Секрет капибары: Умная, как собака, быстрая, как торпеда

Грызуны сильно дерутся и между собой, особенно когда делят территорию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Расслабленный прищуренный взгляд, теплая ванна с апельсинами и три кило свежего сена – учитесь получать удовольствие по-капибарьи! 10 июля в мире отмечается День любви к этому крупнейшему в мире грызуну из Южной и Центральной Америки, который покорил все соцсети. «Комсомолка» наведалась в гости к капибарам Ленинградского зоопарка (у них там живет семейство из шести голов, - примеч.Авт.) и узнала много нового об этих необычных существах.

ОПАСНАЯ ПРЕЛЕСТЬ

В тихом омуте черти водятся. Эта поговорка точно писалась про капибару. С виду невероятно общительное и милое животное, которое дружит с любыми другими зверьми, умеет быть очень опасным. Длиннющие зубы, тяжелое крупное тело и способность развивать приличную скорость при беге составляют устрашающую комбинацию. Непонятно даже, почему в соцсетях на все видео с капибарами такая непринужденная музыка фоном идет…

- Если взрослая капибара почувствует опасность, особенно для своих детенышей, то не будет долго думать и пустит в ход зубы. А каждый ее резец по 7 сантиметров, - рассказал «Комсомолке» специалист Ленинградского зоопарка Михаэль Келлер. – Человеку капибара может прокусить ногу или сбить его с ног, она несется, как торпеда со скоростью 35 км/ч. В момент рывка разгоняется до 45-50 км/ч. Когда на вас летит 70-килограммовый зверь, это страшно.

В Ленинградском зоопарке живет шесть капибар. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грызуны сильно дерутся и между собой, особенно когда делят территорию. А от врагов спасаются все теми же зубами и умением плавать. В случае опасности одна из капибар в стаде заливисто гавкает – значит нужно срочно бежать к воде. Быстрый нырок, и никакой хищник уже не догонит. Под водой капибара может провести до пяти минут.

Капибарьим зубам, конечно, можно позавидовать. Конечно, они куда крепче, чем у человека. И никакого стоматолога-протезиста грызунам не надо – зубы у них растут всю жизнь. Стачивай только досочками и жесткой пищей, и красота.

ДАЧА ДЛЯ КАПИБАРЫ

Капибара умна, как среднестатистическая собака и даже обучается командам. А еще совершенно не пахнет: из-за отсутствия подшерстка, бесполезного в родном теплом климате грызуна, от капибары можно унюхать разве что аромат чистой кожи. Совсем как у вас, когда вы выходите из душа. Ну и всего фруктово-травянистого меню. Казалось бы, вот идеальный претендент на должность домашнего питомца! В Америке капибар и правда одомашнивают, и у хозяев со зверьком выстраиваются теплые отношения на 10-12 лет. Столько, в среднем, живет капибара.

В России такого еще никто не практиковал. Если соберетесь стать первыми, будьте готовы годами мыться из тазика с ковшиком!

- Капибара любит плавать, по-хорошему ей нужно обеспечить ванну или бассейн. И чтобы вода была проточная. Так что ванна всегда будет занята, - шутит Михаэль Келлер. – Собаку можно выгуливать, кошек приучать к лотку, мелких животных к пеленке, а вот капибара ходит в воду. И очень объемно. Так что идеальный вариант – купить дачу у реки с теплым домиком. И капибаре нельзя быть одной, это стадное животное – если заводить, то как минимум двоих.

Вздыхаем и жертвуем грызуну ванну. И, что уж там, покупаем гектар земли. Но вот еще проблема - на еду придется здорово потратиться. Капибара съедает примерно 3 килограмма фруктов, овощей, травы, сена и веников, свежих и сухих, в день. И меню обязано быть сбалансированным и безопасным, так что не вздумайте делиться с питомцем котлетками, шоколадом и булками. Более того, за советами по еде придется идти к специалистам в зоопарк. По словам Келлера, рисков в одомашнивании капибары очень много – ветеринаров, разбирающихся в экзотических животных, в России по пальцам пересчитать. В случае беды капибаре не смогут помочь совсем или не найдут к ее здоровью верный подход.

В тихом омуте черти водятся - эта поговорка точно писалась про капибару. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отдельная позиция в меню грызуна – цитрусы. Неспроста в интернете так много картинок капибар с мандаринами на голове.

- Все свинковые любят цитрусовые, потому что у них не вырабатывается витамин С. Им он полезен и вкусен. А еще апельсины и мандарины, заброшенные в ванну с теплой водой, вырабатывают ароматическое масло. Оно хорошо влияет на кожу капибары. Это придумали люди, но капибары оценили: ты в теплой воде, рядом плавает любимая еда, - улыбается сотрудник зоопарка.

К человеку капибара со временем может привыкнуть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗУБАСТАЯ РЫБА

К человеку капибара со временем может привыкнуть. Вот и в Ленинградском зоопарке грызуны полюбили своего кипера и научились встречать специалиста боками – чтобы от души почесали. А вот реальная опасность от человека подстерегает капибар в Амазонии. В XVII веке католики, просвещавшие амазонское население, признали капибару… рыбой! Потому что живет в воде. Так люди обошли условия поста, запрещающего есть мясо, и стали охотиться на капибар. Рыбу-то пост вполне дозволял. Так что у лесов Амазонии и по сей день могут обедать грызуном по старой «католической привычке».

ТТХ

70-100 кг – средний вес взрослой капибары

35 км/ч – скорость, которую капибара способна развить

7 см – длина зуба

10-12 лет – срок жизни

Ягуары и крокодиловые – главные враги

10-15 звуков, слышимых человеку, может издавать капибара