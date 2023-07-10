Выпуск на отлично: В Петербурге прошло награждение лучших выпускников СПбУТУиЭ

В Петербурге прошло награждение лучших выпускников СПбУТУиЭ. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Лето - время подводить итоги учебного года и чествовать самых талантливых и прилежных! 6 июля в Концертном зале Аничкова дворца прошла торжественная церемония вручения дипломов 110 лучшим выпускникам Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ) за 2023 год. Среди них будущие специалисты в сферах экономики, менеджмента, государственного и муниципального управления, юриспруденции бизнес-информатики, рекламы, Pr, медиакоммуникаций, лингвистики, педагогики, психологии, туризма и гостиничного дела.

Праздник в свою честь отличники отметили в тех же стенах, где четыре года назад университет встретил их на Дне первокурсника. Началом торжественной церемонии стал «Гимн великому городу» в исполнении студенческого хора СПбУТУиЭ. После этого ректор университета Олег Смешко первым поздравил выпускников и сказал им теплые и сердечные слова.

Ректор СПбУТУиЭ Олег Смешко. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

- Совсем недавно вы пересекли порог университета, а теперь покидаете его квалифицированными специалистами, - отметил Олег Смешко. - Мы искренне радуемся за вас, радуемся вашим победам и достижениям. Вы являетесь гордостью университета, города, страны. Двери «альмаматэр» всегда открыты для наших выпускников, поэтому мы не прощаемся с вами, а говорим вам «до свидания».

Отдельных благодарностей ректора заслужил профессорско-преподавательский состав университета. Вместе они смогли обучить молодежь фундаментальным знаниям, востребованным на рынке труда, а также стали наставниками для студентов. Кроме того, Олег Смешко поздравил родителей выпускников, которые оказывали поддержку своим детям во время обучения.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Под громкие аплодисменты каждый отличник СПбУТУиЭ получил диплом и символическую статуэтку от руководства вуза и будущих работодателей.

На церемонии присутствовали представители органов государственной власти и крупнейших предприятий Северо-Запада. В течении года университет провел с ними более 300 совместных мероприятий, чтобы предоставить студентам практику и последующую работу.

- Я знаю, что вы закончили один из лучших негосударственных вузов страны, - обратился к молодым профессионалам Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, почетный профессор СПбУТУиЭ Олег Смолин. - Я желаю вам любви к знаниям, любимой работы и счастья - обычного, большого и настоящего.

После трогательной речи парламентарий поразил зал особым музыкальным подарком для всех гостей, исполнив под собственный аккомпанемент романс «Кавалергарда век недолог».

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Церемонию не оставили без внимания в городском правительстве. Депутат Дмитрий Дмитриев обратился к бывшим студентам с поздравлением от лица председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

- Пусть диплом Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики станет для вас ступенькой к профессиональному признанию, предметом гордости и напоминанием о студенческих годах. От всей души желаю вам новых успехов. Дерзайте! В добрый путь!, - напутствовал ребят Александр Бельский.

Какое торжество без музыки? Волшебную атмосферу для выпускников и гостей создали специальные гости праздника - молодежный вокальный коллектив «Филармония». Кроме того, выпускницы университета 2023 года Мария Алиева и Екатерина Ламонова исполнили песню «Этот мир придуман не нами», которая вызвала в зале бурю оваций. Известная мелодия стала для ребят символическим пожеланием правильных решений и удачи на жизненном пути.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Церемония продолжила славную 30-летнюю традицию университета чествования своих своих лучших выпускников в дворцах и памятных местах Петербурга, тесно связанных с историей страны и города на Неве. Ведь вручение диплома - это не только праздник, который запоминается на всю жизнь, но и точка отсчета нового этапа, которая запомнится навсегда.

Справка:

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики –вуз Северо-Запада России, работающий под научно-методическим руководством Отделения общественных наук Российской академии наук. Реализует около 100 образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образования (бизнес-образования) в самых разных сферах. Выпускники вуза трудятся в органах государственной власти, в предприятиях Северо-Запада. Многие открывают свой бизнес уже во время обучения.

Более 20 лет университет выполняет государственный заказ – участвует в реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров.

В вузе обучается свыше 10 000 студентов из всех субъектов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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