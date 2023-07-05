Экс-жена совладельца ювелирной сети «585» потратила с его счета 4,6 млн рублей и доказала в суде, что была права. Как это возможно

Пара судится после развода Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге прогремела новость, которая удивила многих. Все началось с обычного релиза Объединенной пресс-службы судов. Пара Феликсовых состояла в браке. У них все было прекрасно: идиллия, общий бюджет. Мужчина даже выпустил карту для своей жены, которая была привязана к его банковскому счету. Но потом брак приказал долго жить. Расставание и развод. Но девушка даже после этого продолжала пользоваться картой своего бывшего. Как итог - она потратила 4,6 миллиона рублей, после чего экс-супруг подал в суд. Мужчина требует вернуть все потраченное со своего счета, но внезапно... суд ему отказывает!

- Представитель девушки против иска возражала, указав на то, что истец добровольно, осознанно и безвозмездно предоставил ответчику возможность распоряжаться денежными средствами в пределах установленного ранее лимита, - говорилось в решение суда. - Суд указал, что в деле имеется протокол осмотра письменных доказательств, заверенный нотариально - переписка между сторонами, посредством мессенджера WhatsApp, при анализе которой суд пришел к выводу о наличии добровольного желания истца оказывать бывшей супруге материальную помощь. Например, фраза: «Конечно, ты можешь пользоваться моей картой сейчас и еще столько, сколько тебе будет нужно».

Раньше супруги отдыхали вместе Фото: СОЦСЕТИ

В итоге бывшего мужа оставили ни с чем. Многие аплодировали стоя. Но мало кто знает, что за этой обычной семейной историей кроются серьезные имена. Тем самым бывшим супругом, который подал в суд, как выяснила «КП-Петербург», оказался миллиардер, сооснователь ювелирной сети «585», владеющий также сетью пекарен «Цех 85» Алексей Феликсов. А та самая девушка – его бывшая жена Елена.

В соцсетях Елены до сих пор можно найти фото с шикарной свадьбы. Девушка и сама владеет бизнесом – управляет брендом модной одежды 404 NOT FOUND в Петербурге. «КП» решила узнать у нее, как бывшие дошли до суда.

- Это было полной неожиданностью для меня, - призналась «КП-Петербург» Елена. - Мы расстались в июне 2019 года. Алексей вел себя не очень красиво, иногда был слишком агрессивным. Поэтому мы и разошлись. А до этого вместе были около 4 лет. Свадьбу сыграли в 2016 году.

По словам девушки, Алексей просил ее не разводиться через суд. Якобы не хотел терять большие деньги.

- Я согласилась, все было нормально. Я ушла только со своими вещами, - продолжает девушка. - А он миллиардер, у него есть все. Мы договорились, что я не подаю в суд, а он помогает мне с бизнесом. Эти деньги (4,6 миллиона) были той помощью моему бизнесу в течение года. А потом Алексей аннулировал наши договоренности. Он заблокировал мою карту, когда началась пандемия. Начал мстить. Иногда это были угрозы. И вот в феврале 2023 года подал на меня в суд.

Девушка выиграла суд в истории с картой Фото: СОЦСЕТИ

Что интересно, Елена тоже в ответ подала иск в суд на Алексея.

- Я решила не бояться, мне хотелось показать, что мне не страшно, - призналась девушка.- Мои требования в суде определили юристы – раздел имущества.

Сам же Алексей заявил «КП-Петербург», что не хотел бы раскрывать детали своего спора с бывшей супругой.

- Я предпочитаю, чтобы мои семейные дела оставались в моем доме. Как говорится «не выносить сор из избы». А юридические процедуры прокомментируют мой адвокат, - уточнил «КП-Петербург» миллиардер.

Более детально о деле дело рассказал адвокат Алексея Феликсова Александр Почуев.

- Алексей Владимирович всегда решает подобные вопросы в мирном порядке, без использования публичных процедур и судов, - поделился с «КП-Петербург» Александр Почуев. - Но в данном случае пришлось подавать иск, ввиду наличия большого количества встречных претензий со стороны ответчицы. Дело еще не окончено, наша сторона надеется на мирное разрешение возникшего конфликта.