Голова в пакете, на шее веревка: Что известно об убийстве девушки, тело которой нашли в бочке в Новгороде

Точная причина смерти новгородки пока не установлена. Фото: соцсети

- Прямо 90-е… Жесть…

Июльской субботой, 8 июля, жители Великого Новгорода будто бы дружно оказались на съемках криминального фильма про неспокойные годы. Только вот декорации и персонажи оказались слишком реальными: закрытая бочка, труп молодой девушки внутри и неизвестный убийца. О жуткой находке сообщило управление следственного комитета по Новгородской области.

Тело 23-летней местной жительницы обнаружили 7 июля на балконе одной из многоэтажек в микрорайоне Луговой. Скрюченное, оно лежало в зеленой металлической бочке – в таких же на даче хранят воду для полива и засаливают овощи. Простую хозяйскую вещь, потяжелевшую от мертвого тела, выносили из подъезда жилого дома на глазах у местных.

Как сообщил Spb.kp.ru источник, на голове новгородки был целлофановый пакет, а шея оказалась обмотана веревками. По данным источника, несчастную убил ухажер около месяца назад.

- На голове погибшей был пакет, на шее – веревки. Но точная причина смерти пока неизвестна, - дополнил источник. – Убийцу ищут.

Деталей случившегося пока мало, городские следователи вместе с полицией устанавливают обстоятельства трагедии. Расследование продолжается.

- По данному факту следственным отделом по городу Великий Новгород возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - отчитались следователи после выезда на место.