«По ночам разговариваю с Илюшей»: Вдова Олейникова из «Городка» впервые призналась, что ей помогло пережить смерть мужа

Звезды «Городка» не стало в 2012 году Фото: скрин передачи

С 1993 года из российских телевизоров то и дело звучало: «Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок»!». В реальности это была история о том, как два ранее несостоявшихся актера создали собственный проект, возымевший невероятную славу. Героев «Городка» любили за нелепость, юмор и, главное, схожесть с обычными людьми. Но в 2012 году проект навсегда закрыли в связи со смертью Ильи Олейникова. В одной из петербургских больниц его сердце остановилось. Последние месяцы жизни Олейников боролся с онкологией.

В этом году 10 июля актер мог бы отпраздновать свой 76-й день рождения. За столом собрались бы все старые друзья и близкие, но вот уже одиннадцатый год в этот день они встречаются на кладбище – у могилы Ильи Львовича.

Олейников примерял разные образы, все они веселили зрителя

- У нас всегда в день рождения и в день памяти Илюшеньки на кладбище в час дня проходит панихида, - расскала в разговоре с «Комсомолкой» вдова Олейникова Ирина Клявер. - Собираются все, кто помнит и любит его. Всегда вижу, что прихожане оставляют конфеты, цветы, даже какие-то сигареты, камушки кладут. Это знаки внимания. Каждый хочет оставить отпечаток своей любви к замечательному артисту. Я отношусь к этому более традиционно – несу цветы и ухаживаю за могилой. Мы не оригинальничаем, а просто соответствуем религиозным канонам.

«ДОМАШНИЙ ПАМЯТНИК ИЛЮШИ»

После смерти супруга Ирина Викторовна другого мужчину так и не встретила. Их историю любви, казалось бы, можно печатать в учебниках. Пара познакомилась на одном из концертов. Молодой парень – в то время еще настоящий донжуан – выступал. Скромная Ира сидела в первом ряду, да так очаровала сердцееда, что он со временем не просто женился, а еще и взял в качестве псевдонима ее девичью фамилию – Олейникова. Она, в свою очередь, стала Ириной Клявер. Сейчас женщина бережно хранит память о своем Илюше, с которым прожила почти 40 счастливых лет. Помогают ей в этом друзья и дом, который с трепетом при жизни они строили вместе.

- Это является сохранением памяти обо всем, чего он касался и что он создавал. Великолепный дизайн участка, который он разрабатывал - это, скажем так, ему домашний памятник. Потому что ко мне приходят друзья и говорят, что такое ощущение, будто Илюшенька просто куда-то вышел. Дом настолько наполнен его любовью и заботой. Он ведь был совершенно потрясающим отцом и хозяином. Это, безусловно, здорово, что такая атмосфера сохранилась, потому что дом красивый. Не по богатству, а потому что каждая вещь, что в нем есть, была куплена с любовью. Он не был ленив, поэтому мог нагрузить себя - приехать все повесить, установить, чтобы это сохранялось надолго. Надо отдать ему должное, в этом плане он преуспел тоже, - улыбается Ирина Викторовна, вспоминая супруга.

Вдова Олейникова признается, что любимый муж редко приходит к ней во снах

Иногда Илья Львович сам напоминает родным и близким о себе – он приходит к ним во снах. Правда, любимую жену навещает редко.

- Он мне практически не снится, но иногда бывают какие-то озарения. Я могу проснуться и вспомнить, что я сегодня, оказывается, разговаривала с Ильей. Но он мне никогда не отвечает, я не слышу его голоса, а просто вижу, что он здесь. Поэтому я не могу сказать, что он мне снится. Знаю, что он снится моим друзьям. Мне некоторые говорят, что видели Илюшу, - признается вдова Олейникова. - Илюшенька очень помогает Денису. Сын говорит: «Мама, я ощущаю в трудные моменты папину поддержку». Каждый раз, когда посещаю кладбище, происходит невольный внутренний разговор с Илюшей. Безусловно, всегда есть, что сказать ему. Это неисчерпаемо.

Напоминает вдове об Илье Львовиче и внук Тимофей – сын Дениса Клявера. И отец, и бабушка всегда отмечали, каким похожим на него растет мальчик. Сейчас Тимофею уже 21 год. Он пошел по стопам деда – учится в РГИСИ на актера.

Сын Олейникова уверяет, что чувствует его поддержку даже спустя столько лет Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Я могу сказать, что внешне Тимошенька очень похож и на Денисоньку, и на моего папу. А Илюшенькино все внутри, конечно. Они внутренне очень похожи. У него высказывания очень лаконичные, немногословные, как у Илюши. Чувство юмора такое же хорошее, - отмечает Ирина Клявер.

СПРАВКА КП

Хоть Илья Олейников (настоящая фамилия Клявер, - прим. Ред.) и запомнился многим в роли «грустного клоуна» из «Городка», путь к этому был непростым. В 18 лет он переехал из Кишенева попытать счастье в Москву – поступил в цирковое училище. Подрабатывать в свое время приходилось и в кукольном театре, и в Москонцерте. Там молодой веселый парень выступал с переделанными монологами метров того времени – сатириков Семена Альтова и Михаила Мишина.

После циркового училища слава к Олейникову не пришла. Вместо нее пришла повестка в армию. Отслужив, он вернулся в родной Кишинев, так и не покорив столицу. Вторым актом пути к мечте стал переезд в Ленинград. Тут и пришла первая слава. Вместе с другом и напарником Романом Казаковым они создали полюбившийся многим дуэт. Коронная фраза: «Вопрос, конечно, интересный».

В 1986 году Роман Казаков умер. Олейникову пришлось искать нового партнера. Нашел он его на съемках фильма «Анекдоты». Это и был Юрий Стоянов. Так началась история «Городка». За 19 лет существования передачи зрители увидели 439 выпусков. Это и был многолетний звездный час Ильи Олейникова.

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