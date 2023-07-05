В ресторане на «Звездной» в Петербурге мужчина бросился с ножом на посетителей

Мужчина был с ножом Фото: СОЦСЕТИ

Поздним вечером 4 июля в сетевой ресторан рядом со станцией метро «Звёздная» зашел неизвестный и сильно напугал посетителей. Сначала мужчина донимал отдыхающих вопросами, а потом начал махать ножом. Spb.kp.ru удалось пообщаться с гостьей ресторана, которая стала свидетелем нападения.

- В 11 вечера мы с мужем зашли в «Токио Сити» на «Звездной». Сделали заказ и очень долго ждали. Через 20 минут к нам подошел мужчина и просил позвонить. Мы с мужем убрали телефоны в сумки, так как по одежде и внешнему виду он доверия не внушал. Потом я не обратила внимания куда он пропал, но через 10 минут он уже был в начале зала с огромным ножом, громко что-то кричал. Он то размахивал ножом из стороны в сторону, то прыгал на столах от одного к другому, - вспоминает Анастасия Щеколдина.

Один из посетителей ресторана пытался успокоить парня с ножом, но тот срывался на крик. Все гости спрашивали сотрудников общепита, вызвали ли они полицию. Как оказалось, официанты вызвали ЧОП. После 20 минут бездействия охраны гости ресторана вызвали полицию. Те говорили, что вызвали, но как оказалось, они вызвали только ЧОП.

- Сотрудники ресторана вели себя странно! Кто-то снимал происходящее на видео, кто-то прятался за стойкой и обнимался. Было очень много детей, полная игровая комната при ресторане. И никакой охраны. Пронес ли он с собой оружие или взял у поваров – я не знаю.

По словам посетителей, управляющего на месте не было: гостей никто не успокаивал, и эвакуация гостей до приезда оперативников не была организована.

Сотрудники полиции быстро обезоружили мужчину. По факту происшествия производится проверка.