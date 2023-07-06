Метро до аэропорта Пулково рассчитывают открыть до 2040 года

До аэропорта Пулково вновь пообещали пустить метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Разговоры о появлении станции метро в аэропорту Пулково ходят в Петербурге уже много лет. Но строительство подземки не то что не началось, разработку документации несколько раз откладывали! Городские власти не отчаиваются: планы на метро Пулково у них по-прежнему есть. Об этом во время прямого эфира в официальной группе ВК Правительства Санкт-Петербурга заявил вице-губернатор Николай Линченко, контролирующий профильные комитеты.

По словам представителя Смольного, будущая станция сейчас находится на предпроектной проработке: обосновывается планирование линейного объекта, поле чего будет создан полноценный проект строительства. Стацию у аэропорта Пулково, которая станет продолжением красной ветки и протянется от «Проспекта Ветеранов» через район Ульянка, рассчитывают открыть до 2040 года.

- Постараемся оперативно решить вопросы градостроительного проектирования и приступить к строительно-монтажным работам, - отметил вице-губернатор. По его оценке, это займет «4,5-5, может быть, 6 лет». - Мы как раз набираем обороты по строительству метро сейчас.

Зато с другими обещанными станциями дела обстоят лучше: в 2024 году в городе их появится сразу три. Вице-губернатор подтвердил, что откроются «Горный институт» «Путиловская» и «Юго-Западная» - последние должны значительно облегчить транспортную ситуацию в Красносельском районе.