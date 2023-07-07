Китайские кроссоверы Chery планируют собирать на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Машины Chery будут производить под маркой «Лада». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На бывшем заводе Nissan в Петербурге планируют выпускать автомобили Chery, а именно - Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Сейчас идут переговоры с АвтоВАЗом. Окончательного решения пока никто не озвучивал, но петербургский завод уже думает над ним. Об этом сообщает профильный инсайдерский телеграм-канал «Автопоток».

- Машины Chery, разумеется, будут производить под маркой «Лада», как и FAW. Ранее, примерно год тому назад, Chery уже договаривалась с руководством ВАЗа о производстве своих машин на ниссановском заводе. Но тогда переговоры зашли в тупик: китайская сторона не хотела собирать там свежие модели, - говорится в сообщении.

По словам инсайдера, ВАЗ изменил свои требования, и китайская сторона вернулась к переговорам. Источник заявляет, что автомобили Chery уже побывали на заводе: специалисты изучили машины и уже вернули их обратно.