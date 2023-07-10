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Общество10 июля 2023 9:38

Водный маршрут между Петербургом и Крепостью Орешек стал ежедневным

Раньше теплоходы ходили только по выходным
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пассажиропоток на скоростных метеорах значительно увеличился. Фото: Astra Marine

Пассажиропоток на скоростных метеорах значительно увеличился. Фото: Astra Marine

В Петербурге водный маршрут между Петербургом и Крепостью Орешек сделали ежедневным. Раньше теплоход курсировал лишь по выходным и всего два раза. А теперь скоростной транспорт будет возить пассажиров семь раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе компании Astra Marine.

- Три рейса в неделю – с пятницы по воскресенье – будут осуществляться с остановкой у Музея-Диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». В остальные дни скоростные теплоходы направляются напрямую в Крепость Орешек, где пассажиров ждет расширенная экскурсионная программа по острову, - говорится в сообщении.

К слову, места на теплоход теперь можно купить в системе РЖД одновременно с билетами на поезда дальнего следования. В компании рассказали, что маршрут пользуется популярностью. В мае и июне количество пассажиров увеличилось на 71 процент по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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