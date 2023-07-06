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Дом. Семья6 июля 2023 14:09

Утки, спасатели и канализационное амбре: Как отдыхается у Безымянного озера, где разрешил купаться Роспотребнадзор

Безымянное озеро остается единственным пригодным для купания водоемом Петербурга
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Охотно купаются на озере не только люди, но и четвероногие курортники и даже утиные семейства.

Охотно купаются на озере не только люди, но и четвероногие курортники и даже утиные семейства.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Грянула посреди дождливой и прохладной недели жара, и народ Петербурга потянулся к пляжам – отогреваться под солнцем. Выбирай из 24 официальных любой, раскладывай полотенце на песке – все одобрены Роспотребнадзором. Но если купаться, то только в Безымянном озере в Красносельском районе, который ведомство признало пригодным для плавания. Корреспондент Spb.kp.ru не стала упускать жаркий денек и поехала инспектировать пляж и водоем. Что там по летнему комфорту?

СМЕШАЛИСЬ ЛЮДИ, ЛОДКИ, УТКИ…

Путь до Безымянного не близок: из центра города простому пассажиру придется добираться почти два часа – на метро и на автобусе. Или около часа на электричке с Балтийского вокзала, а потом пешком. Автомобиль справится с дорогой примерно за час.

Небольшой пляж усеян людьми, несмотря на будний день. Отдыхать пришли, в основном, пенсионеры и семьи с детьми. На первый взгляд, все чисто и аккуратно, только вот стойкий канализационный запах над пляжем закладывает в душу брезгливое сомнение: а не развернуться ли домой? Неприятное амбре как будто не имеет точного источника, но спустя 15 минут нос перестает его различать вовсе. Что ж, остаемся.

В черте города этот водоем - единственный одобренный Роспотребнадзором. Местные стекаются к нему в огромном количестве.

В черте города этот водоем - единственный одобренный Роспотребнадзором. Местные стекаются к нему в огромном количестве.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В песок не закопаешься, его не так уж много, но зато он приятный и относительно чистый. Изредка под ноги попадаются выцветшие окурки и пластиковые крышечки. У дорожного ограждения, тянущегося вдоль пляжа, стоят городские бетонные урны – тащиться с мусором домой или по-свински оставлять его в кустах нет повода.

Купальник приходится надевать в облупленной старой кабинке, где на стене нет ни одного крючка. Честно скажем, держать в зубах пакет с бельем не шибко удобно. Доходим до бережка, лавируя меж загорающих тел. На мели плещутся дети и чья-то белая собачка, у буйков совершает одинокий заплыв мужчина в гидрокостюме, близ заросших берегов мельтешат два утиных семейства – кряквы и лысухи, обе с птенцами. Люди для них уже как свои – отдыхающих они не боятся и даже подплывают поближе, вдруг перепадет какой-нибудь сухарик. С одной стороны, милое соседство. С другой, плавать в тех же водоемах, что и утки, совсем не рекомендуется - птицы переносят всякую заразу.

Из полезного оборудования на пляже - старые кабинки для переодевания, урны, скамейки, спасательная станция. Туалета здесь не могут дождаться уже несколько лет.

Из полезного оборудования на пляже - старые кабинки для переодевания, урны, скамейки, спасательная станция. Туалета здесь не могут дождаться уже несколько лет.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Не стоит заходить в воду, где плавают утки или вода даже на первый взгляд не выглядит чистой, - рекомендует федеральное управление Роспотребнадзора. - Утки переносят церкариоз или «зуд купальщика». Эти водоплавающие часто заражены паразитами. Человеку они не передаются, но способны дать аллергическую реакцию в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже.

Озеро страшно холодное, морозит даже щиколотки на мели. Мужественно набираемся сил и плывем вперед, чувствуя себя моржом, но до буйка не дают добраться заросли роголистника подводного – хватают за ноги. Одного круга хватило, чтобы оценить воду – она вполне чистая, и кроме обрывков роголистника ничего лишнего мимо не проплывает.

- Уважаемые отдыхающие, вернитесь в безопасную зону для плавания. Заплывать за буйки запрещено, - раздается по громкоговорителю строгий голос спасателя.

Береговая охрана следит за обстановкой с пристани сбоку, один из спасателей караулит нарушителей за буйковой линией на лодке. По словам местных, спасательская сирена, отпугивающая смельчаков от буйков, тут включается регулярно.

Рядом с людьми бесстрашно плавают семейства кряквы и лысухи. Милое соседство, но опасное - специалисты предупреждают, что птицы переносят заразу.

Рядом с людьми бесстрашно плавают семейства кряквы и лысухи. Милое соседство, но опасное - специалисты предупреждают, что птицы переносят заразу.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

А ЧТО ЕЩЕ?

О правилах поведения на песке и в воде отдыхающим напоминает большой стенд с десятком запретов. Один из них, кстати, не разрешает приходить с собаками. Поодаль пришвартованы прокатные катамараны, оттуда же на заплыв уходят сапсерферы в спасательных жилетах.

Через дорогу, если захочется курортной еды, работает маленькое кафе, тележка с мороженым, сладкой ватой и вареной кукурузой. Спонтанная парковка, образованная на съезде с главной дороги, не очень вместительная. Но на пляж в основном приходят, а не приезжают, так что шанс занять машиноместо есть. Огромный минус, который портит людям отдых уже не первый год – отсутствие туалета. Одна кабинка виднеется у спасательной станции, да только хода обычным людям туда нет. Или терпеть, или предавать совесть, или толпиться с посетителями кафе.

Спасатели строго следят за порядком. Нарушителей, заплывающих за буйки, они одергивают по громкой связи.

Спасатели строго следят за порядком. Нарушителей, заплывающих за буйки, они одергивают по громкой связи.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Вердикт! В действительно жаркий день на Безымянном можно неплохо провести время. Но тратить ли так много времени на дальний путь – уже вопрос. Да и первое «ароматное» впечатление портит пляжу имидж. Но на безрыбье и пахучий пляж – курорт. Выбор за вами.

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