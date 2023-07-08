30 крепчайших супружеских пар Петербурга наградили в Смольном за любовь и верность

Чествовать семейных юбиляров - уже традиция для города. Фото: пресс-служба Смольного

Самые крепкие супружеские пары Петербурга получили награды в Смольном в День семьи, любви и верности. Медали «За любовь и верность» семейным юбилярам вручали губернатор Александр Беглов и президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

В Световой зал Смольного съехались 30 пар: и совсем «зеленая», отметившая всего год семейной жизни, и три переступившие через бриллиантовый юбилей - 60 лет в браке. Еще 13 пар недавно отпраздновали золотые свадьбы - полвека вместе. Супруги со стажем символично давали молодым советы комфортной и счастливой совместной жизни. Каждой чете вручили также иконы со святыми Петром и Февронией и билеты на праздничный концерт в БКЗ.

Юбилярам вручили медали и иконы с Петром и Февронией. Фото: пресс-служба Смольного

- Как говорит наш президент, все духовные ценности рождаются и хранятся в семье. Именно здесь воспитываются будущие поколения. А если есть такие ценности, нам никакие трудности не страшны, - заявил перед началом церемонии Александр Беглов.

Семейных юбиляров в Петербурге чествуют уже много лет. Июльский праздник каждый год становится поводом отметить горожан, которые сохраняют крепкие отношения десятилетиями. Однако День семьи, любви и верности успел шагнуть далеко за пределы России. По словам Светланы Медведевой, его отмечают уже более чем в 40 странах. Сама Медведева тоже стала непосредственной участницей праздника: губернатор поздравил ее с супругом с 30-летием брака и заодно поблагодарил за вклад в восстановление Кронштадтского Морского собора.