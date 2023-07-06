В Приморском районе Петербурга появится детский сад на 200 мест. Рендер: пресс-служба компании «Главстрой Санкт-Петербург».

На севере города продолжает расти количество детских садов. 4 июля началось строительство нового учреждения на 200 мест в экорайоне «Юнтолово». Здание спроектировано по индивидуальному проекту Девелоперской компании «Главстрой Санкт-Петербург». Оно расположится по адресу Юнтоловский проспект, дом 41, корпус 2, строение 1, и займет площадь в 5 207 м2. Внутри разместится 10 групп детей от двух до семи лет. У каждой будет своя раздевалка, буфет, туалет, а также комнаты для игр и занятий.

Рендер: пресс-служба компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Кроме того, в детсаду запланирован бассейн, физкультурный и музыкальный залы для проведения праздников и развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога. На первом этаже разместится кухня.

Во дворе построят игровые площадки с теневыми навесами для каждой из групп, а также спортивные площадки с гимнастическими оборудованием. Кроме того, вокруг высадят деревья и кустарники.

По словам застройщика, проект завершат в 3 квартале 2025 года