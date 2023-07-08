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Общество8 июля 2023 8:15

Почти 400 выпускников Петербурга написали ЕГЭ на 100 баллов

Больше всего школьников успешно сдали экзамен по русскому языку
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
17 человек сдали по два экзамена на сто баллов.

17 человек сдали по два экзамена на сто баллов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Предварительные итоги проведения ЕГЭ в Петербурге уже подвели. На Единый государственный экзамен зарегистрировались 36 730 человек, ЕГЭ пишут в 175 пунктах на базе школ. Об этом на пресс-конференции заявила глава комитета по образованию Наталия Путиловская.

- Предварительные итоги Единого государственного экзамена показали, что выпускники Санкт Петербурга традиционно сдают экзамены на высоком уровне и практически по всем предметам средний балл выпускников Петербурга выше общероссийского, - заметила Путиловская.

По словам чиновницы, 396 выпускников получили высший результат - 100 баллов. Из них 17 человек отличились двойной удачей, они идеально сдали два экзамена сразу. 47 человек отлично написали химию, 81 - литературу, 161 ученик прекрасно сдал русский язык. Этот предмет по традиции остается самым высокобалльным. Больше отличников, нежели в прошлом году, насчитали и по результатам сдачи математики базового уровня. Кстати, самым популярным предметом для сдачи продолжает быть обществознание.

Где взлеты, там и падения: увы, 11 людям вовсе аннулировали результаты. Все они пытались схитрить и взять в аудиторию телефоны и шпаргалки. Известно, что трем ученикам дали возможность написать экзамен в дополнительный период в сентябре, а вот остальным нарушителям придется ждать следующего лета.

ОбразованиеОбразование: Единый государственный экзамен