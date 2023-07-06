Утки, спасатели и канализационное амбре: Как отдыхается у Безымянного озера, где разрешил купаться Роспотребнадзор

Охотно купаются на озере не только люди, но и четвероногие курортники и даже утиные семейства. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Грянула посреди дождливой и прохладной недели жара, и народ Петербурга потянулся к пляжам – отогреваться под солнцем. Выбирай из 24 официальных любой, раскладывай полотенце на песке – все одобрены Роспотребнадзором. Но если купаться, то только в Безымянном озере в Красносельском районе, который ведомство признало пригодным для плавания. Корреспондент Spb.kp.ru не стала упускать жаркий денек и поехала инспектировать пляж и водоем. Что там по летнему комфорту?

СМЕШАЛИСЬ ЛЮДИ, ЛОДКИ, УТКИ…

Путь до Безымянного не близок: из центра города простому пассажиру придется добираться почти два часа – на метро и на автобусе. Или около часа на электричке с Балтийского вокзала, а потом пешком. Автомобиль справится с дорогой примерно за час.

Небольшой пляж усеян людьми, несмотря на будний день. Отдыхать пришли, в основном, пенсионеры и семьи с детьми. На первый взгляд, все чисто и аккуратно, только вот стойкий канализационный запах над пляжем закладывает в душу брезгливое сомнение: а не развернуться ли домой? Неприятное амбре как будто не имеет точного источника, но спустя 15 минут нос перестает его различать вовсе. Что ж, остаемся.

В черте города этот водоем - единственный одобренный Роспотребнадзором. Местные стекаются к нему в огромном количестве. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В песок не закопаешься, его не так уж много, но зато он приятный и относительно чистый. Изредка под ноги попадаются выцветшие окурки и пластиковые крышечки. У дорожного ограждения, тянущегося вдоль пляжа, стоят городские бетонные урны – тащиться с мусором домой или по-свински оставлять его в кустах нет повода.

Купальник приходится надевать в облупленной старой кабинке, где на стене нет ни одного крючка. Честно скажем, держать в зубах пакет с бельем не шибко удобно. Доходим до бережка, лавируя меж загорающих тел. На мели плещутся дети и чья-то белая собачка, у буйков совершает одинокий заплыв мужчина в гидрокостюме, близ заросших берегов мельтешат два утиных семейства – кряквы и лысухи, обе с птенцами. Люди для них уже как свои – отдыхающих они не боятся и даже подплывают поближе, вдруг перепадет какой-нибудь сухарик. С одной стороны, милое соседство. С другой, плавать в тех же водоемах, что и утки, совсем не рекомендуется - птицы переносят всякую заразу.

Из полезного оборудования на пляже - старые кабинки для переодевания, урны, скамейки, спасательная станция. Туалета здесь не могут дождаться уже несколько лет. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Не стоит заходить в воду, где плавают утки или вода даже на первый взгляд не выглядит чистой, - рекомендует федеральное управление Роспотребнадзора. - Утки переносят церкариоз или «зуд купальщика». Эти водоплавающие часто заражены паразитами. Человеку они не передаются, но способны дать аллергическую реакцию в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже.

Озеро страшно холодное, морозит даже щиколотки на мели. Мужественно набираемся сил и плывем вперед, чувствуя себя моржом, но до буйка не дают добраться заросли роголистника подводного – хватают за ноги. Одного круга хватило, чтобы оценить воду – она вполне чистая, и кроме обрывков роголистника ничего лишнего мимо не проплывает.

- Уважаемые отдыхающие, вернитесь в безопасную зону для плавания. Заплывать за буйки запрещено, - раздается по громкоговорителю строгий голос спасателя.

Береговая охрана следит за обстановкой с пристани сбоку, один из спасателей караулит нарушителей за буйковой линией на лодке. По словам местных, спасательская сирена, отпугивающая смельчаков от буйков, тут включается регулярно.

Рядом с людьми бесстрашно плавают семейства кряквы и лысухи. Милое соседство, но опасное - специалисты предупреждают, что птицы переносят заразу. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

А ЧТО ЕЩЕ?

О правилах поведения на песке и в воде отдыхающим напоминает большой стенд с десятком запретов. Один из них, кстати, не разрешает приходить с собаками. Поодаль пришвартованы прокатные катамараны, оттуда же на заплыв уходят сапсерферы в спасательных жилетах.

Через дорогу, если захочется курортной еды, работает маленькое кафе, тележка с мороженым, сладкой ватой и вареной кукурузой. Спонтанная парковка, образованная на съезде с главной дороги, не очень вместительная. Но на пляж в основном приходят, а не приезжают, так что шанс занять машиноместо есть. Огромный минус, который портит людям отдых уже не первый год – отсутствие туалета. Одна кабинка виднеется у спасательной станции, да только хода обычным людям туда нет. Или терпеть, или предавать совесть, или толпиться с посетителями кафе.

Спасатели строго следят за порядком. Нарушителей, заплывающих за буйки, они одергивают по громкой связи. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Вердикт! В действительно жаркий день на Безымянном можно неплохо провести время. Но тратить ли так много времени на дальний путь – уже вопрос. Да и первое «ароматное» впечатление портит пляжу имидж. Но на безрыбье и пахучий пляж – курорт. Выбор за вами.