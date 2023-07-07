Единичные случаи менингококковой инфекции зафиксировали в Петербурге

За полгода в Петербурге зафиксировали 17 случаев заболевания. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В региональном Роспотребнадзоре рассказали о зафиксированных единичных случаях менингококковой инфекции. Назвать обстановку в городе критичной нельзя, если сравнить ее с прошлогодними показателями. За полгода в Петербурге зафиксировали 17 случаев заболевания. Столько же было зарегистрировано за весь прошлый год.

- Менингококковая инфекция - это группа заболеваний, имеющих разные клинические формы от назофарингита до сепсиса. Под микроскопом она выглядит, как кофейное зерно, - говорится в сообщении ведомства.

В 2023 году заболевание обернулось летальным исходом лишь один раз. Известно, что из 17 заболевших – трое были детьми. В прошлом году от инфекции тоже погиб один человек, в 2021 году – двое.

Петербуржцев попросили не паниковать и вакцинироваться от менингококковой инфекции. Прививка не входит в обязательный перечень, но она полезна для профилактики заболевания и является абсолютно безопасной.

Напомним, вспышку инфекции зафиксировали в Екатеринбурге. Там заболели несколько сотрудников распределительного центра Ozon. Жителей страны успокоили, что заразиться при получении покупок – невозможно.