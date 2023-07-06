Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 1,6 трлн рублей. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Портфель ответственного финансирования Сбера, включающий зелёные, социальные и ESG-кредиты, превысил 1,6 трлн руб. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на Финансовом конгрессе Банка России.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наш портфель ответственного финансирования стабильно растёт и уже превысил 1,6 трлн рублей. Почти треть составляют кредиты на реализацию зелёных или адаптационных проектов. Наибольший спрос на ESG-финансирование предъявляют компании из строительной отрасли, металлургии и горнодобывающей промышленности, связи и телекоммуникаций, а также сельского хозяйства и энергетики. Рост портфеля говорит о том, что заёмщики не только не заморозили текущие зелёные проекты, но и запускают новые».

Александр Ведяхин напомнил, что Сбер развивает также нефинансовые ESG-продукты. В совокупности они закрывают весь комплекс потребностей клиентов в реализации ESG-повестки — от первых шагов и «прощупывания почвы» до полномасштабного внедрения ESG-практик в бизнес и оценки влияния на бизнес в перспективе нескольких десятилетий. В прошлом году Сбер запустил 18 некредитных ESG-продуктов для бизнеса, а в этом планирует довести их количество до 30.Наибольшей популярностью на рынке пользуются «Зелёная цепочка поставок», «ESG-навигатор» и «Экострахование». Кроме того, банк планирует запускать ESG-продукты для физических лиц, в том числе «зелёную ипотеку». Реклама.