуржца.

Сегодня ЕКП есть у более чем 1,5 млн петербуржцев. По словам жителей города, многие оформляют ее из-за низкого тарифа на проезд в городском транспорте, а также кешбэка в 10% при оплате школьного питания.

- Присоединяясь к приоритетному для Северной столицы проекту, мы дополнили функционал «Единой карты петербуржца», - отметила старший вице-президент-управляющий филиалом ПСБ в Санкт-Петербурге Татьяна Перемышлина. - Это дает возможность объединить в одном инструменте доступ к государственным цифровым сервисам и банковским продуктам. Мы использовали лучшие практики для предоставления жителям Санкт-Петербурга удобного, качественного и полезного функционала.