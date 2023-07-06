Пешеходную набережную с искусственным прудом и амфитеатром построят в Кронштадте к 2025 году

Протяженность набережной - почти 3 километра. Фото: vk.com/sbpears

В Кронштадте появится новая пешеходная набережная протяженностью почти три километра. Ее построят от Морского портового комплекса на «Острове фортов» до сквера «Инчхон». На территории обустроят искусственный пруд. Отдельным украшением набережной станет амфитеатр. Об этом spb.kp.ru рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- На сегодняшний день активно ведутся подготовительные работы перед началом строительства: укрепление береговой линии, устройство канализации, монтирование освещения, обустройство прогулочных и смотровых зон, создание велодорожки, - рассказали в ведомстве.

Подрядчиком строительства выступает компания ООО «Орион Плюс». Набережную планируют визуально поделить на четыре тематические зоны – Музейная, Парковая, Городская и Природная.

На территории также появится двухполосная велосипедная дорожка шириной 3,6 метров. Петербуржцы и гости города смогут спускаться к воде по лестницам, которые обустроят на набережной. Завершить строительство планируется к 2025 году.