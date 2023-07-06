«В медицине каждый должен заниматься своим делом»: как устроен менеджмент в здравоохранении

Руководитель должен уметь знать бизнес-процессы и развивать организацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управлять медучреждением - большая ответственность. Руководитель должен уметь знать бизнес-процессы и развивать организацию. Своим опытом поделился генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Фёдоров.

Должен ли руководитель медучреждением быть врачом?

- Очень часто медицинскими организациями управляют прежде всего врачи - и главный врач, и генеральный директор в одном лице. Я считаю, что правильнее, когда эти две позиции разделены. По сути это совершенно разные системы управления. Основные задачи главного врача - это контроль и качество оказания медицинской помощи. Директор - человек, у которого главным инструментом является калькулятор. Он смотрит на медицинскую ситуацию со стороны целесообразности, - отмечает Евгений Федоров.

Возникают ли профессиональные столкновения врачей и менеджеров?

- Конфликты нет, но могут возникать «точки напряженности». Чтобы эти точки обходить, нужно иметь обоснование своего мнения. Отрицаешь, предлагай - хорошая фраза, которой я придерживаюсь в работе. Руководитель не должен воспринимать предложения врачей, как угрозу или конкуренцию. В «Медпомощь 24» инициатива только поощряется. Я всегда открыт к новым медицинским услугам и идеям. Важно выслушать, проанализировать и только потом давать ответ.

Клиника - это огромный механизм, который начинается от гардероба и заканчивается в операционной сложными операциями. Поэтому особенно важно выстраивать структуру клиники идеально и учитывать любое звено - средний медицинский персонал, санитаров или менеджеров.

Есть ли амбиции в получении медицинского образования?

- В медицине я работаю уже 16 лет и считаю, что каждый должен заниматься своим сугубо профессиональным делом. Конечно же, работая так долго в отрасли здравоохранения, я становлюсь постоянным участником медицинского инфополя. У меня появились знания о сфере медицинских услуг, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, законов, но быть доктором должны настоящие профессионалы своего дела.

Как налажены процессы управления в «Медпомощь 24»?

- В нашей сети работает 157 человек. Существует правильный принцип управления - это делегирование задач. В организации работают профессиональные руководители, которые должны работать и нести ответственность. Это не бухгалтер или маркетолог. Каждый должен заниматься своим делом. Когда коллеги-заместители осознали, что они самостоятельные, самодостаточные личности в организации, становится легко работать. Руководителю не нужно погружаться в каждый бизнес-процесс.

Евгений Федоров отмечает, что таких профессионалов растят в клинике. Профессионально-социальный лифт внутри организации - это первостепенная задача. Нужно показывать своим примером, что всегда нужно развиваться. «Медпомощь 24» всегда находится в поиске лидеров, талантливых людей с потенциалом. Внешние сотрудники тоже привносят свежие идеи и предложения, но реже.

Есть ли будущее у телемедицины?

- Телемедицина еще не до конца реализована в законодательных актах. Пока что это «полуфабрикат». Невозможно оказать первичную консультацию, потому что у пациента нет возможности дистанционно заключить договор. Договор является основанием для оказания платных медицинских услуг. Конечно, это можно реализовать с электронными подписями и прочими нововведениями, но это все скорее исключения из общего правила. Я очень внимательно наблюдаю за развитием телемедицины. Но пока не будет готова административная законодательная база, оказывать такие услуги рано.

В этом направлении ведется большая работа. Новое постановление об оказании платных медицинских услуг продвинуло телемедицину на несколько шагов вперед, например, в заключении договора онлайн.

Какие сейчас вызовы и задачи стоят перед частной медициной?

- Сейчас на первое место выходит пациент, его психологическое состояние и готовность доверять эксперту. Стало слишком много внешних раздражителей, которые держат людей в напряжении и раздражении. Самое сложное в медицине - наладить правильный контакт с пациентом и настроить на лечение.

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