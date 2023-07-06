Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2023 9:54

Метро до аэропорта Пулково рассчитывают открыть до 2040 года

Сейчас будущая станция находится на предпроектной проработке
Анна ГРЕНЬ
До аэропорта Пулково вновь пообещали пустить метро.

До аэропорта Пулково вновь пообещали пустить метро.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Разговоры о появлении станции метро в аэропорту Пулково ходят в Петербурге уже много лет. Но строительство подземки не то что не началось, разработку документации несколько раз откладывали! Городские власти не отчаиваются: планы на метро Пулково у них по-прежнему есть. Об этом во время прямого эфира в официальной группе ВК Правительства Санкт-Петербурга заявил вице-губернатор Николай Линченко, контролирующий профильные комитеты.

По словам представителя Смольного, будущая станция сейчас находится на предпроектной проработке: обосновывается планирование линейного объекта, поле чего будет создан полноценный проект строительства. Стацию у аэропорта Пулково, которая станет продолжением красной ветки и протянется от «Проспекта Ветеранов» через район Ульянка, рассчитывают открыть до 2040 года.

- Постараемся оперативно решить вопросы градостроительного проектирования и приступить к строительно-монтажным работам, - отметил вице-губернатор. По его оценке, это займет «4,5-5, может быть, 6 лет». - Мы как раз набираем обороты по строительству метро сейчас.

Зато с другими обещанными станциями дела обстоят лучше: в 2024 году в городе их появится сразу три. Вице-губернатор подтвердил, что откроются «Горный институт» «Путиловская» и «Юго-Западная» - последние должны значительно облегчить транспортную ситуацию в Красносельском районе.

КАРТИНА ДНЯПетербургский метрополитен