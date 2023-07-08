Почти 400 выпускников Петербурга написали ЕГЭ на 100 баллов

17 человек сдали по два экзамена на сто баллов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Предварительные итоги проведения ЕГЭ в Петербурге уже подвели. На Единый государственный экзамен зарегистрировались 36 730 человек, ЕГЭ пишут в 175 пунктах на базе школ. Об этом на пресс-конференции заявила глава комитета по образованию Наталия Путиловская.

- Предварительные итоги Единого государственного экзамена показали, что выпускники Санкт Петербурга традиционно сдают экзамены на высоком уровне и практически по всем предметам средний балл выпускников Петербурга выше общероссийского, - заметила Путиловская.

По словам чиновницы, 396 выпускников получили высший результат - 100 баллов. Из них 17 человек отличились двойной удачей, они идеально сдали два экзамена сразу. 47 человек отлично написали химию, 81 - литературу, 161 ученик прекрасно сдал русский язык. Этот предмет по традиции остается самым высокобалльным. Больше отличников, нежели в прошлом году, насчитали и по результатам сдачи математики базового уровня. Кстати, самым популярным предметом для сдачи продолжает быть обществознание.

Где взлеты, там и падения: увы, 11 людям вовсе аннулировали результаты. Все они пытались схитрить и взять в аудиторию телефоны и шпаргалки. Известно, что трем ученикам дали возможность написать экзамен в дополнительный период в сентябре, а вот остальным нарушителям придется ждать следующего лета.